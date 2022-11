Povestea neștiută de viață a lui Nea Mărin. Din ce și-a crescut fetele după Revoluție: „M-am trezit cu doi copii, fără serviciu”

Nea Mărin a avut o viață de poveste încă de când era mic! Dansatorul cunoscut pentru emisiunea „Poftiți pe la noi” nu a avut parte de momente roz tot timpul. Coregraful a făcut câteva dezvăluiri în premieră despre viața sa, vorbind atât despre proiectul de la Antenă, difuzat inițial de PRO TV, dar și despre greutățile de după Revoluție, când s-a trezit cu doi copii și fără loc de muncă, printre altele.

Nea Mărin, despre operația de apendicită: „Toți mi-au zis că poate fi piatră la rinichi”

Nea Mărin a fost invitat în podcastul lui Horia Brenciu, unde a trecut în revistă cum a început prietenia cu Liviu Vârciu și operația pe care a suferit-o recent, cea de apendicită.

Marin Barbu susține că își dorește să se dedice promovării tradiției până când va închide ochii, asta dacă va fi sănătos. , de curând.

„A trebuit să fac operația asta… Faptul că nu am făcut apendicită când am fost tânăr, am zis că gata, nu o să fac niciodată. În ultimul an și jumătate am avut niște dureri de abdomen. Am avut vreo 7-8 seturi de analize.

Toți mi-au zis că poate fi piatră la rinichi, poate am răcit la mușchii de la burtă că merg dimineața și înot. Nimeni nu m-a întrebat dacă am fost operat vreodată. A trebuit să ajung în Negrești-Oaș ca un medic de acolo să-mi zic că s-ar putea să mă operez”, a declarat nea Mărin

A furat meserie de la bătrânii satului: „Eu am fost vătaf la cei din generația mea”

Dansatorul și-a reluat activitatea după ce fusese operat, iar acum este mai apt ca niciodată, dorind să îi învețe pe tineri secretele dansurilor populare.

El nu a avut norocul de profesori pe vremea când a realizat că este atras de dans. Nea Mărin i-a spus lui Brenciu că în copilărie a învățat meserie imitându-i pe bătrânii satului care dansau la hore. Pentru că era deosebit de talentat, i s-a oferit rolul de șef pentru cei de vârsta lui.

„În sate, noi învățam unul de la altul. Noi am învățat de la ăi mai bătrâni. Eu am fost vătaf la cei din generația mea. Vătaful de bătrâni a zis că e bine ca și la generația de copii să fie un șef.

La Călușari există așa: vătaf, stegar și mut sau bufon. Călușul a fost un ritual, un obicei ca toți oamenii, în cele trei zile de Rusalii, să îi primească. Porțile erau deschise și toată lumea primea călușul în curtea lui, ca să alinge spiritele rele”, a completat dansatorul.

„Am dansat de toate”

Nea Mărin are foarte multe amintiri legate de dans. Nu a practicat doar dansurile tradiționale românești. A spus că a făcut o bună vreme și dans modern, ba chiar a participat la un festival internaționa unde s-a remarcat cu mai multe stiluri de dans.

„Am dansat de toate, să știi. În afară de populară, gândește-te la un lucru. Când am venit în București se dansa așa: rusește, polonez, gruzin, georgian… Dar erau profesori care au fost școliți prin alte părți. Îi spunea dans de societate. Dansul sportiv de azi l-am dansat.

Aveam profesori care ne învățau și celelalte stiluri de dans. În 1978, am fost la Festivalul Mondial al Tineretului în Cuba. Atunci am dansat și folclor, și modern”, a spus cu mândrie Marin Barbu.

Bucuria de a fi prezent în mijlocul oamenilor și încântarea cu care și-a practicat meseria avea să pusă în pauză când a venit Revoluția. Perioada 1989-1992 a fost una extrem de dificilă pentru dansator.

Nea Mărin s-a făcut taximetrist ca să își poată crește fetițele

„Am avut momente foarte grele. Înainte de Revoluție, eram prim-solist, dansam la toate cârciumele. Aveam spectacol de la 18:30 până la 20:30 și la 21:30 eram la Pescărușul. A doua zi aveam spectacol la bulevard. Am dus-o așa vreo 10 ani. La Revoluție, când eram obișnuit să am atâta activitate, să vină și 23 august…

M-am trezit cu doi copii, unul de 2 ani, Larisa, și cealaltă de 8 ani, fără serviciu. S-a terminat totul. Știi ce am făcut? Taximetrie. Un an am fost taximetrist.

I-am dus pe lăutari la nunți și, după un an și jumătate, cam pe la începutul lui 1992 am început iarăși turneele. Am început să predau în străinătate. Unde n-am fost? Din Ungaria până în Belgia, Franța, Olanda. Am lucrat cu mulți la cursuri: am avut elevi din Taiwan, Hong Kong, americani, japonezi”, a spus Nea Mărin, uimindu-l pe Brenciu.

Simona Sensual, cea mai leneșă vedetă de la „Poftiți pe la noi”

Cântărețul a vrut să știe câte ceva și despre , dar și care consideră că a fost cea mai leneșă vedetă pe care a avut-o în cadrul proiectului „Poftiți pe la noi”. Printre cele mai puțin muncitoare au fost, în opinia lui nea Mărin, Simona Sensual și Sânziana Buruiană.

„Vârciu a fost în primul sezon la Măgura din ultima emisiune. Știam ceva cu L.A.-ul, știam ceva de ei. Mi-a zis Mona Segall că a avut o perioadă mai dificilă, că a avut un necaz în familie, îi murise fratele.

Primul meu contact cu el a fost așa: tu trebuie să intri în grajd, la vacă, să iei balega și să o pui la păstrat la grădină. Și a zis: ce să fac? Aș face cu mare drag, dar mă doare piciorul. Atunci i-am zis să meargă la bucătărie. A doua zi, a zis: `Nu pot nea Mărine că mă doare rău piciorul`. Tu mă minți! Prima ulucă am scos-o și omoară-l! De 14 ani o ținem așa. Noi așa suntem și fără camere. Începe să-mi bage mâna în ochi, ce faci măi, tăticule…

Au fost mai mulți leneși, care trebuiau împinși de la spate. Pot să spun cine a fost cel mai muncitor. Uite, de exemplu, Simona Sensual a fost leneșă. Sau Buruiană. L-am trimis pe Mihai Petre cu Simona Sensual să adune mușețel. La un moment dat, Mihăiță, ce să vorbească el cu Simona? Aia cred că îi trebuia o săptămână să adune un coș cu mușețel. Nu făcea!”, a mai istorisit Barbu.