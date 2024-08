Povestea obiectelor recuperate de pe epava Titanicului. Genți din piele de crocodil, parfumuri și sticle de șampanie, ținute toate într-un depozit secret

O geantă de damă, din piele de crocodil, perfect conservată, sticluțe cu parfum, sute de sticle de șampanie și alte zeci de obiecte de veselă fac parte din colecția de 5.500 de artefacte recuperate de pe epava Titanicului. Ele aparțin unei firme din Atlanta, Georgia, și sunt păstrate într-un depozit secret.

Povestea artefactelor recuperate de pe epava Titanicului

Cei de la au realizat un reportaj în depozitul , subliniind că locația acestuia este păstrată secret. „Locația exactă a depozitului în care sunt stocate este un secret bine păstrat, din cauza valorii conținutului său. Tot ce putem spune este că este undeva în Atlanta, Georgia, în Statele Unite.

În interior, rafturile sunt pline cu mii de obiecte: de la o cadă răsturnată și un hublou umflat, la sticlărie gravată complicat și butoane de cămașă”, arată jurnaliștii de la publicația britanică.

Geantă din piele de crocodil, conservată perfect

Unul dintre cele mai frumoase obiecte este o geantă din piele de crocodil care a supraviețuit zeci de ani în adâncurile Atlanticului de Nord. „Este o mică geantă foarte frumoasă, la modă”, spune Tomasina Ray, director de colecții pentru RMS Titanic Inc, compania care a recuperat aceste artefacte.

Obiectele delicate din interior au fost și ele conservate, dezvăluind detalii din viața proprietarei sale – o pasageră de clasa a treia pe nume Marian Meanwell. „Era o modistă (femeie care confecționează obiecte de damă -n.r.) în vârstă de 63 de ani”, spune Tomasina. „Călătorea spre SUA pentru a fi alături de fiica ei, care rămăsese văduvă de curând.”

Printre amintirile din interior se afla și o fotografie decolorată, despre care se crede că este a mamei lui Marian Meanwell. În geantă erau, de asemenea, documente de care avea nevoie pentru noua ei viață în America, inclusiv o scrisoare de referință scrisă de mână de la fostul ei proprietar din Londra.

Scrisoarea spune: „Am considerat-o întotdeauna pe domnișoara Meanwell o chiriașă bună, promptă la plată”. Înăuntru se afla și cardul ei de inspecție medicală, deoarece toți pasagerii de la clasa a treia trebuiau să demonstreze că nu aduc boli în SUA.

Dar acest document pătat de apă dezvăluie o întorsătură tragică a sorții. Marian Meanwell a avut rezervare pe Majestic – o altă navă White Star Line. Dar acesta nu a plecat, așa că pe card, numele Majestic este tăiat, fiind transferată pe Titanic și a devenit .

„Să putem spune povestea ei și să avem aceste obiecte este foarte important”, spune Tomasina. „Altfel, ea este doar un alt nume de pe listă.”

Alte obiecte unice recuperate de pe epava Titanicului

Printre artefactele recuperate se numără și o cutie cu 90 de sticluțe de parfum. „Este foarte puternic”, spune Tomasina în momentul în care deschide cutia.

Înăuntru sunt fiole mici de parfum. Acestea sunt sigilate, dar aroma lor puternică scapă, chiar și după zeci de ani pe fundul mării. „La bord se afla un vânzător de parfumuri care avea peste 90 de fiole mici de parfum”, explică Tomasina. Numele lui era Adolphe Saalfeld și călătorea ca pasager la clasa a doua.

Saalfeld a fost unul dintre cei 700 de oameni care au supraviețuit. Cu toate acestea, având în vedere că femeile și copiii au avut prioritate în timpul evacuării, unii bărbați care au reușit să coboare de pe navă au rămas tulburați.

„El murise până când am găsit asta”, spune Tomasina. „Dar am înțeles că a trăit cu un pic de vinovăție – vinovăția supraviețuitorului.”

De asemenea, în colecție se află și o sticlă de șampanie. „Probabil că un pic de apă ar fi pătruns prin dop pe măsură ce acesta se comprima și egaliza presiunea. Și apoi a rămas pe fundul oceanului”, spune Tomasina.

Când Titanicul s-a scufundat în 1912, după ce a lovit un aisberg, nava s-a despicat și conținutul ei s-a împrăștiat, creând un vast câmp de resturi. „Există o mulțime de sticle pe fundul oceanului și o mulțime de oale și vase de bucătărie, pentru că Titanicul s-a spart în jurul uneia dintre bucătării”, spune Tomasina.

La bord se aflau mii de sticle de șampanie. Proprietarul pachebotului dorea ca pasagerii de la clasa întâi să experimenteze opulența supremă, cu un decor somptuos și cele mai bune mâncăruri și băuturi.

„Era ca un palat plutitor, iar Titanic trebuia să fie cel mai luxos vas de linie”, spune Tomasina. „Așa că șampania, sala de sport, toate aceste facilități și lucruri minunate pentru pasageri ar fi fost foarte importante pentru ei.”

Veselă diferită pentru pasagerii de la clasa I

Viața la bord era diferită pentru fiecare clasă socială, chiar și în ceea ce privește ceștile și farfuriile din care se bea și se mănâncă.

O cană albă de clasa a treia este simplă și robustă, cu un logo White Star roșu aprins. O farfurie de clasa a doua are un decor floral albastru frumos și arată puțin mai fin. Dar o farfurie de clasa întâi este făcută din porțelan mai delicat. Are un ornament auriu și, sub lumină, se poate întrevedea un model complicat de ghirlandă.

„Acest model ar fi fost colorat, dar, deoarece a fost colorat peste glazură, a putut fi spălat”, spune Tomasina.

Pasagerii înstăriți de la clasa întâi primeau servicii de argint pentru mesele lor – dar la clasa a treia, era o poveste diferită.

„Probabil că pasagerii de la clasa a treia ar fi manipulat singuri porțelanurile – acestea trebuiau să fie cu siguranță mult mai stabile și mult mai greu de manipulat decât celelalte porțelanuri”, explică Tomasina.