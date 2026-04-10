Povestea pe care Mircea Lucescu n-a spus-o niciodată. Ce a făcut la Revoluție: „Lasă capul, se trage!”

Mircea Lucescu s-a stins din viață în cursul zilei de marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. „Il Luce” era internat la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce leșinase la un antrenament premergător partidei cu Slovacia. În urma unui infarct suferit în ziua externării, starea antrenorului s-a agravat, iar la doar patru zile distanță a încetat din viață.

Ce a făcut Mircea Lucescu de Revoluție

Este bine cunoscut faptul că Mircea Lucescu a avut o relație deosebită cu jurnaliștii. Erik Bielderman, ziarist la cotidianul L’Équipe, a povestit că Revoluția din România l-a prins alături de fostul selecționer. În momentul în care se afla în mașină, „Il Luce” l-a sfătuit să își lase capul jos, asta pentru a nu deveni .

Jurnalistul a oferit această poveste pe rețelele de socializare după ce „Il Luce” s-a stins din viață. Erik Bielderman a găsit poze de la un interviu dat de cel mai titrat antrenor român din istorie. Un lucru e clar,

„Iarna lui 1989. Nicolae Ceaușescu a fost judecat și executat. Nopțile din București rămân incerte. Încă se mai trag focuri de armă în jurul cazărmii Steaua. Când Mircea Lucescu vine să ne ia de la hotelul Intercontinental cu Renault-ul său 12, sau mai degrabă Dacia lui, ne cere să ne lăsăm capul jos în mașină, pentru că se trage și nu dorea să devenim o țintă.

Luăm cina la el acasă, urmărind rarele programe de televiziune, iar într-o noapte, la miezul nopții, o lumânare pâlpâie, simbolizând trecerea în 1990. Și ne rugăm din nou. Doamne, cât de mult îmi lipsește Mircea! Am răscolit un geamantan vechi și am găsit aceste câteva imagini. Alb-negru, desigur. Culoarea a trebuit să mai aștepte până la dispariția ultimelor bastioane ale Securității pentru a-și face apariția”, a povestit Erik Bielderman.

Un hiver 1989. Nicolae Ceaucescu a été jugé et exécuté. Les nuits à Bucarest restent incertaines. On tire encore autour de la caserne du Steaua. Lorsque vient nous chercher à l’hôtel Intercontinental avec sa Renault 12, enfin sa Dacia, il nous demande de nous… — erik bielderman (@erikbielderman)

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Ziua de vineri marchează finalul ceremoniilor organizate după decesul lui Mircea Lucescu, desfășurate într-o atmosferă sobră și discretă, în două locații. Cortegiul funerar va ajunge la Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare este programată la ora 10:00, accesul fiind permis doar familiei și apropiaților.

Ulterior, la Cimitirul Bellu, ceremonia va avea loc începând cu ora 12:20, când vor fi acordate onoruri militare, în semn de respect pentru meritele deosebite ale regretatului antrenor. Înhumarea este programată la ora 13:10. Conform dorinței familiei, accesul publicului va fi restricționat, iar zona din cimitir va fi rezervată exclusiv apropiaților.