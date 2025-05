Povestea pensionarului în vârstă de 76 de ani care face parte din echipa FRF la meciurile naționalei României: „Merg și în SUA dacă ne calificăm!”

, care a ajuns la 1.000 de suporteri care participă la organizarea meciurilor echipei naționale. Titu Mateiaș este unul dintre ei.

Titu Mateiaș, voluntar la meciurile naționalei României la 76 de ani: „Sunt deja de un an”

Titu Mateiaș a dezvăluit pentru site-ul nostru cum a ajuns să facă parte din programul de voluntariat al FRF: „Eu sunt sportiv, sunt alergător de maraton și am ajuns să fac parte din acest proiect printr-o recomandare. Suntem mai mulți care ne-am înscris în acest program de voluntariat.

ADVERTISEMENT

Pasiunea pentru fotbal o am de mic. Îmi aduc aminte că mergeam pe stadionul Republicii la meciuri, care era pe locul unde astăzi e clădirea Parlamentului. Țineam cu Dinamo atunci. Acum sunt cu naționala României. Am fost la multe meciuri importante”.

Titu Mateiaș este unul dintre voluntarii de bază ai FRF: „La meciuri în prima repriză îmi fac meseria ca voluntar și apoi în repriza a doua trec în tribună ca spectator. Eu sunt de mai bine de un an în cadrul programului de voluntariat”.

ADVERTISEMENT

Titu Mateiaș, voluntar în prima linie la Campionatul European U19 și la meciurile naționalei din iunie

Veteranul programului de voluntariat al FRF este un model pentru toți ceilalți: „Colegii mai tineri sunt încântați. Apreciază, mai ales că am și eu familie, nepoți. Sunt încântați că au și un veteren printre ei. Eu mă bucur că la 76 de ani pot să trăiesc această pasiune. Voi prezent acum și la Campionatul European U19 la București”.

Titu Mateiaș are un mesaj pentru jucătorii lui Mircea Lucescu: „Le transmit să lupte și să se ridice la nivel internațional! Voi fi prezent pe stadion ca voluntar și la meciurile din luna iunie. Le transmit tinerilor să vină în acest program de voluntariat alături de echipa națională dacă iubesc acest sport”.

ADVERTISEMENT

Titu Mateiaș este la 76 de ani campion național la atletism: „Voi continua să alerg cât de mult voi putea”

Titu Mateiaș este un adevărat exemplu la vârsta sa și are o viață extrem de sportivă: „Tocmai am participat la Maratonul Internațional al Constantinei Diță la categoria peste 50 de ani. Merg de fiecare dată când am avut ocazia. Am reușit un timp bun pe distanța de 10 km: o oră și 7 minute. O oră și 4 minute e cel mai bun timp al meu. Nu forțez foarte mult pentru că vreau să îmi protejez sănătatea”.

ADVERTISEMENT

Alături de Titus Mateiaș mai sunt alți doi voluntari trecuți de prima tinerețe. Este vorba despre Eugenia Păduraru (68 de ani) și Radu Neagu (69 de ani): „E nevoie de sport și de mișcare, fie că e vorba de tineri sau bătrâni. Eu voi continua să alerg cât de mult voi putea. Mai sunt alți doi alergători mai în vârstă care fac și ei parte din programul FRF și cu care am o relație de prietenie”.

E gata să meargă în SUA la Mondiale după naționala României

, Titus Mateiaș promite să contribuie la succesul naționalei din postura de voluntar: „Dacă ne calificăm la Mondiale normal că merg în SUA. Mergem oriunde suntem chemați”.

Suporterul naționalei a vorbit despre favoritul său: „Îmi mai place mai mult de Ianis Hagi, dar nu pot să spun că am o preferință pentru un jucător anume. Iar dintre cei vechi mie mi-a plăcut mult Mircea Lucescu. Și Boloni. Dobrin iar a fost un mare fotbalist și era un banc: ‘Ce ne facem cu Dobrin, că ne ascunde mingea și n-o mai găsim!’.

Aleargă zeci de kilometri săptămânal

Titus Mateiaș are o rutină de antrenament de care se ține negreșit: „Fac cam 10-12 kilometri la două zile. Uneori chiar și 14 km. Alerg prin parcuri. Fac acum 100 de kilometri pe lună, deci în jur de 1.200 de kilometri pe an și fac asta deja de foarte mulți ani. Merg și cu bicicleta, am ceas cu care mă monitorez, e treabă serioasă.

Pe 30 mai voi fi la Campionatul Național la Fulga de Sus și mai am o competiție pe 15 iunie: Maratonul Run For Heroes. Am obținut foarte multe premii de-a lungul timpului. Sunt campion național la veterani la viteză la 200, 400, 800 de metri.

Particip de 2 ori pe an, în 1 martie și la finalul verii pe stadionul Iolanda Balaș. Atletul meu preferat e Alexandru Corneschi, campion național la maraton și semimaraton. Și de Marius Ionescu îmi place”.