Povestea „perlei” din Croația de la Universitatea Craiova: „A trebuit să aleg între școală și fotbal”. Ce spune despre Neagoe

Juraj Badelj i-a surprins într-un mod plăcut pe suporterii „alb-albaștrilor” de la transferul la Universitatea Craiova. Deși are doar 19 ani, fundașul croat s-a descurcat excelent în ocaziile primite la formația din Bănie, iar acesta și-a spus povestea pentru fanii trupei lui Eugen Neagoe.

Povestea lui Juraj Badelj, nouă „perlă” a Universității Craiova: „Am avut o copilărie cu de toate. A trebuit să aleg între școală și fotbal”

Juraj Badelj a intrat ușor în inimele oltenilor, iar și-au pus speranțe mari în fundașul central transferat din Croația. Acesta a debutat în fotbalul mare la formația din Bănie, fiind folosit doar la echipele de juniori în țara sa natală.

Acesta și-a spus povestea pentru suporterii „alb-albaștrilor” și a dezvăluit că porecla primită în Croația este „excavatorul”, dar și alte detalii din copilăria lui. Acesta a fost transferat odată cu Karlo Tomasec, iar aceștia s-au integrat perfect în grupul oltenilor cu ajutorul celorlalți jucători din zona balcanică.

„Oamenii cei mai dragi mie, pe lângă familia mea, sunt iubita mea şi cei mai buni prieteni, aceia care mi‑au fost alături de la început. Am avut multe porecle de‑a lungul timpului: Baki, Delijba, Bager, Brambelj… Dar cea mai des folosită este Bager (excavator în limba croată).

Am avut o copilărie cu de toate, aşa cum cred că ar trebui să fie orice copilărie. Am amintiri extraordinar de frumoase, dar şi unele nu prea bune. Din acestea din urmă am învăţat lecţii şi am încercat să îmi asum consecinţele. Pe lângă sport, îmi place mult să pictez şi să desenez”, a spus Juraj Badelj într-un interviu pentru club.

Fundașul croat este un iubitor al sportului și mărturisește că pe lângă actuala lui pasiune a făcut și multe alte activități. Juraj Badelj a dezvăluit că a fost nevoit să aleagă între școală și fotbal, iar decizia acestuia s-a dovedit a fi inspirată în cele din urmă.

„Dar cel mai mult mi‑a plăcut sportul. Nu doar fotbalul, sportul în general. Am făcut de‑a lungul timpului baschet, karate, ping pong şi handbal. Cele mai frumoase amintiri sunt din verile cu familia, acele veri când pur şi simplu stai cu cei dragi pentru o lună sau chiar două, fără să ai nicio grijă.

Am câteva, dar sunt destul de personale şi nu aş vrea să le împărtăşesc public. Poate doar pe una dintre ele, îmi amintesc că a fost foarte dificil momentul în care a trebuit să aleg clar ce vreau să fac la modul serios în viaţă, între şcoală şi fotbal”, a spus croatul.

Cum a primit oferta de la Universitatea Craiova: „A fost una chiar grozavă, nu cred că există mulţi jucători tineri şi fără experienţă la seniori cărora să li se ofere aşa ceva”

Fără meciuri la nivel de seniori în fotbalul din Croația, Juraj Badelj a primit într-un mod neașteptat oferta de la Universitatea Craiova. Acesta a declarat că își dorește să profite de șansa primită de Eugen Neagoe și să impresioneze în tricoul „alb-albaștrilor”.

„Nu vă pot spune foarte multe despre prima ligă croată, pentru că eu am jucat doar la juniori, aşa că simt că n‑aş putea judeca corect diferenţele între campionate. Legat de ofertă, pentru mine a fost una chiar grozavă, nu cred că există mulţi jucători tineri şi fără experienţă la seniori cărora să li se ofere aşa ceva.

Am acceptat‑o imediat. Simt că am venit la un club foarte mare, dar mai ales simt că fac parte dintr‑o echipă şi o familie şi asta mă bucură mult. Despre fotbalul de aici ştiam foarte puţine. Despre ţară ştiam câteva lucruri, despre legendele din Transilvania de pildă.

Eu şi Karlo suntem prieteni şi colegi, doi băieţi cărora li s‑a oferit o ocazie extraordinară să facă ceva măreţ în viaţă şi care vor să profite de această ocazie. Nu ne cunoaştem de foarte mult timp, cam de un an. Nu aş zice neapărat că e aşa important pentru noi că am fost transferaţi împreună”, a spus fotbalistul.

Fotbalistul s-a integrat rapid la Universitatea Craiova, fiind înconjurat de oameni care cunosc limba și veterani precum . În prezent, trupa lui Eugen Neagoe are nu mai puțin de cinci jucători din fostul spațiu iugoslav.

„La urma urmei avem deja aici oameni care ne vorbesc limba, pe Roguljic, pe Koljic, pe Gjoko, şi cred că ne‑am fi adaptat oricum repede. De venit aici am venit doar noi doi, iubitele şi familiile vin însă în vizită când şi cât pot”, a declarat Juraj Badelj.

Juraj Badelj, despre noul post la Universitatea Craiova: „M‑am simţit un pic stingher, dar apoi m-a lovit adrenalina”

Juraj Badelj este fundașul stânga al Universității Craiova după accidentarea lui Basilio Ndong, care a fost anunțată de FANATIK. Acesta a dezvăluit că nu s-a simțit în largul său din primele minute pe noua poziție în derby-ul cu CFR Cluj, însă colegii l-au ajutat să se descurce excepțional.

„Da, a fost categoric cel mai greu meci al meu. Ştiu că au fost campioni ai ligii mulţi ani la rând şi chiar au nişte fotbalişti foarte tari, duri. A fost într‑adevăr ciudat să joc pe acel post, iniţial m‑am simţit un pic stingher. Dar apoi, BAM, m‑a lovit adrenalina şi am putut să mă concentrez la maximum şi cred că m‑am descurcat onorabil.

Le mulţumesc pe această cale lui Bogdan Mitrea şi lui Gjoko Zajkov, m‑au ajutat mult şi înainte de meci şi în timpul lui cu sfaturile şi impresiile lor. Bineînţeles că i‑o împărtăşesc, chiar aşa a fost. Am avut multe ocazii şi foarte mult ghinion, dar asta e, se întâmplă, e fotbal până la urmă”, a mărturisit Badelj.

Juraj Badelj a povestit și despre relația cu Eugen Neagoe, despre care spune că este un om foarte adaptabil și știe când trebuie să glumească sau să fie serios în vestiar. Fundașul a dezvăluit că își dorește să ajungă într-unul dintre cele cinci campionate puternice ale Europei.

„Neagoe este pentru mine un tip nou de antrenor, unul cu viziune şi un tip de caracter. Ne înţelegem de minune şi cred că există o conexiune bună între noi. E un tip adaptabil şi îmi place mult asta la el. Când situaţia îi cere să fie serios, e foarte serios, dar deseori glumeşte cu noi şi asta ajută mult la detensionarea atmosferei.

Să continui să cresc profesional, să câştig experienţă şi să fiu cel mai bun. Nu neapărat cel mai bun comparat cu alţii, ci cea mai bună versiune a mea. Şi, probabil ca orice jucător, am un vis să ajung într‑unul dintre cele cinci campionate mari: Anglia, Italia, Spania, Germania sau Franţa”, a încheiat Juraj Badelj.