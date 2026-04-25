Povestea poștașului care livrează colete pe frontul din Ucraina. Și-a văzut moartea cu ochii de nenumărate ori: „Nu știu ce m-ar putea opri. Poate doar un glonț”

Un ucrainean, inapt pentru a lupta în armată, își servește țara așa cum poate, deși putea să o părăsească pe timpul războiului. El este poștaș și a ajuns să facă slalom printre rachete și drone pentru a livra coletele la timp. Și-a văzut moartea cu ochii de multe ori din cauza bombardamentelor și minelor plasate. De asemenea, trei dintre camionetele sale au fost incendiate în urma atacurilor.

Poștașul ucrainean care livrează colete pe front

Oleksiy Klochkovsky, un ucrainean în vârstă de 37 de ani, lucrează la serviciul poștal privat Nova Poshta în timp ce rachetele și dronele zboară pe deasupra sa. El a livrat colete inclusiv în apropierea frontului din nord-estul Ucrainei. Astfel, trei dintre camioanele sale au fost incendiate, iar el a scăpat de moarte de multe ori. Pentru faptul că își riscă viața zi de zi, ia circa 450 de dolari pe lună, conform

„Sincer, nu știu ce m-ar putea opri. Poate doar un glonț”, a spus el zâmbind. În zonele de frontieră au mai rămas doar câteva sucursale Nova Poshta. Compania concurează la nivel național cu serviciul poștal de stat, Ukrposhta. În același timp, bărbatul nu vede munca sa ca pe un simplu job, ci ca pe o misiune. „Este vorba despre oamenii” care nu pot pleca sau „pur și simplu nu au unde să se ducă”, a spus el.

Zilnic sunt trimise între 100 și 200 de colete. Oamenii nu au voie, însă, să trimită arme sau butelii de gaz. Directorul filialei susține că 16 angajați au murit la locul de muncă de la începutul războiului, iar mulți alții au fost răniți.

Cum arată o zi de muncă printre drone

Ucraineanul își începe ziua la ora opt, își face o cafea, se îmbracă într-un trening asortat și pleacă. În portiera mașinii are și un kit de prim-ajutor, care conține, printre altele, autocoagulante și analgezice puternice. De asemenea, timpul său petrecut în mașină nu seamănă cu timpul unor oameni obișnuiți care sunt în timpul programului de lucru.

Klochkovsky nu ascultă muzică. Ține o cască în urechea dreptă în cazul în care trebuie să vorbească la telefon. „Îmi țin mereu urechea stângă descoperită ca să pot auzi dronele”, a spus el. Acest lucru l-a salvat de la moarte vara trecută, atunci când o dronă i-a zburat deasupra capului. „Dacă aș fi pus muzică probabil că nu am mai vorbi acum”, a mai declarat ucraineanul, conform sursei menționate.

Până și stilul de condus este unul diferit. Dacă, în general, șoferii sunt atenți la drum și la indicatoare, ucraineanul se uită după . „Privești în sus, te uiți în lateral, cauți o dronă, cauți o rachetă”, a spus el. De asemenea, uneori calcă pedala de accelerație până la pământ pentru a părăsi cât mai repede anumite zone.

De ce nu a putut lupta pe front

Oleksiy Klochkovsky recunoaște că s-a mai gândit la varianta de . El nu a putut fi înrolat în armată și a fost declarat inapt din cauza unor probleme la spate. Cu toate acestea, el s-a simțit obligat să găsească o modalitate de a-și ajuta cumva compatrioții.

„Mi-am dat seama că, dacă nu fac eu meseria asta nimeni nu o va face”, a declarat el. Și-a luat prima mașină înainte de a obține permisul. Acum conduce o camionetă albă, marca Mercedes, însă fără emblema Nova Poshta pentru a nu atrage atenția.

Ucraineanul a fost crescut doar de mamă și susține că provine dintr-o familie săracă. „Aveam două opțiuni: fie studiez din greu, fie devin alcoolic. Așa că am încercat să studiez din greu”, a spus el. Acum, de fiecare dată când se declanșează sirenele de raid aerian își sună mama, care stă ca pe ace având în vedere că Klochkovsky este expus zi de zi la riscuri.