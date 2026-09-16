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Gigi Becali l-a ofertat pe Edi Iordănescu pentru a prelua banca FCSB-ului, în cazul în care Marius Baciu nu reușește un rezultat pozitiv în derby-ul cu Universitatea Craiova. Omul de afaceri i-a promis fostului selecționer al naționalei că îi va oferi libertate deplină pe banca tehnică. Cei doi au mai colaborat în urmă cu cinci ani. Atunci, deși FCSB a reușit o serie foarte bună de rezultate, Edi Iordănescu a fost presat să plece de la echipă.

Împăcarea anului la FCSB?! Gigi Becali îl cheamă înapoi pe Edi Iordănescu după scandalul din 2021

Gigi Becali pregătește o mutare spectaculoasă pe banca celor de la FCSB, așa cum a anunțat la FANATIK SUPERLIGA. , dacă actualul antrenor nu reușește să redreseze situația echipei. Cei doi s-au întâlnit recent la biserică, iar omul de afaceri a profitat de moment pentru a-i propune fostului selecționer o revenire la FCSB.

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„M-am întâlnit cu Edi (n.r. Iordănescu). I-am zis: «Ce faci?». A răspuns: «Sunt șomer». I-am mai spus: «Fii atent! Vii, nu îți dau niciun ban. Că nu concep să mănânci bătaie și să iei bani și risc un an cu tine. Tu vii și nu iei niciun ban»”, a explicat Gigi Becali.

Antrenorul a mai lucrat cu Gigi Becali în 2021, dar mandatul s-a încheiat după numai trei luni, în ciuda unei serii excelente de rezultate. Deși FCSB stătea bine în clasament, iar rezultatele erau de partea antrenorului, presiunile repetate ale omului de afaceri l-au făcut pe tehnician să își dea demisia.

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Cum a decurs primul mandat al lui Edi Iordănescu la FCSB. Ruptura cu Gigi Becali

Prima sa experiență la FCSB a început în august 2021 și s-a terminat după numai trei luni. Antrenorul venea după titlul câștigat cu CFR Cluj și a acceptat provocarea doar după ce a primit garanții că va avea libertate totală în vestiar. Tocmai pentru a se proteja de intervențiile patronului, Iordănescu a introdus în contract mai multe clauze.

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Startul a fost unul aproape de vis. FCSB a început să câștige pe bandă rulantă și a urcat în clasament până pe locul secund. Echipa a legat șapte victorii și un egal în opt etape, iar roș-albaștrii au revenit în lupta pentru titlu în Liga 1.

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„Luna de miere” nu a durat însă prea mult. Deși FCSB aduna puncte, Gigi Becali nu era mulțumit de modul în care arăta echipa. Patronul a început să critice public jocul și a cerut un fotbal mai ofensiv. Momentul de cotitură a venit după remiza cu FC Voluntari, scor 0-0. Atunci, Gigi Becali l-a criticat pe Edi Iordănescu pentru fotbalul propus, iar relația dintre cei doi s-a deteriorat rapid.

„Eu încă mai am încredere în Edi pentru că echipa a avut Covid. Dacă joci tot așa, la revedere. Încă mai am încredere în el. Nu erau probleme 500.000 de euro pentru mine. Fac ceva pe contract, mă interesează pe mine contractul ăla? Îmi închide gura mie contractul ăla? Eu mai am încredere în el. Dacă nu mai am încredere în el, mai plătesc jumătate de milion și gata. A pus el niște tâmpenii acolo.

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Și ce crezi că ține de clauze din contract? Fac ceva pe contractul ăla, îmi închide mie gura? Mai am încă încredere în el. Nici nu am citit ce a scris el. A pus el acolo niște tâmpenii. Dacă nu am încredere în el, plătesc jumătate de milion, ce să fac? Dar încă mai am încredere în el. Nu a existat naș pentru mine”, declara la acea vreme Gigi Becali, conform

Edi Iordănescu a plecat de la FCSB după doar trei luni. Ce declara atunci Gigi Becali

De aici până la ruptură nu a mai fost decât un pas. Au mai trecut câteva etape, dar Becali și-a dorit încetarea colaborării și i-a transmis antrenorului să accepte o despărțire amiabilă, pentru a nu fi nevoit să achite clauza de jumătate de milion de euro. Declarațiile și comentariile repetate ale patronului au tensionat și mai mult relația dintre cei doi. În cele din urmă, tehnicianul a decis să plece, deși rezultatele sportive erau de partea sa.

Pe 14 noiembrie 2021, aventura s-a încheiat. Edi Iordănescu a plecat de la FCSB după doar 12 meciuri și a renunțat la pretențiile financiare pe care le-ar fi putut avea în baza contractului. Imediat, Gigi Becali l-a readus la echipă pe Toni Petrea. În sezonul regulat, FCSB a terminat pe locul 2, cu 62 de puncte, la 14 puncte în spatele celor de la CFR Cluj. La finalul sezonului 2021-2022, FCSB a încheiat tot pe poziția secundă.

„Pe Iordănescu nu l-am dat eu afară, a plecat el. Dacă îl dădeam afară, trebuia să dau banii, adică 500.000 de euro clauza. Şi chiar dacă ar fi aşa, ce, am încălcat legea? Care rezultate a avut? Ce a făcut? Nu a obţinut 22 de puncte din 24… Sunt 22 din 29. Mie nu-mi convine. A venit el când aveam 7 puncte distanţă faţă de CFR Cluj. Acum sunt 8. Aşa facem noi socoteala. Nu am încercat să-l conving să mai rămână. Nu îmi pare rău că a plecat. Foarte bine dacă jucătorilor le pare rău. Eu nu regret că a plecat, mai bine că am scăpat. Ce să fac? Să-l ţin legat? Cum să-l conving?

Chiar îi găsesc scuze, că a fost Covid, că a lipsit Coman, ba accidentări… A ajutat Dumnezeu şi am ajuns unde suntem, că puteam fi şi mai rău. Dar asta nu înseamnă că eu, ca patron, nu am voie să spun că nu joacă echipa… că altfel el se supără şi activează o clauză şi banii îi donează la oameni. Păi tu te joci cu mine? De la el au plecat toate tâmpeniile astea şi s-au iscat toate nebuniile astea. Că, vezi Doamne, a fost lezat c-am spus că nu joacă echipa. Păi tu eşti antrenor şi comunici cu şefii de galerie? Aşa se face? El credea că o să-l ţină galeria (n.r. în funcţie). Ai ceva la cap? Păi galeria te ţine vreodată? Ce, suntem la Partidul Comunist Român, să mergem la sindicat?”, mai spunea Gigi Becali după despărțirea de Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu a dus România la EURO după plecarea de la FCSB

După plecarea de la FCSB, Edi Iordănescu și-a luat o scurtă perioadă de pauză. În ianuarie 2022 a fost numit selecționerul României, în locul lui Mirel Rădoi. Antrenorul nu a avut parte de cele mai bune rezultate la început. Naționala de seniori a retrogradat în Liga C din Nations League. Iordănescu a continuat însă pe banca primei reprezentative și a obținut ulterior calificarea la un turneu final.

România a câștigat grupa preliminară pentru EURO, din care au mai făcut parte Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra, și s-a calificat neînvinsă la turneul final. În Germania, naționala a învins Ucraina cu 3-0, a câștigat grupa și a ajuns în optimile de finală, unde a fost eliminată de Olanda. După EURO 2024, Iordănescu a decis să nu-și prelungească înțelegerea cu FRF și a părăsit echipa națională.