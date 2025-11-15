Povestea primului patinoar construit în Bucureşti în ultimii 70 de ani. Daniel Băluţă promite să facă în Capitală și o sală polivalentă de cel puţin 10.000 de locuri

ADVERTISEMENT

Actualmente, Sala Polivalentă din București, care este în Sectorul 4, are aproximativ 5000 de locuri și a fost inaugurată în 1974. În ultimii 15 ani, promisiunile că va fi construită o altă sală, mai mare, mai modernă, au fost făcute de multe ori, dar nimic nu s-a întâmplat.

Cum a pornit construcția patinoarului din Sectorul 4. Daniel Băluță a povestit totul

Acum, Daniel Băluță povestește cum a ajuns ca primar al Sectorului 4 să facă un patinoar, acolo unde deja peste 2000 de copii au venit pentru a face sport.

„Totul a plecat de la un dialog pe care l-am avut cu Federația Română de Hochei, care ne-a explicat că în această parte de sud nu există niciun patinoar. Vă dau un exemplu care vă va șoca: peste 2000 de copii au venit la cursul de inițiere, fie la patinaj, fie la hochei. Eu sunt șocat de lucrul ăsta! Îți crește inima când vezi asta, cât apetit este pentru sport.

Având în vedere că am avut această politică investițională, oamenii au venit la noi. Nici nu am crezut că o să avem succesul pe care l-am avut. În ianuarie, avem o grupă din cadrul unui campionatului mondial de hochei. Nu, nu joc hochei, nu am avut patinoar când eram mic unde puteam să învăț”, a declarat Daniel Băluță la FANATIK EXCLUSIV.

Promisiunea făcută de Daniel Băluță: „Sală Polivalentă de minim 10.000 de locuri”. Când ar urma să fie gata

Candidat la Primăria București, Daniel Băluță promite că dacă o să câștige urmează să înceapă lucrările pentru o nouă Sală Polivalentă, de minim 10.000 de locuri. Bijuteria ar urma să fie gata în anul 2030.

„Da, este o promisiune pe care am făcut-o. Vă garantez lucrul acesta. Am dat inclusiv un interviu unui jurnalist sportiv, imediat după ce am deschis patinoarul. Vă promit că o să avem o Sala Polivalentă în București de cel puțin 10.000 de locuri. Nu se poate face în 2 ani și 3 luni, cât ar fi actualul mandat. Îmi doresc ca până în anul 2030 să fie.

De început, da, sută la sută, fără discuții. Cam ăsta este timpul de lucru, până în anul 2030. O să vedeți. O bijuterie trebuie să fie, să putem rivaliza cu orice altă capitală a lumii. Oamenii au nevoie de sport, de divertisment. Avem nevoie de teatre noi. Avem nevoie să ne plătim bine actorii”, a mai spus Daniel Băluță.

Luptă pentru Primăria București. Cine este Daniel Băluță

, aflat la conducerea administrației locale din 2016. Medic stomatolog de profesie, el a intrat în politică din partea Partidului Social Democrat (PSD) și s-a remarcat printr-un stil de conducere orientat spre proiecte de infrastructură și modernizare urbană. În timpul mandatelor sale, Sectorul 4 a cunoscut o serie de transformări vizibile – de la reabilitarea școlilor și amenajarea de spații verzi, până la construcția de pasaje rutiere și lucrări de extindere a rețelei de transport public.

, care pune accent pe „fapte, nu vorbe”, așa cum îi place să spună. Prin proiectele sale de modernizare a infrastructurii și digitalizare a serviciilor publice, Băluță a încercat să poziționeze Sectorul 4 ca un model de administrație locală eficientă, într-un București aflat în continuă schimbare.