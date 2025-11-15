News

Povestea primului patinoar construit în Bucureşti în ultimii 70 de ani. Daniel Băluţă promite să facă în Capitală și o sală polivalentă de cel puţin 10.000 de locuri

Candidat pentru Primăria București, Daniel Băluță a povestit cum a făcut patinoarul din Berceni, care este extrem de apreciat, dar și planul pe care îl are pentru o nouă Sală Polivalentă.
Daniel Băluță promite o Sala Polivalentă de cel mai înalt nivel în București
Actualmente, Sala Polivalentă din București, care este în Sectorul 4, are aproximativ 5000 de locuri și a fost inaugurată în 1974. În ultimii 15 ani, promisiunile că va fi construită o altă sală, mai mare, mai modernă, au fost făcute de multe ori, dar nimic nu s-a întâmplat.

Cum a pornit construcția patinoarului din Sectorul 4. Daniel Băluță a povestit totul

Acum, Daniel Băluță povestește cum a ajuns ca primar al Sectorului 4 să facă un patinoar, acolo unde deja peste 2000 de copii au venit pentru a face sport.

„Totul a plecat de la un dialog pe care l-am avut cu Federația Română de Hochei, care ne-a explicat că în această parte de sud nu există niciun patinoar. Vă dau un exemplu care vă va șoca: peste 2000 de copii au venit la cursul de inițiere, fie la patinaj, fie la hochei. Eu sunt șocat de lucrul ăsta! Îți crește inima când vezi asta, cât apetit este pentru sport.

Având în vedere că am avut această politică investițională, oamenii au venit la noi. Nici nu am crezut că o să avem succesul pe care l-am avut. În ianuarie, avem o grupă din cadrul unui campionatului mondial de hochei. Nu, nu joc hochei, nu am avut patinoar când eram mic unde puteam să învăț”, a declarat Daniel Băluță la FANATIK EXCLUSIV.

Promisiunea făcută de Daniel Băluță: „Sală Polivalentă de minim 10.000 de locuri”. Când ar urma să fie gata

Candidat la Primăria București, Daniel Băluță promite că dacă o să câștige urmează să înceapă lucrările pentru o nouă Sală Polivalentă, de minim 10.000 de locuri. Bijuteria ar urma să fie gata în anul 2030.

„Da, este o promisiune pe care am făcut-o. Vă garantez lucrul acesta. Am dat inclusiv un interviu unui jurnalist sportiv, imediat după ce am deschis patinoarul. Vă promit că o să avem o Sala Polivalentă în București de cel puțin 10.000 de locuri. Nu se poate face în 2 ani și 3 luni, cât ar fi actualul mandat. Îmi doresc ca până în anul 2030 să fie.

De început, da, sută la sută, fără discuții. Cam ăsta este timpul de lucru, până în anul 2030. O să vedeți. O bijuterie trebuie să fie, să putem rivaliza cu orice altă capitală a lumii. Oamenii au nevoie de sport, de divertisment. Avem nevoie de teatre noi. Avem nevoie să ne plătim bine actorii”, a mai spus Daniel Băluță.

Luptă pentru Primăria București. Cine este Daniel Băluță

Daniel Băluță este primarul Sectorului 4 al Capitalei, aflat la conducerea administrației locale din 2016. Medic stomatolog de profesie, el a intrat în politică din partea Partidului Social Democrat (PSD) și s-a remarcat printr-un stil de conducere orientat spre proiecte de infrastructură și modernizare urbană. În timpul mandatelor sale, Sectorul 4 a cunoscut o serie de transformări vizibile – de la reabilitarea școlilor și amenajarea de spații verzi, până la construcția de pasaje rutiere și lucrări de extindere a rețelei de transport public.

El a reușit să-și consolideze imaginea de edil pragmatic, care pune accent pe „fapte, nu vorbe”, așa cum îi place să spună. Prin proiectele sale de modernizare a infrastructurii și digitalizare a serviciilor publice, Băluță a încercat să poziționeze Sectorul 4 ca un model de administrație locală eficientă, într-un București aflat în continuă schimbare.

Daniel Băluță are planuri mari

