Povestea româncei care a fost croitoreasa Reginei Elisabeta a II-a. Cum a ajuns să lucreze pentru suverana britanică

O româncă a fost croitoreasa Reginei Elisabeta a II-a, care s-a stins din viață, joi, la 96 de ani. Este originară din Bacău, are 47 de ani și a avut ocazia de a lucra și pentru cântăreața Beyonce.

Numele româncei este Claudia Florian și nu i-a fost ușor să ajungă la Palatul Buckingham. Viața ei s-a schimbat odată ce a plecat în Anglia, cu soțul, iar într-o zi un telefon a adus-o pe culmile succesului.

Claudia Florian are o poveste de viață impresionantă. A fost crescută de bunicii din Iași și de copil visa să devină o croitoreasă apreciată și faimoasă, ceea ce s-a și întâmplat.

În 2007 a decis să ia drumul străinătății alături de soțul ei. Acolo a făcut inițial curățenie și își amintește cum nu știa nici limba engleză.

Într-o zi, a întâlnit o altă româncă stabilită în Londra, care avea o afacere cu un magazin de rochii de mireasă. Aceasta a angajat-o la ea, iar Claudia a învățat engleza și noi tehnici de croitorie.

Însă, la un moment dat, afacerea nu a mai avut succes, iar Claudia s-a văzut nevoită să-și găsească un nou serviciu. În cele din urmă, a prins o ofertă la compania de haine și accesorii de lux, ”Ralph and Russo”. Aici a lucrat din 2013 până în 2016 și a avut ocazia să aibă deplasări în locuri precum: Dubai, Monaco, Franța, Arabia Saudită sau Qatar.

Telefonul care a adus-o pe Claudia Florian în fața Reginei Elisabeta a II-a

Soarta avea să-i surâdă și mai mult într-o zi. Claudia Florian a primit un telefon prin care i s-a făcut legătura cu asistenta personală a Reginei Elisabeta a II-a. Aceasta i-a propus să fie croitoreasa suveranei britanice, Claudia a mers la un interviu și a fost acceptată.

”Într-o zi am fost sunată de o persoană care nu se prezentase și mi-a spus că cineva ar vrea să mă întâlnească și să vorbească cu mine despre un nou loc de muncă.

Mi-am zic că trebuie să încerc, pentru că niciodată nu strică experiența unui interviu și oricum nu aveam nimic de pierdut.

Când am ajuns la interviu, am întâlnit o doamna foarte aspectuoasă, care s-a prezentat ca fiind asistenta personală a Elisabetei, Regina Angliei. Nu îmi venea să cred că pot fi atât de norocoasă, să pot ajunge să întâlnesc așa persoane. Am fost foarte încântată de oferta ei”, a spus Claudia pentru

Claudia a lucrat un an la Palatul Buckingham. Își mai aduce aminte cum materialele pentru regină erau 100% din mătase naturală, făcute la comandă.

”Materialele folosite erau 100% mătase naturală, făcute la comandă pentru Regina Elisabeta. Experiența a fost nemaipomenită și total diferită de ce mai întâlnisem eu până atunci. Eram verificată de fiecare dată când intram în palatul Reginei și nu aveam voie cu telefon sau alte aparate cu care puteam face poze sau înregistrări.

De fiecare dată când întâlneam Regina, trebuia să mă înclin în fața ei și să spun «Maiestatea Dumneavoastră». Mă simt împlinită că am avut această oportunitate să ajung acolo unde nu oricine ajunge și mai ales pe forțele proprii”, a mai spus Claudia.

. A avut o domnie de peste 70 de ani, iar în iunie i s-a celebrat Jubileul de Platină.

Regina Elisabeta a II-a a murit joi după-amiază, la Castelul Balmoral. , care are 73 de ani.