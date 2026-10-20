Povestea româncei care a jucat tenis de picior cu starul lui PSG, Kvisha Kvaratskhelia: „La antrenament, m-au întrebat dacă am ceva de făcut după şedinţa foto”. Video

ADVERTISEMENT

Kvisha Kvaratskhelia a devenit unul dintre superstarurile fotbalului mondial. a apărut într-un clip pe TikTok, în timp ce joacă tenis de picior cu Iris Arsenie. Românca a povestit pe reţelele de socializare cum a ajuns să joace în aceeaşi echipă cu un fotbalist de top.

Povestea româncei care a jucat tenis cu piciorul cu starul Kvisha Kvaratskhelia

şi în trecut a fost fotograful oficial . Românca a spus pe TikTok că s-a mutat în Spania pentru a-şi urma visul în acest domeniu şi pentru a progresa cât mai rapid. A fost contactată de agenţia de comunicare şi PR a lui Leo Messi, care i-a transmis că starul Kvisha Kvaratskhelia se afla în vacanţă în Marbella şi ar fi vrut câteva poze de la sală şi de pe teren, unde făcea antrenament individual.

ADVERTISEMENT

a fost o vară productivă 😌

Iris Arsenie, despre întâlnirea cu Kvisha Kvaratskhelia: „Am vreo trei perechi de ghete în portbagaj pentru orice eventualitate”

Apoi, după şedinţa foto, Kvisha Kvaratskhelia a invitat-o pe Iris Arsenie să joace tenis cu piciorul, în echipă cu el, contra a doi prieteni. Norocul româncei este că are mereu la ea o pereche de ghete, fiind şi jucătoare de fotbal. Întreaga poveste, povestită de Iris Arsenie pe propria pagină de TikTok:

„După ce am postat acel videoclip cu mine jucând tenis de picior cu Kvaratskhelia, am avut mai multe persoane în DM-uri care mă întrebau ce căutam acolo, cum m-a invitat Kvaratskhelia la tenis de picior și practic ce treabă aveam eu să fiu acolo, așa că astăzi o să vă răspund întrebărilor și o să vă fac un mic story time în care vă explic ce căutam eu acolo. Pentru a vă da un pic de context înainte de a începe povestea, eu am fost fotograful oficial al clubului FC Hermannstadt din Superliga României, club care din păcate nu mai există, s-a desființat.

ADVERTISEMENT

Iar acum 18 luni am decis că voi pleca de la club și mă voi muta în altă țară, deoarece voiam să progresez în această carieră în fotografia sportivă și voiam să încerc să văd dacă pot să reușesc să lucrez cu fotbaliști cât mai de top. Așa că asta am făcut. M-am mutat în Spania într-o zonă în care știu foarte bine că fotbaliștii vin să își petreacă vacanța de vară aici și am început să-mi fac conexiuni prin zona aceasta.

ADVERTISEMENT

Și acum începe povestea. Una dintre conexiunile pe care mi le-am făcut aici m-a sunat într-o seară să îmi spună că m-a recomandat pentru agenția de comunicare și PR a lui Leo Messi. El atât mi-a spus la telefon, când am auzit am rămas mască, am lucrat înainte și cu alți fotbaliști, însă eram super curioasă de ce ar vrea să mă sune agenția lui Leo Messi. Având în vedere că era Mondialul, știam 100% că nu este vorba despre Messi și nici nu știam exact de ce agenție este el reprezentat mai exact, așa că am zis că aștept telefonul și ce-o fi o fi. Ziua următoare m-a sunat o persoană care era reprezentantul lui Khvicha Kvaratskhelia și mi-a spus că acesta este în vacanță cu familia în zona aceasta și își dorește niște poze la sală și pe terenul de fotbal când are antrenament individual.

ADVERTISEMENT

Așa că ei prin recomandarea respectivă au auzit de mine, s-au uitat pe pagina mea de Instagram, care apropo o s-o las în descriere dacă vreți să vă uitați la poze, și așa au dat oamenii de mine și au zis ok, vrem să lucrăm cu ea. Când am ajuns la teren m-am întâlnit cu ei, el venise cu prietenii lui, cu un antrenor personal și cu reprezentantul acela al agenției.

Și înainte să își înceapă antrenamentul pe teren știu că am discutat un pic cu unul din prietenii lui și i-am spus acestuia că eu joc și fotbal, la care ei au zis că probabil joc mai bine decât ei, am făcut câteva duble pe acolo, le-a plăcut de mine, am râs și am continuat treaba practic. După antrenament, antrenorul său personal a venit la mine și m-a întrebat dacă am ceva de făcut după ședința asta foto. I-am zis că nu, nu am nimic de făcut, dacă mai au nevoie de mine mai pot să stau.

ADVERTISEMENT

La care el mi-a spus că „da”, avem nevoie de tine pentru că Kvara te-a invitat să joci un tenis de picior cu noi. Uite vrem să fim număr par, facem aici un teren și ne jucăm. Ideea era că aveam blugi pe mine, aveam un tricou, aveam niște sneakerși super incomozi în care nu poți să joci fotbal, așa că i-am zis omului dacă poate să-mi dea niște pantaloni, sau dacă are în fine pantaloni îmi trebuiau mai mult, nu aveam nicio treabă să joc în tricoul respectiv, și dacă mă pot aștepta un pic până mă duc să-mi iau ghetele de fotbal din portbagaj, pentru că v-am spus eu joc fotbal și am vreo trei perechi de ghete în portbagaj pentru orice eventualitate.

Nu se știe niciodată când un fotbalist te întreabă dacă vrei să joci tenis de picior cu el. Acestea fiind spuse, am rămas la tenis, nu știu, cred că o oră am jucat, m-am distrat super tare, am ținut și încă țin legătura cu agenția lui și cu reprezentanții lui. Au fost niște oameni super, super mișto, super profesioniști și da, așa am ajuns să joc fotbal cu el”, a povestit Iris Arsenie pe pagina personală de TikTok.

un storytime cinstit