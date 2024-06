Povestea românului cu cetățenie britanică aflat la Munchen pentru meciul cu Ucraina de la EURO 2024! „Am la mine tricoul României și cel al Angliei”

România debutează luni cu Ucraina la EURO 2024, în München, de la ora 16:00 și se anunță un meci în care zeci de mii de români vor încerca să îi împingă pe tricolori spre o victorie care ar putea deschide calea calificării în fazele eliminatorii ale competiției.

Povestea românului cu cetățenie britanică aflat la Munchen pentru meciul cu Ucraina de la EURO 2024!

Răzvan locuiește de șapte ani în Regatul Unit, s-a mutat imediat după ce a terminat liceul, iar în prezent stă în Londra. Este economist, a absolvit universitatea din Leeds și lucrează în administrația publică în cadrul Ministerului Energiei.

– Care au fost motivele pentru care ai plecat din România?

– Inițial cred că unul dintre motive a fost ideea că expunerea la un sistem de învățământ diferit îmi va fi benefică – auzisem încă din liceu multe povești pozitive de la români care au studiat în străinătate. În același timp, cred că a fost vorba și de o oarecare atracție față de cultura britanică atunci când am decis că aș vrea să încerc să aplic pentru facultăți în străinătate, nu cred ca am luat serios în considerare altă destinație.

– Care loc este acum “acasă” și de ce?

– Foarte dificilă întrebare! Cred că odată cu trecerea timpului UK-ul devine din ce în ce mai mult acasă, în special după ce am terminat facultatea și timpul petrecut în România a început să devină din ce în ce mai scurt. A fost nevoie de o perioadă de acomodare de câțiva ani, dar am început să fiu destul de conectat la evenimente politice, culturale și sportive din Regatul Unit și să simt că sunt și aici acasă. În același timp, România va fi mereu “acasă”, chiar dacă nu am ocazia să stau în țară decât foarte puțin timp, familia și majoritatea prietenilor sunt în România.

– Care este legătura pe care o ai cu comunitatea românească din Londra/UK?

– Legătura cu comunitatea românească din UK constă doar în câțiva prieteni români pe care i-am făcut în Leeds în timpul facultății. Cred că nu există o legătură mai strânsă pentru că nu am căutat-o în mod special. Consider că există un mic risc ca odată ajuns într-o țară străină să te închizi într-o bulă a comunității țării tale de origine și de a rămâne cumva izolat față de restul societății. Cu atât mai mult în Marea Britanie, unde există o comunitate foarte mare de români.

„Voi ține și cu România și cu Anglia”

– Să vorbim despre fotbal. Știu că ai bilet la meciul România – Ucraina. De ce ai ales să vii tocmai la acest meci?

– A fost doar o pură întâmplare. E deja cunoscut faptul că a fost o cerere imensă pentru bilete la EURO, am aplicat pentru bilete la toate meciurile României, dar doar la acesta am avut noroc să prind.

– Plănuiești să te întâlnești cu alți români cu această ocazie?

– Da, o să mă întâlnesc în Germania cu un amic român, tot din diaspora, venit în München pentru meciul cu Ucraina. Plănuiesc și să merg la fan zone-ul românesc de aici.

– Știu că ai dublă cetățenie, româno-britanică. Cu cine ții la acest campionat european? Dar într-un (foarte improbabil) meci direct?

– Voi ține și cu România și cu Anglia. Nu cred că are neapărat legătură cu cetățenia. Urmăresc fotbalul englez de dinainte să mă mut și am sustinut echipa Angliei la turnee finale de mult timp. Într-un meci direct aș ține cu România, deși oricare ar fi rezultatul aș avea un sentiment mixt.

– Pe stradă numeroși fani din toată Europa își vor afișa identitatea națională. Cum vei participa la asta?

– Am plecat în Germania echipat atât cu tricoul României cât și cu cel al Angliei. Pe cel cu Anglia îl port astăzi pentru meciul cu Serbia pe care plănuiesc să-l vad în fanzone. Mâine o să fiu echipat corespunzător în echipamentul României.

– În mod realist, cât de departe poate ajunge naționala României la acest EURO? Dar Anglia?

– Cred că România are o șansă reală să ajungă în optimi, mai ales că în actualul format patru din șase echipe care termina grupa pe locul al treilea se califică. Anglia? It’s coming home!

