Povestea rusului născut fără picioare și fără un braț din cauza radiațiilor de la Cernobîl. “Mă trezesc în fiecare zi și continui să lupt”

Un bărbat fără picioare și cu un singur braț spune că refuză să lase ca handicapul său să reprezinte un impediment, deoarece îi place să “dovedească oamenilor că se înșală”.

Povestea rusului născut fără picioare și cu un singur braț din cauza radiațiilor de la Cernobîl

Tim Mason, în vârstă de 25 de ani, spune că, în ciuda faptului că are doar un singur membru, poate să alerge, să gătească, să danseze, să-și plimbe câinele și să trăiască viața în mod independent.

De asemenea, el a renunțat la proteze de la o vârstă fragedă pentru că a spus că acestea îl împiedicau să fie el însuși.

Mama naturală a lui Tim Mason a fost expusă la cantități mari de radiații în urma din 1986, ceea ce a făcut ca . El a fost apoi plasat într-un orfelinat, unde se credea că nu va fi adoptat niciodată.

Virginia Mason, în vârstă acum de 80 de ani, o directoare executivă pensionată a unei organizații de caritate, a declarat că a citit despre Tim și a călătorit în Rusia pentru a-l întâlni. Șeful orfelinatului i-a spus că Tim nu va avea o calitate bună a vieții.

Dar Virginia Mason a spus că și-a dorit să fie mamă de îndată ce l-a cunoscut pe Tim și l-a crescut ca mamă singură după ce și-a pierdut partenerul când Tim avea șapte ani. Acum, în vârstă de 25 de ani, Tim locuiește în Hartford, Connecticut, SUA, și lucrează la Napa Valley Wine Academy.

Tim spune că vrea să demonstreze că oamenii se înșeală și să le arate celorlalți că faptul că faptul că nu ai picioare și ai un singur braț nu constituie un impediment.

“Oamenii cred că persoanele cu dizabilități nu pot face exerciții fizice, dar cu toții putem face acest lucru. Exercițiile fizice sunt pentru oricine. Oamenii nu realizează că nu stau în camera mea ca un amputat triplu.

Îmi place să fac exerciții fizice și asta mă menține sănătos atât fizic, cât și psihic. Mă trezesc în fiecare zi și continui să lupt. Independența mea este lucrul pentru care sunt cel mai recunoscător”, a povestit Tim, relatează .

A renunțat la proteze de mic

Tim spune că, deși la orfelinat i s-a spus Virginiei că nu va avea o calitate bună a vieții, ea știa că va fi bine. ”Ea știa că voi fi bine când mă uitam și făceam fețe de pește la ea. A fost foarte fericită să mă găsească.”

După ce Virginia l-a adoptat pe Tim, în vârstă de trei ani, acesta a venit cu ea în America și a început să vorbească limba engleză la scurt timp după ce a ajuns.

”Am mers la școala primară și am înflorit”, a spus el. ”Eram foarte activ și mă jucam mereu pe terenul de joacă.”

Când era mai mic, Tim a spus că folosea proteze, un cadru și o cârjă pentru a se deplasa. Dar acest lucru l-a împiedicat să fie el însuși, a spus el. ”Chiar nu-mi plăceau, nu erau eu. Am vrut să fiu eu însumi fără ele.”

Virginia a sprijinit alegerea fiului ei.

Tim a povestit că maturizarea a fost ‘ca un rollercoaster’.

La început i-a plăcut la școală și și-a făcut prieteni, dar în adolescență a avut probleme. ”În gimnaziu și liceu a fost momentul în care am început să observ impactul pe care îl au dizabilitățile mele în ceea ce privește stabilirea de prietenii. Eram întrebat ‘cine ar ieși la întâlnire cu tine?’.”

Acum, cu un loc de muncă și cu o familie și prieteni iubitori în jurul său, Tim spune că poate ignora orice comentarii negative.

Handicapul îi afectează totuși viața amoroasă

”Există o mulțime de îndoieli cu privire la ceea ce pot face”, a spus el. ”Poate fi descurajant. Dar eu sunt aici și reușesc să trec peste. Am văzut atât de multe comentarii pozitive și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Oamenilor le este frică să pună întrebări. Mi se pun întrebări de genul de ce m-am născut așa și întrebări generale despre starea mea. Sunt frecvent întrebat cum merg la baie, ceea ce mi se pare amuzant.”

În ciuda tuturor lucrurilor, Tim este încă convins că “viața este atât de normală pe cât o fac eu. Mă străduiesc cu adevărat să le demonstrez oamenilor că se înșală, așa că multe dintre hobby-urile mele au venit din acest motiv”, a mai spus el.

El a spus că îi place să își plimbe câinele, să danseze și să facă exerciții fizice.

”Oamenii au crezut că nu voi fi capabil să am grijă de un câine, dar el este cel mai bun prieten al meu. Am grijă în totalitate de el și îl scot la trei plimbări pe zi. Singurul lucru pentru care am nevoie de ajutor este să-l duc la veterinar.”

Tim a fost, de asemenea, mândru să spună că îi place să facă exerciții fizice și chiar a slăbit 18 kilograme în 2021. ”Folosesc banda de alergare timp de aproximativ 10-30 de minute și fac propria mea versiune de ridicare de greutăți și abdomene”, a spus el.

În ciuda faptului că refuză să lase ca handicapul său să îi fie o piedică în viață, Tim a spus că a observat cum acesta i-a afectat viața amoroasă.

”Întâlnirile sunt dificile în aceste vremuri, oamenii văd dizabilitățile pe profilurile tale online și se bazează pe asta”, a spus el. ”Ei nu văd persoana puternică pe care o văd eu.”