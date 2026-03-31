Povestea salvării fetițelor de 4 și 5 ani dispărute la Târnăveni. Cine e Aurel, pădurarul care a coborât într-o zonă dificilă pentru a le aduce înapoi la familie: „Sunt mulți urși, nu știu cum au supraviețuit”

Aurel, pădurarul care le-a găsit pe cele două micuțe din Târnăveni, care s-au îndepărtat de casă în cursul zilei de duminică, 29 martie 2026, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, totul despre operațiunea de salvare a fetițelor. Rebeca și Melisa puteau să fie atacate de urși, căci în zona în care locuiesc cele două au fost văzuți destul de des. Sau, poate, cine știe, ca într-un basm, cele două copile par să fi fost ținute în viață chiar de natura sălbatică, fiind greu de înțeles cum au putut supraviețui.

Cine este pădurarul Aurel, cel care le-a găsit pe Rebeca și Melisa, fetițele dispărute la Târnăveni

Cazul dispariției celor două fetițe din Târnăveni, județul Mureș, a ținut o țară întreagă cu sufletul la gură timp de mai bine de 24 de ore, mobilizând sute de oameni și forțe impresionante de intervenție. Finalul a fost unul fericit, însă detaliile scoase la iveală după găsirea lor arată cât de aproape au fost micuțele de o tragedie. Rebeca, în vârstă de 5 ani, și verișoara ei, Melisa, de 4 ani, au dispărut duminică după-amiază din curtea locuinței în care se jucau, fără ca nimeni să observe momentul în care au plecat. În scurt timp, familiile au dat alarma, iar autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare.

Polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari au scotocit zona ore în șir, inclusiv pe timpul nopții. Au fost folosite drone, câini de urmă și chiar un elicopter, iar anchetatorii au luat în calcul mai multe ipoteze, de la rătăcire până la o posibilă răpire. În paralel, au fost verificate camere de supraveghere și toate pistele posibile. , salvarea a venit dintr-un loc neașteptat.

Șansa care le-a salvat viața celor două copile din Mureș

Un pădurar aflat în patrulare de rutină, Aurel Frandeș, a fost cel care le-a găsit pe fete într-o zonă izolată, greu accesibilă, la marginea pădurii, acolo unde puțini s-ar fi gândit că ar putea ajunge două copile atât de mici. Descoperirea sa a venit după ore întregi în care echipele de intervenție au căutat fără rezultat, iar speranțele începeau să scadă. FANATIK a luat legătura cu salvatorul micuțelor, care ne-a oferit detalii impresionante despre momentul în care le-a descoperit, dar și despre condițiile extrem de dificile în care acestea au reușit, inexplicabil, să supraviețuiască. Pădurarul povestește că totul a fost o întâmplare providențială, în timpul unei zile obișnuite de muncă, într-o zonă pe care o cunoaște foarte bine, dar care este rar frecventată de oameni.

„Nu m-am gândit că le voi găsi acolo. Eram într-o patrulare de serviciu. Așa poate a vrut Dumnezeu să le găsesc eu. Locul nu-i frecventat de persoane, zona aceea nu este ușor de accesat. Mi-am dat seama, la un moment dat că s-ar putea să le găsesc când am auzit că sunt căutate de atâtea ore. Nu știu cum au supraviețuit, este de ne imaginat. Nu știu unde au stat, cum s-au păzit de frig. Eu am dat de ele la marginea pădurii. Sigur nu au stat acolo peste noapte, au stat în altă parte, dar nu am idee unde”, a declarat eroul salvator al micuțelor Rebeca și Melisa, pentru FANATIK.

O zi obișnuită de muncă, transformată într-o misiune de salvare contra cronometru

Pădurarul a explicat pentru FANATIK că ziua în care le-a găsit pe cele două fetițe nu a fost cu nimic diferită de celelalte, fiind una obișnuită de muncă, împărțită între activități de birou și verificări în teren. Aurel Frandeș spune că, după o ședință desfășurată în prima parte a zilei, a plecat în patrulare pe suprafețele de care răspunde, căutate cu disperare de atâția oameni. Drumul lung și terenul dificil nu l-au oprit, iar la câteva ore distanță avea să facă descoperirea care a pus capăt căutărilor.

„În mod obișnuit asta fac, patrulez toată ziua. Și ieri, după ședința lunară, m-am deplasat acasă, m-am schimbat de haine, am mâncat și am plecat pe teren. Deci de la ora 9:00 am avut ședință până la ora 14:00, după ședință, am plecat să verific terenurile care îmi revin. Pe fete le-am găsit în jurul orei, cred că 16-17. Până la 14:00 am lucrat la birou. M-am deplasat de la birou încă 30 km până unde le-am găsit. Erau în mare pericol fetițele pentru că sunt urși acolo. Sunt foarte, foarte mulți. Chiar foarte mulți urși în zona aceea. Mă mir că au supraviețuit”, a mai mărturisit Aurel Frandeș.

Un drum de o viață în silvicultură, transformat într-un erou în povestea Melisei și a Rebecăi

Povestea lui Aurel Frandeș este una legată strâns de pădure, chiar dacă drumul său profesional a avut și o pauză îndelungată. Experiența acumulată în ani și cunoașterea terenului s-au dovedit esențiale în momentul în care a ajuns în locul în care se aflau cele două fetițe. Pădurarul a revenit în sistem după o absență de mai bine de un deceniu, iar de câțiva ani patrulează din nou zilnic zonele pe care le are în grijă, fără să știe că această rutină îl va transforma, la un moment dat, în salvator.

„Am lipsit din silvicultură 15 ani, iar de 5 ani am trezit la Ocolul Luduș, lucrez ca pădurar. Am terminat Școala Silvică în 1995. În 1996 m-am angajat la Ocolul Răstolnița, după șapte ani am plecat din sistem și m-am reîntors în 2021. Am 56 de ani”, a povestit pădurarul Ocolului Silvic Luduș, pentru FANATIK.