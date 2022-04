Povestea Serenei și a melodiei Safari, care a atins 200 de milioane de vizualizări. Pădurea din videoclip, creată într-un apartament din Capitală

Serena făcea furori în 2017 cu melodia Safari. Piesa a intrat în topurile muzicii românești și a ajuns în trending, pe youtube, după ce a adunat 200 de milioane de vizualizări.

Serena, despre realizarea piesei Safari: ”Dormeam nopțile pe canapeaua din studio”

Melodia Safari a ajuns inclusiv în topurile internaționale. Munca din spatele ei a fost una colosală, spune Serena, care a mărturisit și că pădurea din videoclip a fost, de fapt, un apartament din București.

Serena nu se aștepta ca Safari să ajungă atât de cunoscută și iubită de oameni. Îi era greu să-și imagineze și că va aduna

”Dormeam nopțile pe canapeaua din studio și stăteam acolo să facem piesa, să o terminăm. La un moment dat, eu cu producătorul ne întrebam câte vizualizări o să facă piesa. El a zis 50 de milioane.

Eu nu făcusem un milion în viața mea, dar puteam să-mi imaginez că piesa asta o să facă 50 de milioane. A depășit cu mult acest prag și încă merge. Safari a funcționat pentru că a conținut toată energia noastră bună”, a detaliat Serena, potrivit

Înainte de a filma videoclipul într-un apartament din Capitală, Serena și echipa ei și-au ales o altă locație: malul unui râu, dar care

”Inițial, am vrut să facem clipul mai dinamic, până când am ajuns acasă și ne-am dat seama că nu putem să facem asta. Voiam să o ducem în direcția de Safari, exotic. Nu prea știam locații, dar unde a copilărit managerul meu era un râu, așa că ne-am gândit că ar fi potrivit să filmăm o parte din videoclip pe malul acelui râu.

Când am ajuns acolo, ne-am dat seama că nu avem curent să conectăm luminile. Atunci, am sunat pe cineva din sat care avea o mașină cu lumini mai puternice. Am consumat o sută de litri de benzină să tragem niște cadre, pentru ca, la final, să ne dăm seama că nu sunt bune”, a mai spus solista.

Cum s-a creat pădurea tropicală din videoclip

În apartamentul din București, Serena s-a lăsat filmată și într-o cadă cu apă pentru ca să creeze senzația de peisaj exotic. Plantele pentru crearea pădurii au fost închiriate, iar machiajul și părul și le-a făcut de una singură, a mai povestit Serena.

”Mai simțeam nevoia de niște cadre sub apă, așa că am umplut o cadă. Prin urmare, toate cadrele în care eu apar în apă, sunt trase în cadă, acasă. Ca să aducem acest exotism al piesei a fost nevoie să închiriem niște plante, pe care le-am cărat cu mașina, cu portbagajul ridicat prin București, și le-am urcat în apartament, unde am filmat acea pădure stufoasă care apare în videoclip. M-am machiat singură, mi-am făcut părul singură. Efectiv, peste lumini am folosit dosare albastre și roșii, ca să avem niște culoare”, a mai detaliat cântăreața.