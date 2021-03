Povestea sfâșietoare a lui chef Joseph Hadad. Soția sa a murit și l-a lăsat singur cu trei copii

Povestea vieții celebrului bucătar Joseph Hadad este una sfâșietoare. Soția acestuia a murit și l-a lăsat singur cu trei copii.

Drama prin care a trecut l-a marcat profund. În trecut, Hadad povestea că anul în care și-a pierdut soția a fost cel mai greu pe care l-a trăit, iar ce l-a făcut să meargă mai departe a fost gândul că are trei copii, care au nevoie de spijinul său după ce și-au pierdut mama.

Soția lui Joseph Hadad a aflat că este bolnavă la scurt timp după nașterea ultimului copil. Celebrul bucătar a făcut eforturi uriașe pentru a-și ajuta partenera de viață să învingă boala, iar într-o primă fază a reușit.

Totuși, boala a recidivat, iar femeia a pierdut lupta pentru viață la doar 42 de ani. Când și-a pierdut mama, fetița cea mică a celebrului chef avea doar trei anișori.

„Dacă eu nu eram cu picioarele pe pământ și cu creierul limpede… Îmi spuneam mereu un lucru: dacă eu nu sunt puternic, ce se întâmplă cu cei trei copii ai mei? Devin vagabonzi?”, a povestit Joseph Hadad pentru Libertatea.

„M-am ținut cu dinții un an, peste un an de zile. A fost cel mai greu an din viața mea. Cel mai greu! Spre muncă, spre copii… Anul 2008. În anul 2008 a murit soția mea și după aceea, am luat totul în mâinile mele,” a adăugat acesta.

Copii bucătarului aveau 16, 10 și 3 ani când și-au pierdut mama. Hadad povestește că cea mai apropiată îi este fiica cea mică: „fata mea cea mai mică este cea mai apropiată de mine. Nu am știut cum să lupt cu fata că îi era dor de mama ei”.

El se învinovățește pentru că nu a aflat din timp de boala soției: „nu am știut cum să lupt ca să iasă bine. Este greșeala mea că nu am aflat din timp de boala soției mele. Soția mea era foarte tânără când a murit”.

„Fata cea mică avea zece luni când soția mea a aflat de boală. Am vândut tot ca să-mi salvez soția. Soția mea a avut nevoie de medicamente din America”, a mai explicat acesta, potrivit Spynews.

