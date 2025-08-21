Povestea sfâșietoare a tinerilor morți pe A1. Mama fetei acuză autoritățile: „Se iubeau foarte mult. Au spus că nu stau unul fără altul”

Două familii trăiesc o dramă de neimaginat după accidentul de pe Autostrada București-Pitești. Un băiat de 19 ani și o fată de 14 ani au murit loviți de un TIR, după ce s-au aruncat îmbrățișați în fața unui camion. Părinții fetei au dat detalii sfâșietoare despre povestea de dragoste pe care o trăiau tinerii.

ADVERTISEMENT

Povestea de dragoste interzisă a celor doi tineri morți pe A1. Mama fetei acuză autoritățile

, pentru că fata era minoră și nu putea să-și dea consimțământul. Primăria și Protecția Copilului fuseseră sesizate, iar cazul era monitorizat. Acest lucru, spun apropiații, i-ar fi speriat pe adolescenți, care se temeau că vor fi despărțiți cu forța, însă de autorități, nu de părinți. Din contră, părinții fetei susțin că nu aveau nimic împotriva relației lor. Mama fetei povestește că fiica sa suferea atacuri de panică de teamă că va fi dusă într-un centru, iar băiatul în închisoare.

„A declarat și ea că nu a fost forțată, nu a fost violată. Îi era frică, el că ajunge în pușcărie și ea la centru. Asta a urât foarte mult copilul. Ei se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul. (…) Răspunzători sunt cei de la primărie și Protecția copilului, pentru că dacă ei nu veneau în ziua aia și spuneau doamnă vă luăm copilul… Ea a văzut chestiile astea și făcea atacuri de panică”, a declarat mama fetei pentru

ADVERTISEMENT

Chiar și oamenii din sat susțin că știau de relația celor doi copii. Întrebați dacă existau neînțelegeri între ei, vecinii spun că erau doar „probleme de dragoste” din cauza diferenței de vârstă dintre cei doi și acuză autoritățile că „s-au băgat”. Primarul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea, a explicat pentru FANATIK că f și cu lipsa de educație pentru copii.

Ce spune primarul comunei. Acuzații la adresa părinților fetei

Potrivit edilului, din cauza relației și a lipsei de implicare a părinților, minora a început să lipsească de la școală. Badea a declarat că a încercat să o sprijine pe minoră și să o convingă să meargă la cursuri, pentru a-și încheia anul școlar. Cu toate acestea, edilul spune că tânăra nu înțelegea pe deplin situația și că părinții nu au reușit să mențină aceeași disciplină acasă.

ADVERTISEMENT

„Părinții minorei nu sunt în vârstă. Au undeva în jurul vârstei de 50 de ani. Ei mai au o fată și doi băieți. Erau două fete, doi băieți în familie, înaintea tragediei. Sora are 18 ani, e născută în 2007. Fata decedată era în 2011 născută. Un alt tânăr în 2003 și un altul în 2006.

ADVERTISEMENT

Mama lucrează și are un salariu de 2.000 lei. Iar tatăl este pensionar pe caz de boală și are un venit de 1.000 lei. Au motivat lipsa fetei de acasă, prin faptul că ei nu pot să aibă grijă de copii, pentru că sunt nevoiți să mai și muncească. Dar asta nu este o scuză. Atunci de ce ați luat în calcul să faceți copii, dacă trebuie să plecați la muncă și nu aveți grijă de ei”, a declarat edilul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea.