Dramele lui Eduard Novak, noul ministru al Sportului: i s-a amputat un picior, copilul i-a fost călcat de mașină!

Eduard Novak, fost campion paralimpic la ciclism, este propunerea UDMR pentru postul de ministru al Tineretului și Sportului. Povestea de viață a lui Eduard Novak ar putea fi o lecție pentru fiecare dintre noi, iar încercările pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții îl vor ajuta cu siguranță în noul său rol de ministru al Tineretului și Sportului.

Deși surprinzătoare la prima vedere, propunerea celor de la UDMR are o bază sănătoasă. Eduard Novak este președintele în funcție al Federației Române de Ciclism și are șanse mari să fie desemnat noul ministru al Sportului, fiind multe lucruri care îl califică pentru această funcție.

Eduard Novak este primul și singurul campion paralimpic al României, după ce în 2012 a cucerit la Londra medalia de aur în proba de urmărire pe pistă și pe cea de argint în proba de contratimp pe șosea. La ediția de la Beijing, din 2008, a cucerit medalia de argint în proba de contratimp pe șosea, în timp ce la Tokyo, Eduard Novak ar putea bifa cea de cincea participare la Jocurile Paralimpice.

Povestea emoționantă a lui Eduard Novak, noul ministru al Tineretului și Sportului

Eduard Novak și-a dorit o medalie la patinaj, dar a reușit această performanță la ciclism, după ce și-a pierdut laba piciorului drept într-un accident teribil de mașină în 1996. De atunci, viața lui s-a transformat radical, devenind o luptă zilnică: „În România e ca în Sparta, dacă nu eşti întreg ar trebui să fii aruncat de pe o stîncă. E o ruşine ca o ţară atît de mare să aibă atît de puţini sportivi la Jocurile Paralimpice”, spunea sportivul de obținerea medaliei de la argint de la Beijing.

Campionul paralimpic a devenit Președintele Federației Române de Ciclism în 2013 și va fi la 44 de ani al 24-lea ministru din 1989 încoace, primul însă care este cu adevărat implicat în fenomenul sportiv, ceea ce reprezintă un mare atuu: „Eu nu mi-am pierdut doar laba piciorului drept, eram în lotul pentru Nagano la patinaj şi mi-a luat doi ani să-mi dau seama care este menirea vieţii mele. Poate asta a fost soarta mea, ca viaţa mea să se îndrepte către ciclism”, povestea Eduard Novak pentru digisport.ro.

Ba mai mult, chiar și în 2020, Eduard Novak a reușit să cucerească nu mai puțin de trei medalii la Campionatele Mondiale de Paraciclism pe Velodrom. După bronzul cucerit în proba de un kilometru contratimp și argintul în proba de 4 km urmărire individuală, Novak a urcat pe poziția a treia la general la finalul competiției. Cu un an în urmă, Eduard Novak a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Paraciclism pe Șosea de la Emmen (Olanda).

Eduard Novak a mai fost la un pas să fie lovit de o mașină în Manchester, iar fiul său a fost în comă după ce a fost călcat de mașină

La Eduard Novak se poate vorbi deja despre un blestem, după ce a fost la un pas să fie lovit din nou de o mașină înainte de Jocurile Paralimpice de la Londra (2012), pe când se afla în Anglia, la Manchester: „Înainte de paralimpiadă am fost foarte aproape să fiu călcat de o maşină la Manchester şi am zis că dacă nu m-a călcat nici acum, atunci voi avea succes”, a mărturisit ciclistul.

Anul trecut, Eduard Novak a suferit o nouă dramă, după ce fiul său de doar 13 ani a fost lovit de o mașină în timp ce era pe bicicletă, de către președintele lui AFK Csikszereda și a fost la un pas de moarte: „Cum să conduci în halul ăsta? Cum poți să fii atât de arogant și să tai curbele? Copiii erau pe sensul lor, iar el a venit cu mașina, în curbă, pe contrasens. El făcea raliu în curbele acelea…Când am ajuns m-am liniștit pentru că băiatul meu era conștient. Stătea acolo în șanț, dar putea să vorbească. Am văzut că semnele lui vitale sunt în regulă, dar… Dacă aș fi fost în momentul accidentului nu știu ce aș fi făcut, îmi venea probabil să îl strâng de gât. Am fost șocat. Să îți vezi copilul în șanț și să știi că a zburat patru metri”, a declarat Eduard Carol Novak pentru FANATIK.

Impactul a fost atât de puternic încât fiul lui Eduard Novak a zburat efectiv câțiva metri și a aterizat într-un șanț de pe marginea străzii. Evenimentul a fost trecut sub tăcere de presa din Miercurea Ciuc. Un antrenament banal s-a transformat într-un coșmar pentru un campion național de ciclism, însă puștiul s-a recuperat și nu a rămas cu sechele.

Cifrele carierei lui Carol-Eduard Novak