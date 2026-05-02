Povestea și recordurile lui Kimi Antonelli, noua senzație din Formula 1. La doar 19 ani a devenit primul italian din 1953 încoace care câștigă două Mari Premii la rând

Andrea Kimi Antonelli este, cu siguranță, omul startului de sezon în Formula 1. Pilotul în vârstă de 19 ani de la Mercedes a preluat conducerea în clasamentul piloţilor după victoriile obţinute în Marele Premiu al Chinei şi, două săptămâni mai târziu, al Japoniei. Tânărul pilot italian bate recordurile de precocitate din „Marele Circ”, răsplătind, iată, un an mai târziu, încrederea directorului Mercedes, Toto Wolff, care l-a ales ca succesor pentru Lewis Hamlilton în 2025. FANATIK vă prezintă cine este Andrea Kimi Antonelli şi cum a ajuns, la doar 19 ani, să conducă clasamentul piloţilor din Formula 1.

Viteza, în gena familiei Antonelli

Kimi Antonelli s-a născut pe 25 august 2006, la Bologna. A moştenit microbul vitezei de la tatăl său, Marco Antonelli, care a fost pilot în competiţiile de turisme şi GT. Și care deţine echipa Antonelli Motorsport, unde a crescut şi tânărul Kimi. A atras atenţia echipelor mari de mic copil, intrând în echipa Mercedes Junior Team în anul 2019. Pilotul italian a impresionat în karting, acolo unde a obţinut o performanţă rară, fiind campion european în 2020 şi 2021. Pe lângă titlurile europene, Antonelli a impresionat cu numărul uriaş de trofee obţinute la diferite curse şi categorii. Anul 2026 a început în forță pentru italian, care s-a impus în dar și în .

„Am încercat să facem tot ce era mai bun pentru fiul nostru, dar Mercedes a făcut o treabă excelentă. Nu pot decât să le mulțumesc. Știți, am avut un moment, am vorbit despre asta. Am fost la Monza acum doi ani. Și l-am întrebat pe Toto: «Credeți că Kimi era pregătit pentru locul de Formula 1 când era în F2?» Și el a spus: «Cred că da». Și eu am spus: «Ei bine, atunci hai să o facem». Toto este cel mai bun”, a spus Marco Antonelli.

Şi-a rupt piciorul în 2020

Nu totul a fost roz în cariera din karting a lui Kimi Antonelli. Italianul nu a fost ferit de accidente, iar în 2020 şi-a rupt piciorul într-un accident, pe circuitul de la Portimao, din Portugalia. Avea 14 ani şi a suferit o fractură de tibie şi metatarsian având nevoie de intervenţie chirurgicală. Şi-a revenit rapid şi a putut să îşi apere în anul 2021 titlul european. 2022 a fost primul sezon complet într-o maşină de curse, în F4. A dominat F4 German Series şi apoi a câştigat şi F4 Italian Series, cu victorii în 13 dintre cele 22 de curse. Ascensiunea a devenit una accelerată după aceste succese, iar Mercedes a hotărât să îl promoveze până în Formula 2 în anul 2024, când avea doar 17 ani. Avea să facă parte din echipa Prema alături de tânărul pilot din Academia Ferrari, Ollie Bearman, actualmente şi el în Formula 1, la Hass.

Curajul nebun al lui Toto Wolff: Antonelli în locul Hamilton

Anul 2024 a început cu o veste şoc pentru fanii Formulei 1. Lewis Hamilton a anunţat că va părăsi formaţia Mercedes la finalul sezonului şi va concura pentru Ferrari începând cu anul 2025. O mutare anunţată de la începutul anului, care a cutremurat „Marele Circ”. Multă lume râvnea la al doilea loc din monopostul Mercedes, una dintre cele mai puternice echipe, iar multă lume era de părere că oficialii echipei, în frunte cu Toto Wolff trebuiau să aleagă un pilot experimentat lângă George Russell.

În cele din urmă, pe data de 31 august 2024, în timpul Marelui Premiu al Italiei, echipa Mercedes a anunţat că locul lui Lewis Hamilton va fi luat de Andrea Kimi Antonelli. Un gest de mare curaj al directorului Toto Wolff, cel care a fost artizanul succeselor echipei Mercedes în ultimul deceniu şi jumătate.

„Vedeți cât de repede trece timpul și cât de repede îmbătrânim? S-a întâmplat cu ani în urmă, când Kimi era copil. Când a intrat la birou, l-a întâlnit pe James Allison, iar James a crezut că era un copil care și-a pierdut părinții și căuta pe cineva. Ieri avea 14 ani, astăzi are 19, câștigă două curse la rând în Formula 1 și suntem foarte mulțumiți de dezvoltarea pe care o are”, a declarat Toto Wolff, director Mercedes.

Primul sezon a fost „ezitant”, dar Mercedes i-a oferit încredere totală

Debutul lui Kimi Antonelli în Formula 1 a avut loc pe 16 martie 2025 în Marele Premiu al Australiei. Avea doar 18 ani și 201 zile, fiind al treilea cel mai tânăr pilot din istoria „Marelui Circ” după Max Verstappen şi Lance Stroll. Iar debutul avea să fie unul extraordinar. Plecat de pe locul 16, Kimi Antonelli a rezistat pe ploaie şi a trecut linia de sosire pe locul 4, fiind cel mai bun debutant. Pe „Albert Park” a devenit al doilea cel mai tânăr pilot din Formula 1 care obţine puncte, după Max Verstappen.

Sezonul a fost cu suişuri şi coborâşuri. A abandonat în cursa de acasă, de la Imola, dar a reuşit să bifeze primele podiumuri ale carierei: locul 3 în Canada şi Las Vegas şi locul 2 în Brazilia, rezistând cu brio presiunii campionului en-titre Max Verstappen. A terminat pe locul 7 în ierarhia piloţilor, unde a obţinut 150 de puncte. Un sezon departe de a fi perfect, dar Mercedes i-a oferit încredere totală în continuare.

Start fabulos în 2026 pentru Kimi Antonelli

Iar încrederea echipei şi a lui Toto Wolff a fost răsplătită din plin în 2026. Mercedes a adus la start cea mai competitivă maşină după schimbările de regulament şi toată lumea se aştepta ca George Russell să domine. Aşa s-a întâmplat în Australia, unde britanicul a câştigat şi a fost urmat de Antonelli. Dar italianul a apăsat pedala de acceleraţie şi succesele din cursele din China şi Japonia arată că tânărul de 19 ani nu se mulţumeşte să fie „locotenent” şi vrea să intre ca… „general” în calculele pentru titlul mondial!

Până acum, lucrurile merg de minune, Kimi Antonelli fiind cel mai tânăr lider mondial din Formula 1 în istorie: 19 ani, 7 luni și 4 zile. Marele Circ se va relua pe data de 3 mai cu , după ce etapele din Arabia Saudită şi Bahrain au fost anulate din cauza tensiunilor de la Răsărit.

Moment incredibil după prima victorie: l-au „botezat”… Kimi Raikkonen!

După prima victorie a carierei, în China, la momentul în care trebuia să urce pe podium, Kimi Antonelli a avut un moment de confuzie totală, pentru că anouncer-ul a încurcat numele şi l-a prezentat… „Kimi Raikkonen”! Pilotul italian a recunoscut că nu se aştepta la o asemenea gafă, dar a tratat cu umor subiectul: „Nu mi-a venit să cred, eram confuz, nu ştiam dacă să trebuie să urc sau nu pe podium”.

Momentul s-a viralizat rapid, fanii distribuind masiv pe reţelele de socializare clipul în care Kimi Antonelli este confundat cu ultimul campion mondial al Ferrari, în 2007. Totuşi, Antonelli a sperat ca la următoarea cursă să nu îi mai fie greşit numele, ceea ce s-a şi întâmplat, în Japonia fiind strigat pe numele corect.

Luptă internă la Mercedes?

Înainte de startul sezonului, ierarhiile erau bine stabilite la Mercedes: George Russell, liderul echipei, Kimi Antonelli, „locotenent”. Toto Wolff chiar spunea că e mult mai eficient ca lucrurile să fie clare în interiorul unei echipe, dând exemplul McLaren din 2025, când Lando Norris şi Oscar Piastri au fost lăsaţi să „se bată” pentru fiecare punct.

De acest duel a fost la un pas să profite Max Verstappen, însă Norris a reuşit în cele din urmă să ia titlul mondial la piloţi. O situaţie similară ar putea apărea la Mercedes în acest an. Kimi Antonelli îl provoacă pe George Russell şi am putea asista la o nouă luptă „fratricidă” pentru titlul mondial. Vor exista ordine de echipă sau Toto Wolff îi va lăsa să se dueleze pe circuit?

Recordurile lui Kimi Antonelli

Kimi Antonelli a bătut mai multe recorduri de precocitate în Formula 1. Iată mai jos cele mai importante repere bifate de tânărul italian până la vârsta de 19 ani:

Cel mai tânăr pilot din istorie care conduce în clasamentul mondial: 19 ani, 7 luni şi 4 zile, după succesul în MP al Japoniei;

Cel mai tânăr pilot care pleacă din pole position: 19 ani, 6 luni și 17 zile în MP al Chinei;

Cel mai tânăr pilot cu cel mai rapid tur: 18 ani și 224 de zile în MP al Japoniei 2025;

Cel mai tânăr lider al unei curse: 18 ani și 224 de zile în MP al Japoniei 2025;

Cel mai tânăr autor al unui hattrick: Pole, victorie și cel mai rapid tur în China 2026;

Cele mai multe puncte în sezonul de debut: 150 de puncte câştigate în 2025;

Al doilea cel mai tânăr câştigător de cursă: China 2026, imediat după Max Verstappen;

Primul italian din 1953 încoace care câştigă două curse consecutiv în Formula 1, primul fiind Alberto Ascari.

S-a despărţit de iubită înainte de startul sezonului

Înainte de startul sezonului din Formula 1, Kimi Antonelli s-a despărţit de iubita sa, influencerul Eliska Babickova. Cehoaica a confirmat despărţirea în februarie 2026, după mai bine de doi ani de relaţie, spunând că a fost vorba de diferenţe în ceea ce priveşte planurile de viitor şi că nu s-a pus problema să fie vorba de infidelitate, aşa cu a apărut în mai multe tabloide. Babickova a concurat, la rândul ei, în mai multe curse de karting. Relaţia dintre ei a început în octombrie 2023, înainte ca Andrea Kimi Antonelli să ajungă în Formula 2.