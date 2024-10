Povestea singurei românce din echipa serialului ”The Penguin”. Cum a ajuns o bucureșteancă să realizeze scenarii pentru Hollywood

O româncă face parte din echipa de scenarişi a serialului ”The Penguin”. Tânăra face o muncă de excepţie pe platourile de filmare de la Hollywood şi a povestit în amănunt cum a reuşit să ţintească atât de sus în viaţă.

Cine este românca care lucrează la producţia ”The Penguin”

Corina Maritescu s-a născut la Bucureşti și a emigrat în SUA la vârsta de 17 ani. Acolo a locuit o perioadă la New York, iar mai apoi s-a stabilit în Los Angeles.

Tânăra a fost întotdeauna pasionată de teatru şi cinematografie. În timpul liceului pe care l-a făcut în România, a făcut parte dintr-o trupă de teatru unde a scris, regizat, ba chiar a şi jucat în propriile piese. După , tânăra s-a ambiţionat şi a absolvit un master în film. Pe parcursul studiilor de masterat ea a căpătat experienţă pe mai multe departamente din lumea filmului.

În ultimii zece ani, Corina Maritescu s-a axat pe scenaristică şi producţie. Ea a scris, regizat și produs filme de scurt şi lungmetraj, precum şi seriale de televiziune. Printre acestea se numără: ”The Penguin”, ”Shameless”, ”Joe vs Carole” şi ”Sorry For Your Loss”.

Cum a ajuns să lucreze în echipa ”The Penguin”

”The Penguin” este unul dintre cele mai noi seriale care face furori pe . Corina Maritescu a lucrat în echipa serialului de mare calibru în calitate de ”writer-producer”. Mai pe înţelesul tuturor, acest post presupune întâlnirea mai multor scenarişti, timp de câteva luni pentru a stabili arcurile narative ale personajelor şi restul detaliilor ce fac întreg ansamblul unul interesant.

”La ”The Penguin” am lucrat în calitate de ce se numeşte la Hollywood ”writer-producer”. Ca să explic un pic: serialele americane de televiziune sunt proiecte colaborative, scrise de o echipă de scenarişti cu varii nivele de experienţă şi conduse de un Showrunner sau producător executiv.

Echipa se întâlneşte în fiecare zi câteva luni bune şi împreună se iau decizii despre arcurile narative ale diverselor personaje, despre momentele majore ale sezonului, despre ce se întâmplă în fiecare episod. După care, episoadele se repartizează unui număr de obicei mai restrâns de scenarişti.

Ei scriu fizic scenariul fiecărui episod, bazat pe deciziile luate împreună cu echipa. Procesul ăsta depinde foarte mult de Showrunner şi de cultura serialului. Unele seriale se scriu aproape colectiv, iar în altele scenariştii au un pic mai multă independenţă.

Pentru ”The Penguin”, eu am lucrat predominant în prima parte a procesului, în echipa scenariştilor. În general, cam asta este specialitatea mea şi job-ul pe care îl fac de aproape 7 ani de zile”, a declarat Corina Maritescu pentru .

”Nu m-am simţit binevenită în producţia autohtonă”

Nu este de mirare că tinerii aleg să îşi urmeze visele peste hotare. nu oferă suficient sprijin celor care sunt la început de drum indiferent de domeniul de lucru. Asta a simţit pe pielea ei şi Corina Maritescu, care susţine că nu s-a simţit binevenită în industria cinematografiei româneşti. Deşi nu a avut parte de o experienţă plăcută în România din punct de vedere profesional, tânăra speră în continuare că industria autohtonă se va diversifica în viitor.

”Eu admir cu drag şi cu bucurie succesul filmelor româneşti pe scena globală. Dar, personal vorbind, nu m-am simşit întotdeauna binevenită în industria autohtonă. Ştiu că ”The Penguin” nu lasă exact impresia asta, dar eu scriu mai ales scenarii despre femei şi persoane queer, cu temă feministă şi anti-rasistă.

Îmi place să lucrez mai ales cu femei şi persoane trans şi non-binare. În trecut, nu am avut o expeerienţă foarte pozitivă în România, dar sunt optimistă şi sper că industria se va diversifica şi moderniza din ce în ce mai mult”, a mai spus scenarista ”The Penguin” pentru sursa mai sus menţionată.

Serialul ”The Penguin”, senzația anului în televiziune

”Pinguinul” (The Penguin) este un serial de televiziune american inspirat din personajul cu același nume din benzile desenate DC Comics.

Serialul contiună acțiunea filmului The Batman din anul 2022, concentrându-se asupra personajului negativ care conduce lumea interlopă din Gotham City.

Personajul principal este interpretat de Colin Farrel, iar serialul a avut premiera pe data de 19 septembrie, în rețeaua MAX. Primul sezon include opt episoade, iar proiectul este unul extrem de lăudat de critici. Site-ul Rotten Tomatoes a acordat o evaluare medie de 7,9/10, cu 91% recenzii pozitive, în timp ce criticul Martin Robinson de la The London Standard a dat serialului cinci stele din tot atîtea posibile.