Povestea singurului chirurg care s-a operat singur: “Când am deschis peritoneul, am tăiat cecumul din greșeală. Am simțit că-mi stă inima, mâinile mi s-au înmuiat”

De numele lui Leonid Rogozov, un medic chirurg rus, se leagă una dintre cele mai remarcabile povești din istoria medicinei.

Doctorul s-a născut pe 14 martie 1934, tocmai în Siberia, la doar 17 kilometri de graniţa dintre Rusia şi Mongolia. . Când avea doar 9 ani, tatăl său a murit în cel de-al doilea Război Mondial.

Încă de mic, Leonid a fost atras de medicină, mai exact de chirurgie. Visa mereu să ajungă unul dintre cei mai buni chirurgi. Nici nu bănuia în anii de studii că trebuie să fie atât de bun încât să se opereze singur.

Povestea ”auto-operației” la care s-a supus Leonid Rogozov are loc în anul 1961. În calitate de medic generalist, acesta lua parte la o expediție sovietică în Antarctica.

Operațiunea a decurs bine până în dimineața zilei de 29 aprilie, când medicul a început să se simtă rău. Tânărul medic de la acea vreme acuza o stare de oboseală generală. Era slăbit, avea febră și stări de vomă. Imediat au apărut și dureri în zona abdominală.

A realizat rapid că suferea de apendicită și că viața sa era în pericol.

”Se pare că am apendicită. Încerc să-mi mențin calmul, chiar să zâmbesc. De ce să-mi îngrijorez prietenii? Cine ar putea să mă ajute?”, nota medicul în jurnalul său, conform .

Pus în fața unei situații fără ieșire, Rogozov a fost nevoit să aleagă între două variante: să moară din cauza complicațiilor sau să se opereze… singur. Leonid Rogozov nu a stat pe gânduri și a ales a doua variantă.

Auto-operația a durat o oră și 40 de minute: “Când am deschis peritoneul, am tăiat cecumul din greșeală. Am simțit că-mi stă inima, mâinile mi s-au înmuiat”

Medicul rus spera ca starea sa să se amelioreze și să nu ajungă la soluția extremă. În acest sens, a apelat la singurul tratament disponibil în acele condiții: antibiotice și răcire locală.

În ciuda tratamentului, starea generală i se înrăutățea vizibil. Temperatura creștea, iar stările de vomă au devenit mai frecvente.

Cum simptomele s-au agravat radical, pe 1 mai a fost forțat să efectueze auto-apendicectomia.

”Asta este… Trebuie să apelez la singura cale de ieșire: să mă operez singur… Este aproape imposibil, însă nu pot să-mi încrucișez brațele și să renunț la luptă”, mărturisea medicul în jurnal.

Și așa a și făcut. A fost nevoit să se opereze singur. a fost asistat de un șofer și de un meteorolog.

Cei doi îi înmânau instrumentele medicale. De asemenea, țineau oglinda pentru ca doctorul să poată observa zonele care nu erau vizibile în mod direct.

”Am lucrat fără mănuși. Vedeam foarte greu. Oglinda mă ajuta, dar mă și încurca – la urma urmei, arata lucrurile invers. Am lucrat mai mult pe pipăite. Sângerarea era puternică, dar nu m-am grăbit – am încercat să lucrez prudent.

În timp ce deschideam peritoneul, am tăiat cecumul din greșeală și am fost nevoit să-l cos… Eram tot mai slăbit, iar capul începea să se învârtă. La fiecare patru-cinci minute, luam o pauză de 20-25 de secunde. În sfârșit, l-am văzut, blestematul de apendice! Îngrozit, am remarcat pata neagră de la baza sa.

Asta însemna că o singură zi dacă mai amânam operația, probabil ar fi plesnit. În cel mai prost moment, când îndepărtam apendicele, am simțit că-mi stă inima și că mâinile mi s-au înmuiat. M-am gândit că povestea se va termina rău. Tot ce trebuia să mai fac era să îndepărtez apendicele… Apoi am realizat că, practic, eram salvat”, povestea Rogozov, într-o scrisoare trimisă familiei.

Operația lui Leonid Rogozov a fost un succes: ”A fost a doua mea naștere”

La cinci zile după operație, temperatura corpului lui Rogozov s-a întors la normal. Apoi, copcile au fost îndepărtate la șapte zile după intervenție. Medicul și-a reluat activitatea normală după aproximativ două săptămâni.

Cât timp a mai trăit de la acea zi, Rogozov a spus că această experiență a fost a doua sa naștere. Medicul rus a murit în anul 2000, la vârsta de 66 de ani, din cauza unui cancer la plămâni.