Povestea singurului titlu neoficial câștigat de Mircea Lucescu! De ce a devenit atât de important în istorie

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu este pe locul trei în clasamentul all-time al antrenorilor cu cele mai multe trofee câștigate în carieră. Doar Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola au mai multe. După unele statistici, Il Luce are 35 de trofee, după altele 36. Diferența este făcută de un trofeu neoficial, care însă are o însemnătate uriașă în istoria unui club.

Cupa Anglo – Italiană nu a fost o competiție oficială

, dintre care 8 cu Şahtior şi unul cu Dinamo Kiev. Aici se adaugă două titluri de campion al României, dintre care unul cu Dinamo şi unul cu Rapid. Mai are două campionate în Turcia – unul cu Galatasaray şi unul cu Beşiktaş. Și lăsat amprenta și în Rusia: o Supercupă cu Zenit.

ADVERTISEMENT

În Ucraina a mai câştigat 7 Cupe, dintre care 6 cu Şahtior şi una cu Dinamo Kiev, şi 8 Supercupe, dintre care 7 cu gruparea din Doneţk şi una cu cea din Kiev. În România a mai câştigat două Cupe cu Dinamo şi una cu Rapid. Cu giuleștenii a cucerit şi o Supercupă.

Mircea Lucescu are însă în palmares și Cupa Anglo-Italiană, câștigată în 1994 cu Brescia. Vorbim despre o competiție dispărută, care nu s-a aflat sub egida UEFA sau FIFA, drept pentru care trofeul cu pricina nu face parte din palmaresul oficial al lui Lucescu.

ADVERTISEMENT

E cel mai important trofeu din palmaresul Bresciei

De ce este însă așa de importantă această Cupă? Pentru că e cel mai prestigios trofeu din vitrina clubului italian Brescia. Echipa la care Lucescu a brevetat celebra formulă Brescia Romena (Hagi – Sabău – Răducioiu – Mateuț – Lupu) a intrat în faliment anul trecut și s-a desființat după 114 ani de existență.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a condus Brescia timp de cinci ani, între 1991 și 1996, fiind cel mai important antrenor din istoria clubului, pe banca căruia au mai stat Azeglio Vicini, Zdenek Zeman sau, mai nou, Filipo Inzaghi, Fabio Grosso și chiar Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

dar a câștigat cel mai important trofeu ca echipă de Serie B. În sezonul 1993-1994, echipa a câștigat Cupa Anglo-Italiană, o competiție defunctă, la care participau echipe din liga secundă a Angliei și Italiei.

Competiția s-a desfășurat cu intermitențe între 1970 și 1996 între cluburi din Anglia și Italia și inițial a fost un turneu anual, disputat între 1970 și 1973. Prima finală a fost abandonată prematur din cauza violențelor, Swindon Town fiind declarată câștigătoare.

ADVERTISEMENT

Pe parcursul existenței sale, turneul a avut o reputație de violență între suporteri, dar și între jucători pe teren. Totuși, a revenit ca turneu semiprofesionist din 1976, înainte de a fi desființat din nou în 1986, după gravele incidente de la finala Cupei Campionilor Europeni, Juventus-Liverpool

În 1992, Cupa Anglo-Italiană a fost reînființată ca o cupă pentru cluburile din liga a doua. Această versiune a Cupei s-a desfășurat timp de patru sezoane, până în 1996, înainte de a fi abandonată definitive din cauza aglomerării programului.

Opt echipe din Italia și opt din Anglia au fost la start

În 1993-1994, la start au fost opt echipe din Anglia și opt din Italia. Brescia a câștigat Grupa A, din care mai făceau parte Notts County, Ascoli, Pisa, Bolton Wanderers, Ancona, Charlton și Middlesbrough.

Grupa B a fost câștigată de Pescara, care a jucat cu Fiorentina, Padova, Stoke City, West Bromwich Albion, Cosenza, Portsmouth și Southend United.

Deși în grupe au fost meciuri anglo-italiene, semifinalele s-au jucat între cele mai bune echipe italiene, respective cele mai bune formații din Anglia. Brescia a întâlnit Pescara, într-o dublă dramatică. A fost 1-0 la Brescia, gol Sabău, din penalty. La retur, Pescara a învins cu 3-2, după ce Brescia a avut 2-1, cu un gol marcat de Hagi cu dreptul.

Finala s-a jucat pe Wembley, cu Hagi în prim plan

În cealaltă semifinală, Notts County și Southend United și-au împărțit victoriile, 1-0, iar în finală a mers Notts County, care s-a calificat la penaltyuri. Finala s-a disputat la 20 martie 1994 pe Wembley, în fața a doar 17.000 de spectatori. Hagi a fost omul meciului, dar unicul gol i-a revenit lui Ambrosetti. Notts County avea să câștige ediție următoare, după care în 1996, ultima Cupă Anglo – Italiană a revenit celor de la Genoa.

BRESCIA: Landucci – Bonometti, Marangon, Domini, Baronchelli – Giunta, Hagi, Gallo, Sabău – Schenardi (Neri, 46), Ambrosetti (Piovanelli, 76). Antrenor: Mircea Lucescu

NOTTS COUNTY: Cherry – Wilson, Palmer, Johnson, Dijkstra – Devlin, Draper, Turner, Legg – McSwegan (Agana, 73), Lund. Antrenor: Mike Walker

La finalul sezonului 1993-1994, Brescia a revenit și în Serie A, promovând direct alături de Fiorentina, Bari și Padova.

Trofee all-time

Alex Ferguson – 49 de trofee

Pep Guardiola – 40 de trofee

Mircea Lucescu – 35 de trofee

Valeri Lobanovski – 33 de trofee

Carlo Ancelotti – 31 de trofee

Ottmar Hitzfeld – 28 de trofee

Luiz Felipe Scolari – 27 de trofee

Jock Stein – 26 de trofee

Jose Mourinho – 26 de trofee

Giovanni Trapattoni – 23 de trofee