Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul Jaws”

O femeie a trăit un adevărat coșmar pe care nu îl va putea uita vreodată. Aceasta a privit cum rechinul îi atacă și îi mănâncă prietena. A reușit să scape din acel infern, iar acum a povestit cum a decurs totul.

Patru prieteni au plecat în larg și nu s-au mai întors niciodată în formula completă la mal

O femeie a trecut prin momente de groază pe vremea când era doar o adolescentă. Tamara Ennis avea 21 ani și lucra ca ospătăriță. Coșmarul a avut loc în 1981, atunci când Tamara a decis să iasă la plimbare cu încă 3 prieteni de-ai săi. Habar nu avea că nu se vor mai întoarce niciodată la mal în formula completă.

Tamara și prietenii ei au plecat în larg, lângă Ormond Beach, din Florida. După ce s-au îndepărtat cam un kilometru de țărm, a început o furtună groaznică. Catamaranul lor s-a umplut cu apă, iar la un moment dat s-a răsturnat.

Cei patru prieteni, Daniel Perrin, proprietarul bărcii, Randy Cohen, Christy Wapniarski și Tamara s-au cățărat pe barca răsturnată pentru a fi în siguranță. Au stat în larg mai bine de șase ore, timp în care nu au avut apă și nici mâncare. La un moment dat, cei patru au auzit zgomotul unui motor. Din păcate, nimeni nu venise după ei să îi salveze.

Tamara a privit neputincioasă cum rechinul îi mănâncă prietena

Cei patru au stat toată noaptea plutind în derivă, iar când a răsărit soarele, Tamara a decis să intre în apă și să înoate. Ar fi făcut orice pentru a supraviețui. Singura dintre ei care nu știa să înoate era Christy, dar tot au convins-o să intre în apă.

„Eram în față. La aproximativ o oră după ce am început să înot, m-am uitat înapoi și am auzit-o pe Christy țipând și chemându-l pe Randy să vină după ea.”, a povestit Tamara, pe .

Abia de aici încolo a început coșmarul. Inițial, . Apoi, după ce s-a uitat mai bine, a văzut că un rechin îi dădea târcoale.

„Am văzut cum se zbătea în apă. A sărit direct în sus. A fost exact ca în filmul Jaws, după care a căzut înapoi în apă. Am știut că a fost atacată de un rechin.

Am strigat la Randy că e un rechin, dar el credea că se îneacă. El înota în timp ce se întâmpla asta și nu a văzut că e un rechin. Ultima dată am văzut-o sărind și căzând, apoi s-a scufundat cu fața în apă. Am știut că e moartă.”

Cum a reușit tânăra de 21 de ani să scape din infern

Chiar dacă scenele nu au fost deloc ușor de privit, Tamara a știut că trebuie să se salveze. A continuat să înoate, iar la un moment dat, a simțit că ceva îi atinge piciorul. Când s-a uitat în jos, a văzut că un rechin mare și gri.

Tamara Ennis nu s-a panicat, ci a știut că nu vrea să moară într-un asemenea mod. A continuat să înoate, scăpând de rechin. După cinci ore de înot, Tamara i-a pierdut din vedere pe prietenii eu, Randy și Daniel. La un moment dat, a fost nevoită să înoate împotriva curentului după ce a văzut alți rechini în depărtare.

În total, . Acolo, un salvamar a scos-o din apă. În urma acestui coșmar, tânăra de 21 de ani a simțit cum întreaga viață i-a trecut prin fața ochilor. Lipsită de orice energie și arsă de soare, nu i-a venit să creadă că prietena ei a murit.

Randy și Daniel au supraviețuit, iar Tamara l-a văzut pe Randy în spital, unde a stat două săptămâni cu hipotermie. În ceea ce-l privește pe Daniel, nu l-a mai văzut niciodată și nu știe ce s-a întâmplat cu el.

Corpul tinerei ucise de rechin nu a fost niciodată găsit

După episodul care a marcat-o pe viață, Tamara a început să lucreze pe bărci în Bahamas pentru a-și depăși trauma. Ani la rând, scenele în care prietena sa a fost mâncată de rechin au bântuit-o. Întrebată cum a reușit să supraviețuiască, femeia a spus că s-a motivat constant cât timp era în apă.

„Să mor nu era o opțiune atunci. Atrebuit să gândesc pozitiv și să spun: ‘Am supraviețuit încă un minut, încă cinci minute, încă o oră.’ Am continuat să mă gândesc la familie, la viitor și să nu cedez gândurilor negative. Asta m-a ajutat să supraviețuiesc.”, a concluzionat Tamara Ennis.

Corpul lui Christy, care la momentul tragediei avea doar 19 ani, nu a mai fost niciodată găsit, semn că rechinul a înghițit-o.