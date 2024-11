Cine este Sofya, soţia lui Dawa: de la conflictul cu Gigi Becali până la posibila agresiune fizică din partea partenerului

Joyskim Dawa, jucătorul celor de la FCSB, este căsătorit cu Sofya. Cei doi au împreună un copil și locuiesc în București. Se pare că relația lor nu mai este la fel de bună.

Cine este soția lui Dawa

Camerunezul Joyskim Dawa, un tip cu o personalitate aparte, nu putea avea lângă el o parteneră simplă.

Atunci, soția jucătorului a intrat în conflict cu Gigi Becali.

Ce s-a întâmplat între Sofya și Dawa

Deși relația celor doi părea a fi una solidă, în care femeia își dorea ce este mai bun pentru soțul său, lucrurile s-au schimbat între timp. Luni, 11 noiembrie, o prietenă a Sofyei ar fi sunat la 112 și ar fi reclamat că a fost agresată de către Dawa.

Poliția s-a deplasat la domiciliul celor doi, din sectorul 4, unde au mers să discute și să afle cu exactitate ce s-a întâmplat. În cele din urmă, femeia a refuzat să ceară ordin de protecție. Organele competente s-au sesizat din oficiu, iar cercetările vor continua în această cauză.

Nu de mult, Sofya i-a luat apărarea lui Dawa după ce fotbalistul fusese victima actelor de rasism.

„Mergeți și citiți din nou Biblia, pentru că rasismul și pariurile sunt păcate. Am spus ce am spus, nu îmi pare rău. Oh, și ați face bine să verificați cui trimit mesaje iubitele voastre, pentru că pare că româncele și-ar dori să fie cu negrul meu”, a fost doar o parte din mesajul scris atunci de Sofya, nevasta lui Dawa, pe contul ei personal de Instagram.