Povestea spectaculoasă de viață a celebrului fotbalist care a ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai scump transfer din lume. A jucat alături de unul dintre cei mai mari fotbaliști români

Povestea spectaculoasă de viață a lui Gaizka Mendieta, celebrul fotbalist iberic ajuns DJ după retragerea din activitate. De la idolul de pe Mestalla, acesta s-a transformat într-un veritabil pasionat al muzicii de club.

Cine a fost Gaizka Mendieta, fotbalistul despre care se spunea că nu ratează de la punctul cu var

Pe numele său complet Gaizka Mendieta Zabala, fostul mare mijlocaș s-a născut pe 27 martie 1974. Cei care și-l mai amintesc știu că acesta a fost un jucător extrem de versatil, cu o tehnică desăvârșită. Avea sarcini atât ofensive, cât și abilități de deposedare. Era atât un pasator decisiv, cât și un finalizator.

Cariera sa este legată în principal de clubul Valencia. Alături de ”lilieci” a câștigat mai multe trofee interne și a ajuns în finala Ligii Campionilor în două ediții consecutive: 2000 și 2001. De fiecare dată, a fost votat Mijlocașul European al Sezonului. A mai jucat de 40 de ori pentru naționala Spaniei, participând la Euro 2000 și la Cupa Mondială din 2002.

Ajuns la 51 de ani, Mendieta a mai evoluat pentru Lazio, Barcelona și Middlesbrough. Acesta avea și un talent superb de la punctul cu var, marcând în 34 din cele 37 de încercări ale sale. A perfecționat arta de a aștepta până târziu înainte de a șuta de la 11 metri, câștigând de obicei lupta psihologică cu portarii, care se aruncau într-o direcție înainte ca el să înscrie în cealaltă.

Povestea spectaculoasă de viață a lui Gaizka Mendieta. A ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai scump transfer din lume

Viața lui Mendieta a parcurs drumul de la un tânăr promițător din Castellon la ”platane”. Vedeta iberică s-a retras din fotbal în 2008, după o carieră de succes de 17 ani ca jucător. Când a fost copil, era atras de mai multe sporturi. Printre ele: baschet și atletism, asta pe lângă fotbal.

La clubul din Primera, Valencia, a ajuns în 1992, la vârsta de 18 ani, cumpărat cu 180.000 de euro de la Castellon. Un rol cheie în cariera lui Mendieta l-a jucat legendarul antrenor argentinian Hector Raul Cuper. În 1993, cu sud-americanul pe bancă, mijlocașul a primit o încredere deplină.

”Mi-a spus că voi juca de acum înainte (n.r. 1993) fiecare meci la mijloc, că mă bucur de toată încrederea lui. Atunci am revenit la ceea ce iubeam, să am mai mult mingea, să creez ocazii și să particip mai mult la joc. Nu am înscris foarte multe goluri, dar pe unele nu le voi uita niciodată”, a spus fostul jucător, pentru site-ul uefa.com.

De la debut până la a scrie pagini de istorie pentru clubul iberic nu a mai fost decât un pas. Un total de 303 meciuri și 59 de goluri a strâns Mendieta pentru ”lilieci”. , cu Valencia a mai triumfat în Cupa Regelui Spaniei (1998-1999) și în Supercupa Spaniei (1999).

După o viață la Valencia (1993-2001), Mendieta face pasul spre străinătate. În 2001, ibericul a devenit al șaselea cel mai scump jucător din istorie, după ce a ajuns în Orașul Etern. Din păcate, singurul său sezon la Lazio s-a dovedit a fi o dezamăgire. Spaniolul nu s-a impus în fața unor titani precum Pavel Nedved și Juan Sebastian Veron și a fost împrumutat pentru următoarele două sezoane (la Barcelona și Middlesbrough) înainte de a se alătura definitiv echipei engleze, în 2004.

Odată cu retragerea, Mendieta a ales să se despartă definitiv de sportul rege. A locuit cu familia în Yarm, în apropiere de Middlesbrough și a avut o activitate cel puțin inedită. A lucrat ca DJ într-un club de noapte din oraș, fiind implicat part-time în acest proiect. Și în prezent, Mendieta este DJ ocazional la fel și fel de evenimente.

Cine este marele fotbalist român care a fost coleg cu Gaizka Mendieta

La începutul anilor 2000, în fotbalul European o echipă din La Liga (fosta Primera Division) atrăgea toate privirile. Nu vorbim de granzii Real Madrid sau Barcelona, ci de ”romantica” Valencia. Sub bagheta argentinianului Hector Raul Cuper, ”liliecii” au fost de două ori la rând aproape de cel mai important trofeu inter-cluburi: UEFA Champions League.

Cu veritabile legende pe teren, precum Canizares, Mendieta, Claudio Lopez sau Killy Gonzalez, elevii lui Cuper au dat peste cap toate calculele și au ajuns până în ultimul act de la Paris. Atunci, Real Madrid s-a dovedit o nucă mult prea solidă. Valencia s-a înclinat cu 0-3. În acea finală, în ultimele 20 de minute.

Umilința cu Real nu a doborât clubul de pe Mestalla. Ba dimpotrivă, și mai ambiționați, ”liliecii” au revenit peste un an în finala Ligii Campionilor. Valencia a ajuns din nou în ultimul act însă blestemul eșecului a lovit din nou. Adversar a fost un alt ”monstru”: Bayern-ul lui Ottmar Hittzfeld, un antrenor care cucerise deja Liga Campionilor cu Borussia Dortmund, în 1997.

Finala din 2001 a ajuns la loteria penalty-urilor. Înainte de asta, Gaizka Mendieta a deschis scorul din lovitură de la 11 metri după doar 3 minute. Bavarezii au egalat în minutul 50, tot din penalty, unul transformat de Effenberg. Echilibrul s-a mentinut timp de 120 de minute. S-au executat atunci 7 serii de lovituri de departajare. Mauricio Pellegrino a fost cel care a ratat penalty-ul decisiv.