News

Povestea tragică a unei tinere însărcinate. A adormit pentru 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată

O tânără însărcinată în 5 luni a mers să se odihnească pentru o jumătate de oră, dar nu s-a mai trezit niciodată. Ce a povestit mama ei despre tragicul eveniment.
Claudia Şoiogea
09.08.2025 | 15:30
Povestea tragica a unei tinere insarcinate A adormit pentru 30 de minute si nu sa mai trezit niciodata
O tânără însărcinată a murit în somn. Sursa foto: Wales Online, The Sun

Final tragic pentru o tânără însărcinată. Femeia a mers să se odihnească pentru 30 de minute, însă nu s-a mai trezit niciodată. În urma incidentului, familia sa a rămas devastată.

ADVERTISEMENT

O tănără de 21 ani a mers să doarmă 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată

O viitoare mămică nu a mai apucat să își cunoască bebelușului. Din păcate, ceea ce părea o zi obișnuită s-a transformat într-o adevărată tragedie pentru familia sa. Devastați de durere, părinților nu le vine să creadă că fiica lor nu mai este printre ei.

Leah Roberts, o tânără de 21 de ani, a aflat că va deveni mămică de fetiță. Bucuria a fost imensă atât pentru ea, cât și pentru părinții ei. Însărcinată în 5 luni, Leah a început să se simtă rău, așa că a decis să doarmă puțin. Ceea ce a urmat pare desprins dintr-un film.

ADVERTISEMENT

Leah Roberts s-a pus să doarmă acasă, în Cwmbran, în Țara Galiilor. La un moment dat, mama ei a mers să o trezească, dar tânăra nu a răspuns. Martine Roberts a chemat ambulanța, însă toate manevrele de resuscitare aplicate de medici au fost în zadar.

Mama tinerei însărcinate nu a mai apucat să își cunoască nepoata

Leah Robert și micuța ei nenăscută pe care urma să o numească Leena-Rose nu au putut fi salvate. A fost o adevărată tragedie pentru familia tinerei. Mama lui Leah nu și-a revenit din șocul trăit și abia a putut vorbi despre tragicul eveniment.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

„Acum un an, lumea mea s-a schimbat pentru totdeauna. Nu trece o zi fără să mă gândesc la Leah și Leena-Rose. Le port pe amândouă în inimă și așa voi face mereu. Viața nu va mai fi niciodată la fel fără Leah.”, a spus femeia pentru Wales Online.

ADVERTISEMENT
FOTO 600.000€! Simona Halep și-a cumpărat o ”bijuterie” de casă
Digisport.ro
FOTO 600.000€! Simona Halep și-a cumpărat o ”bijuterie” de casă

Mama lui Leah a povestit că viața întregii familii s-a schimbat radical. Cei cinci frați ai tinerei sunt profund îndurerați și le vine greu a crede că și-au pierdut singura soră.

ADVERTISEMENT

Toate persoanele care au cunoscut-o pe Leah au trăit un adevărat șoc în momentul în care au aflat că tânăra a murit. Aceasta nu a dat niciun semn că s-ar simți rău, ci doar a spus că se simte obosită. Familia a văzut-o ultima dată pe Leah înainte de a merge la somn să se odihnească.

Chiar dacă Leah nu mai este printre ei, părinții și-o vor aminti mereu așa cum era ea, plină de viață și mereu cu zâmbetul pe buze. Pentru a-și mai alina durerea, cei dragi se gândesc la viața pe care Leah și-ar fi dorit să o trăiască.

Un nou război nuclear amenință omenirea. Experții trag cel mai dur semnal de...
Fanatik
Un nou război nuclear amenință omenirea. Experții trag cel mai dur semnal de alarmă din ultimii 80 de ani: aproape 100 de milioane de oameni ar putea muri
Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce...
Fanatik
Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are
Weekend canicular cu nopți tropicale în aproape toată țara. ANM a emis cinci...
Fanatik
Weekend canicular cu nopți tropicale în aproape toată țara. ANM a emis cinci avertizări meteo. Harta județelor afectate
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Apariție șocantă a lui Gigi Becali, pe șantierul din Pipera. Patronul FCSB a...
iamsport.ro
Apariție șocantă a lui Gigi Becali, pe șantierul din Pipera. Patronul FCSB a venit cu Rollsul, la bustul gol
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!