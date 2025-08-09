Povestea tragică a unei tinere însărcinate. A adormit pentru 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată

Final tragic pentru o tânără însărcinată. Femeia a mers să se odihnească pentru 30 de minute, însă nu s-a mai trezit niciodată. În urma incidentului, familia sa a rămas devastată.

O viitoare mămică nu a mai apucat să își cunoască bebelușului. Din păcate, ceea ce părea o zi obișnuită s-a transformat într-o adevărată tragedie pentru familia sa. Devastați de durere, părinților nu le vine să creadă că fiica lor nu mai este printre ei.

Leah Roberts, o tânără de 21 de ani, a aflat că va deveni mămică de fetiță. Bucuria a fost imensă atât pentru ea, cât și pentru părinții ei. Însărcinată în 5 luni, Leah a început să se simtă rău, așa că a decis să doarmă puțin. Ceea ce a urmat pare desprins dintr-un film.

, în Cwmbran, în Țara Galiilor. La un moment dat, mama ei a mers să o trezească, dar tânăra nu a răspuns. Martine Roberts a chemat ambulanța, însă toate manevrele de resuscitare aplicate de medici au fost în zadar.

Mama tinerei însărcinate nu a mai apucat să își cunoască nepoata

Leah Robert și micuța ei nenăscută pe care urma să o numească Leena-Rose nu au putut fi salvate. A fost o adevărată tragedie pentru familia tinerei. Mama lui Leah nu și-a revenit din șocul trăit și abia a putut vorbi despre tragicul eveniment.

„Acum un an, lumea mea s-a schimbat pentru totdeauna. Nu trece o zi fără să mă gândesc la Leah și Leena-Rose. Le port pe amândouă în inimă și așa voi face mereu. Viața nu va mai fi niciodată la fel fără Leah.”, a spus femeia pentru .

Mama lui Leah a povestit că viața întregii familii s-a schimbat radical. Cei cinci frați ai tinerei sunt profund îndurerați și le vine greu a crede că și-au pierdut singura soră.

Toate persoanele care au cunoscut-o pe Leah au trăit un adevărat șoc în momentul în care au aflat că . Aceasta nu a dat niciun semn că s-ar simți rău, ci doar a spus că se simte obosită. Familia a văzut-o ultima dată pe Leah înainte de a merge la somn să se odihnească.

Chiar dacă Leah nu mai este printre ei, părinții și-o vor aminti mereu așa cum era ea, plină de viață și mereu cu zâmbetul pe buze. Pentru a-și mai alina durerea, cei dragi se gândesc la viața pe care Leah și-ar fi dorit să o trăiască.