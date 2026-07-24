Sport

Povestea transferului lui Catherine Gabriel la CSM Bucureşti! Oficialii „tigroaicelor” au avut şi portarul lui Gyor pe listă. Lotul complet al echipei

CSM Bucureşti şi-a completat lotul pentru sezonul viitor cu Catherine Gabriel, care vine să acopere golul de pe postul de portar. "Tigroaicele" au avut mai multe variante, printre care şi un portar de la Gyor.
Marian Popovici
24.07.2026 | 16:51
Povestea transferului lui Catherine Gabriel la CSM Bucuresti Oficialii tigroaicelor au avut si portarul lui Gyor pe lista Lotul complet al echipei
SPECIAL FANATIK
Povestea transferului lui Catherine Gabriel la CSM Bucureşti! Oficialii "tigroaicelor" au avut şi portarul lui Gyor pe listă. Sursa: colaj Fanatik
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CSM Bucureşti a terminat pe locul 3 în Champions League, revenind după o pauză de opt ani de zile în Final Four-ul de la Budapesta. Pentru sezonul viitor, echipa din Capitală a suferit o adevărată revoluţie la nivelul lotului, cu multe plecări importante.

Cum a ajuns Catherine Gabriel la CSM Bucureşti! Bojana Popovic a avut ultimul cuvânt

Pe lângă numărul mare de transferuri, la CSM Bucureşti s-a întâmplat şi un fenomen mai puţin obişnuit, în condiţiile în care a rămas fără cei trei portari din stagiunea precedentă. Oficialii „tigroaicelor” au ajuns la un acord cu Denisa Şandru şi Yulia Dumanska, dar mai aveau nevoie de încă un portar, mai ales că Şandru este în recuperare după o accidentare gravă.

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Astfel, s-a ajuns în situaţia ingrată ca la finalul sezonului CSM Bucureşti să nu aibă trei portari şi lotul definitivat. Din informaţiile noastre, la club au venit mai multe propuneri printre care şi Sandra Toft, portarul celor de la Gyor şi, în trecut, una dintre cele mai valoroase portăriţe din lume.

Toft mai are un an de contract cu Gyor, iar negocierile cu „tigroaicele” au fost foarte dure. În cele din urmă, decizia i-a aparţinut antrenoarei Bojana Popovic, care a preferat să o aducă pe Catherine Gabriel de la Metz, un portar cu experienţă internaţională. Metz a împrumutat-o în ultima parte a sezonului la Besancon.

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CSM Bucureşti a schimbat 10 jucătoare

Cu 10 plecări şi 10 veniri la echipă în intersezon, Bojana Popovic va avea o misiune dificilă pentru a omogeniza lotul. CSM Bucureşti va avea o concurenţă foarte puternică în lupta pentru titlu. Pe lângă Gloria Bistriţa, campioana en-titre, s-au întărit mult SCM Râmnicu Vâlcea, Dunărea Brăila sau Rapid.

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Toate transferurile celor de la CSM Bucureşti:

  1. Denisa Şandru – Rapid
  2. Yulia Dumanska – Minaur Baia Mare
  3. Catherine Gabriel – Metz
  4. Tyra Axner – Metz
  5. Jenny Carlson – Molde
  6. Matilda Forsberg – Gloria Bistriţa
  7. Daria Dmitrieva – Ferencvaros
  8.  Csenge Kuczora – Thuringer
  9.  Dorottya Faluvégi – Ludwigsburg
  10.  Pernille Brandenborg – Storhamar

Plecările din vară de la CSM Bucureşti:

  1. Gabriela Moreschi – Metz
  2. Evelina Eriksson – Gloria Bistriţa
  3. Daciana Hosu – Gloria Bistriţa
  4. Djurdjina Jaukoic – Buducnost
  5. Elizabeth Omoregie – Ferencvaros
  6. Inger Smits – SCM Râmnicu Vâlcea
  7. Trine Ostergaard – Viborg
  8. Mihaela Mihai – Dunărea Brăila
  9. Merel Freriks – Borussia Dortmund
  10. Andreea Rotaru – s-a retras

Cum arată lotul CSM Bucureşti pentru viitorul sezon

Pentru sezonul viitor, CSM Bucureşti a pierdut câteva handbaliste de mare valoare, dar a şi dat câteva lovituri pe piaţa transferurilor. Marea întrebare însă va fi cum funcţionează poarta, având în vedere că sunt trei portari noi:

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„Desigur că nu sunt fericită. Nu pot spune asta, pentru că multe s-au întâmplat înainte de a veni eu, așa că multe fete aleseseră deja să plece. Am încercat să le aduc înapoi, dar semnaseră deja. Va fi greu, dar ăsta e sportul. Trebuie să ne adaptăm. De data aceasta am pierdut o jucătoare de bază… Lisa (Elisabeth Omoregie), apoi Gina (Djurdjina Jaukovic), care a fost un lider foarte important pe teren. Am pierdut toți cei trei portari, am pierdut extreme… Când schimbi multe pe poziția de inter, este puțin dificil. Va dura până vom construi din nou, dar multe echipe din România au făcut la fel. Nu mi se pare normal, pentru că aceste lucruri trebuie pregătite din timp”, a spus Bojana Popovic într-un interviu pentru FANATIK, înainte de Final Four.

Lotul CSM Bucureşti pentru sezonul viitor

  • Portari: Yulia Dumanska, Denisa Şandru, Catherine Gabriel
  • Extreme dreapta: Matilda Forsberg, Dorottya Faluvégi
  • Interi dreapta: Valeriia Maslova, Kristina Novak
  • Centri: Daria Dmitrieva, Jenny Carlson, Alexandra Voicu
  • Interi stânga: Tyra Axner, Anne Mette Hansen, Csenge Kuczora, Irina Maxim
  • Extreme stânga: Emma Friis, Alexandra Szoke
  • Pivoţi: Crina Pintea, Tatjana Brnovic, Pernille Brandenborg

CSM Bucureşti, început tare de sezon!

Noul sezon din Liga Naţională începe cu Supercupa României, între 21 şi 23 august. CSM Bucureşti va întâlni în semifinale campioana en-titre: Gloria Bistriţa, iar în cealaltă semifinală se întâlnesc Corona Braşov cu SCM Râmnicu Vâlcea.

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Campionatul va începe o săptămână mai târziu, în weekendul 29-30 august. Liga Florilor va avea la start cu o echipă mai puţin, după retragerea celor de la Ştiinţa Bucureşti. „Tigroaicele” joacă în prima etapă direct în derby-ul cu Rapid.

  • 8 titluri de campioană a României are CSM Bucureşti
  • 2 este locul ocupat de CSM Bucureşti în sezonul recent încheiat
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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