Povestea transferului lui Denis Alibec la Inter: “N-a avut grijă de fizicul lui! Putea să aibă 40-50 de milioane fără probleme”

Ioan Becali a povestit la ”DON Giovanni” cum s-a realizat transferul lui Denis Alibec la Inter în 2009 și ce i-a spus Jose Mourinho despre internaționalul român.
Traian Terzian
26.09.2025 | 18:57
Detalii neștiute despre transferul lui Denis Alibec la Inter. Sursă foto: colaj Fanatik

Denis Alibec nu a reușit să se impună la Inter după transferul extraordinar de la Farul Constanța, iar impresarul consideră că atacantul a fost tras în jos de numeroasele accidentări și de pasiunea sa pentru jocurile video.

Detalii picante din transferul la Inter al lui Denis Alibec

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”DON Giovanni”, despre cum s-a ajuns ca Denis Alibec să joace la Inter, Ioan Becali a dezvăluit faptul că jucătorul avea un salariu foarte bun pentru acele vremuri.

”Pe Alibec l-am semnat la 17-18 ani când era la Farul și l-am dus la Inter înainte să vină Mourinho. Când a venit Mourinho l-a luat cu echipa mare. La un moment dat într-un cantonament, m-a sunat Mourinho: ‘Azi joacă copilul’. A jucat, apoi a jucat finală de tineret și a dat două goluri.

(n.r. – Ce ți-a zis Mourinho atunci despre el?) Că trebuie să mai dea puțin din partea lui. Să dea mai mult. Exact cum mi-a spus Claudio Ranieri pentru Adrian Ilie. Că poate mai mult, dar trebuie să vină de la el.

(n.r. Cum l-ai dus la Inter?) Au venit scouterii, l-au văzut. A ajuns la 17 ani și jumătate la Inter, iar la 19 ani a semnat contractul că rămâne pe bani mult mai mulți. Câștiga în jur de 300-400.000 de euro, erau bani mulți. Inter l-a împrumutat la o echipă din Belgia. N-a fost echipă care am căutat-o eu, a fost echipă care a găsit-o Inter, și de acord cu acea echipă îl împrumută un an”, a declarat el.

Alibec ar fi putut fi jucător de zeci de milioane

Agentul consideră că Alibec ar fi putut ajunge un jucător important în fotbalul mondial dacă ar fi avut mai multă grijă de fizicul lui și consideră că dacă era sud-american ar fi câștigat mult mai mult în carieră.

”S-a întors de la belgieni, s-a accidentat, a avut multe accidentări Alibec. El nu a avut grijă de fizicul lui. Nu știu dacă i-a plăcut viața că nu l-am văzut în escapade, dar era înnebunit cu jocurile astea pe calculator. El a crescut fără tată, numai cu mama și cu bunica.

(n.r. – Cât de mare putea să ajungă Alibec?) Gândește-te că au fost jucători brazilieni cu stilul lui. El putea să fie un brazilian. Și-a făcut o carieră frumoasă, cred că și-a pus bani deoparte, dar față de talentul lui a câștigat puțin.

Putea să aibă milioane și milioane. 100 de milioane nu, dar 40-50 putea să aibă fără probleme. Dacă era brazilian, argentinian, sigur era jucător de sute de milioane. La ce tehnică are și cu stângul, și cu dreptul forță…

A jucat doi ani la Primavera la Inter. Juca cu Balotelli, cu Coutinho, care acum nu mai auzi de el, dar care s-a plimbat prin Anglia, pe la Barcelona, unde câștiga 10-15 milioane. Bine că joacă și acum la anii ăștia, are un salariu bun la Steaua (n.r. – FCSB). Accidentările astea l-au ținut mult pe loc. Dacă ar fi avut grijă de corpul lui, ar fi fost un fenomen”, a spus Ioan Becali, la ”DON Giovanni”.

De ce nu s-a impus Alibec la Inter Milano

