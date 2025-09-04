Sport

Povestea transferului lui Hagi la Real Madrid şi Barcelona: “Cruyff m-a sunat şi mi-a spus că îl vrea neapărat!”

Povești de senzație, cu Gică Hagi în prim-plan. Cum a ajuns fostul mare fotbalist român la Barcelona. Giovanni Becali, dezvăluiri de senzație.
Alex Bodnariu
04.09.2025 | 21:41
Gică Hagi, considerat cel mai bun jucător român din toate timpurile, este unul dintre puținii fotbaliști din lume care a jucat pentru marile rivale Barcelona și Real Madrid. Giovanni Becali și-a adus aminte de negocierile cu granzii din Spania în emisiunea „Don Giovanni”.

Gheorghe Hagi, singurul fotbalist român care a jucat pentru Real Madrid și Barcelona

Fostul mare jucător român a ajuns la Real Madrid, însă la negocieri nu a fost reprezentat de Giovanni Becali. Ulterior, „regele” a semnat cu impresarul român și a ajuns în Italia, la Brescia, care, pe atunci, era antrenată de Mircea Lucescu, actualul selecționer al primei reprezentative tricolore.

Giovanni Becali: „M-a sunat Cruyff. Mi-a zis să insist pentru banii pe care îi vrea Hagi”

După experiențe din peninsulă, Gică Hagi a revenit în Spania, însă de data aceasta la Barcelona. Giovanni Becali a povestit că a discutat personal cu antrenorul de la acea vreme al catalanilor, Johan Cruyff, care a insistat pentru transferul românului.

„Gică, la Real Madrid, nu a fost cu mine. El era prieten cu mine, dar s-a dus cu Petescu. Petescu făcea scouting pentru echipele olandeze. Și pe Lobonț, când l-am dus la Ajax, el era acolo. Hagi a fost cu el la Real și cu o firmă de impresariat. Asta era în anii ’90.

Gică avea 26-27 de ani când a mers la Brescia. Mircea Lucescu, zi de zi, a venit pe Kiseleff. Îl chema pe Gică, îi spunea cum o să joace și, până la urmă, a acceptat. A fost știre mare. La Brescia, în primul an, au căzut în B. Au pierdut cu 0-2 la Udinese și, după, a mers la Barcelona.

Cruyff m-a sunat şi mi-a spus că îl vrea neapărat! Mi-a zis să insist pentru banii pe care îi vrea Hagi. O săptămână, ziarele erau cu mine pe prima pagină. Noi am cerut ceva mai mult. Am cerut 1,7 milioane, dar Gică era mulțumit cu un milion și jumătate. Am făcut contract de imagine și s-a semnat contractul”, a povestit Giovanni Becali.

