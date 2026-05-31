Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”

Ofri Arad (27 de ani) a ajuns la FCSB în ianuarie din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty, echipă alături de care a jucat în acest sezon în faza principală din Champions League. La fosta campioană a României a avut parte de un start de aventură destul de complicat, în principal din cauza unor probleme medicale.

Mihai Stoica a explicat cum a ajuns Ofri Arad la FCSB

În acel context, patronul Gigi Becali (67 de ani) s-a declarat la un moment dat nemulțumit de el și, în plus, a spus că sunt șanse destul de mari să renunțe la serviciile mijlocașului defensiv israelian la finalul stagiunii. Doar că se pare că în cele din urmă nu va mai fi cazul de așa ceva. Ofri Arad a arătat semne clare de revenire în ultimele săptămâni. Mai mult, a marcat golul victoriei obținute de FCSB cu Dinamo în barajul de Conference League, în prelungirile meciului jucat vineri seară pe arena „Arcul de Triumf” din Capitală. Acum, Mihai Stoica (61 de ani) a explicat cum s-a ajuns la perfectarea acestei mutări.

„Florin Cernat, căruia îi dădusem tema să găsească un alt mijlocaș central, a venit și mi-a zis: ‘Nașule, Ofri Arad’. ‘Da, îl știu, de la Kairat, îl știu bine’. ‘E liber’. ‘Liber? De ce ar fi liber?’. ‘Nu mai vrea să rămână acolo, dar are oferte din China, să vedem’. Am vorbit cu Gigi. Zic: ‘Uite, Gigi, este un jucător pe care noi chiar îl știm bine’. Eu îl văzusem în dubla cu Celtic Glasgow din play-off-ul Champions League. Gigi a zis: ‘Chiar vreau israelian la echipă. Luați-l. Nu mă interesează, negociați’. Bun, l-am adus. Știind că a avut niște probleme medicale, avusese o intervenție ușoară la menisc în debutul lunii noiembrie, noi vorbeam în ianuarie acum.

A zis că s-a antrenat, mă rog, nu știu ce. Bun, a venit, nu avea ritm, nu puteam să riscăm. Iar exact când intrase bine, primul antrenament cu Mirel Rădoi, era foarte frig și zăpadă, ne-am antrenat pe sintetic. La primul antrenament pe teren de iarbă, terenul puțin denivelat, că nu se putea cilindra atunci, a călcat și a făcut o entorsă oribilă. Exact atunci. Zic: ‘Așa ghinion să ai…’. Și așa s-a scris istoria”,

Când și-a dat seama Gigi Becali că Ofri Arad este mijlocașul de care are nevoie FCSB

Ulterior, momentul exact în care Gigi Becali i-a transmis că a ajuns la concluzia că într-adevăr Ofri Arad este jucătorul pe care și-l dorește la mijlocul terenului: „După aia au apărut tot felul de discuții. Gigi a zis atunci că nu îi place, că joacă în spate. Tocmai asta e ideea la el. Dar, mă rog, așa a fost să fie. Doar că de săptămâna trecută, după meciul cu Botoșaniul, Gigi mi-a zis: ‘Gata, mă, mi-am dat seama, acum l-am văzut’. De fapt de la meciul cu Csikszereda, pierdut 1-0 acolo. ‘Îmi place, este exact ce vreau, joacă simplu, joacă în față’.

E un jucător foarte inteligent. El, la 1.81 m., a jucat un campionat întreg fundaș central la Maccabi Haifa, pereche cu Bogdan Planic. Sunt foarte puțini fundași centrali fără talie care joacă… Nu s-a pus problema niciodată de plecat acasă. Eu am avut o singură discuție cu el. Și i-am zis: ‘Stai liniștit, chiar dacă nu o să joci acum, că într-adevăr se vede că nu ai ritm, știu cine ești și știu cine vei fi cu o pregătire foarte bună în vară’. Iar el era chiar liniștit. Mai are contract doi ani”.

