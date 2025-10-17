Sport

Povestea transferului surpriză de 2.000.000 de dolari de la Dinamo: “A fost un moment de răscruce pentru club! Erau bani mulţi”

Victor Becali a spus totul despre transferul care a salvat Dinamo. Cine este jucătorul care s-a vândut pentru o sumă uriașă la acel moment.
Mihai Dragomir
17.10.2025 | 07:30
Victor Becali a spus totul despre transferul care a salvat Dinamo. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Victor Becali, cel care a dat verdictul în schimbul verii Musi – Politic, a dezvăluit cum Dinamo l-a vândut Mihai Tararache și s-a salvat într-un moment delicat pentru clubul din „Ștefan cel Mare”. Mutarea făcută pe o sumă neașteptată.

Victor Becali și culisele transferului care a salvat Dinamo

Dinamo a traversat mai multe momente de cumpănă în istoria sa. Unul dintre episoadele delicate a fost repede uitat în urma unui transfer neașteptat pe care „câinii” l-au făcut. Victor Becali, invitat la emisiunea „Fanatik Dinamo”, a povestit totul despre plecarea care a adus o sumă importantă în conturile clubului.

Cum s-a transferat Mihai Tararache de la Dinamo la Grasshopper

Mai exact, agentul de jucători a detaliat mutarea lui Mihai Tararache, fostul mijlocaș defensiv român, de la Dinamo la elvețienii de la Grasshopper. Fostul internațional român îi crease destule probleme și fusese instruit anterior de Victor Becali, iar transferul său a fost făcut pentru o sumă foarte mare pentru fotbalul românesc în anul 1998.

„L-am dat pe Mihai Tararache, l-a dat Ianul, de fapt, l-a dat la Gloria Bistrița definitiv. Atunci am vorbit cu Nea Jean, Dumnezeu să îl ierte. I-am zis că am vrut să îl rup pe Tararache de București, de anturaj. Dispărea, nu îl mai găseai, trebuia să îl cauți.

Când l-am luat, mi-a spus maică-sa să fac cu el ceea ce aș fi făcut cu propriul copil, fiind și machedon. L-am dus acasă la Hagi să îl cunoască. El zicea mereu da, da, da, dar tot ca el făcea. Am zis să îl trimitem undeva unde poate sta într-un program bun, unde se mânca bine, așa era la Bistrița. Dacă Dinamo va avea nevoie, să îl dea înapoi.

Câte meciuri a jucat Mihai Tararache pentru Grasshopper

În vârstă de 47 de ani în prezent, Mihai Tararache a adunat 4 apariții în tricoul naționalei României. În Elveția, fostul mijlocaș defensiv a câștigat 3 titluri, dar și o Cupă a Elveției.

Omul a fost de cuvânt. Era mai greu cu Ministerul de Interne să nu te ții de cuvânt la momentul acela. Și a venit la Dinamo, cred că era Ion Moldovan, dacă îmi aduc bine aminte. Comisarul era. Venise și Petre Buduru. Așa l-am adus la Dinamo. El jucase la 16 ani cu Bistrița în cupele europene cu Real Zaragoza. 

Și atunci a fost un moment în care a plecat Viorel Moldovan de la Grasshopper. L-au vândut pe bani mulți pentru vremea aia, în Anglia, la Coventry. Și a făcut o investiție imediat într-un jucător de 2 milioane. Au dat 2 milioane pe Tararache. Nu cred că am luat comision atunci. A fost un moment de răscruce pentru Dinamo, un moment din care Dinamo a început să își revină. Erau bani mulți atunci”, a spus Victor Becali la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

  • 190 de meciuri a jucat Mihai Tararache pentru Grasshopper
