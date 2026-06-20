Povestea tulburătoare a fotbalistului care a marcat pentru Irak la CM 2026. Tatăl său a fost ucis de Al-Qaeda, iar fratele său a fost răpit de ISIS

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Aymen Hussein (30 de ani) are o poveste impresionantă în afara fotbalului. Viața lui s-a schimbat odată cu calificarea Irakului la Jocurile Olimpice, însă până atunci, copilăria sa a fost una extrem de grea. Tatăl său a fost ucis într-un atac semnat Al-Qaeda, din 2008, iar de fratele său nu mai știe absolut nimic din anul 2014.

Aymen Hussein, marcatorul Irakului din debutul la Campionatul Mondial, poveste tulburătoare de viață

La vârsta de 30 de ani, Aymen Hussein a înscris 9 goluri în calificările pentru Campionatul Mondial și a dus-o pe Irak la turneul final după o pauză de 40 de ani. El a fost unicul marcator pentru naționala sa în meciul cu Norvegia, înscriind golul egalizator. Cu toate acestea, f în favoarea

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Chiar dacă acum este vedetă în țara sa, Aymen Hussein nu a avut o viață foarte ușoară. Cu 18 luni înainte să trimită echipa Irakului la Jocurile Olimpice, militanții ISIS l-au alungat din propria casă. Împreună cu familia sa, Hussein a fost nevoit să se refugieze într-un sat de lângă orașul Kirkuk. Când Statul Islamic a avansat în nordul și vestul Irakului, în vara lui 2014, fratele său, care lucra pentru poliția locală, a fost răpit de extremiști. De asemenea, el a crescut fără tată de la o vârstă destul de fragedă, acesta fiind ucis în anul 2008, în urma unui atac Al-Qaeda.

Atacantul irakian recunoaște că nu mai știe nimic de fratele său din momentul în care a fost răpit, însă în adâncul sufletului speră că încă este în viață: „Nimeni nu știe cu adevărat povestea a ceea ce i s-a întâmplat. Sper că încă se află în viață”, a declarat el. În urmă cu șapte ani, înainte de a merge la Jocurile Olimpice, Hussein recunoștea că nu părăsise Irakul decât pentru fotbal: „Nu am părăsit niciodată Irakul decât pentru deplasări cu echipa de fotbal. Știu despre Brazilia doar de pe YouTube și TV. Se spune că este faimoasă pentru plaje și femei”, a declarat el la acea vreme, cu un râs timid.

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Atacantul ce a înscris în poarta Norvegiei a fost interogat 7 ore pe aeroportul din Chicago

Mai multe naționale au întâmpinat probleme serioase privind călătoria pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și chiar Aymen Hussein, eroul irakian, a trăit un astfel de episod. În momentul în care au ajuns pe aeroportul din Chicago, atât el, cât și fotograful naționalei au fost reținuți și interogați timp de mai multe ore.

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După șapte ore de chin, Aymen Hussein a primit undă verde, în timp ce fotograful a fost reținut timp de zece ore și tot nu a primit dreptul de a intra în Statele Unite ale Americii. Surse din interiorul echipei dezvăluie că până și telefonul atacantului lor a fost controlat „la sânge”.

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CV-ul lui Aymen Hussein. A fost coleg cu Florin Tănase și se apropie de 100 de selecții pentru naționala Irakului

Aymen Hussein nu a evoluat niciodată la un nivel înalt și poate unul dintre cele mai bune momente ale sale a fost la Al-Jazira, în Emiratele Arabe Unite, unde a împărțit vestiarul cu Florin Tănase, actual mijlocaș la FCSB. El a marcat un singur gol și a oferit o pasă decisivă pentru Al-Jazira, după care s-a întors în Irak, la Al Quwa Al Jawiya, pentru care a înscris 27 de goluri în 21 de meciuri, performanță ce i-a adus din nou un transfer într-o zonă cu mulți bani, mai exact Qatar, unde a evoluat pentru Al Khor și Al-Wakra. În prezent, el joacă la Al-Karma, formație din campionatul intern al Irakului.

La națională, Aymen Hussein este un adevărat erou. Vârful de atac are 92 de selecții și 33 de goluri, fiind al doilea cel mai bun marcator din istoria Irakului. Pe primul loc se află Younis Mahmoud, care are 44 de reușite în 125 de apariții. El a devenit celebru în țara sa prin golul marcat împotriva Qatarului, care a dus-o pe Irak la Jocurile Olimpice, dar și pentru performanța de a înscrie 9 goluri în preliminariile pentru Mondialul din 2026.

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