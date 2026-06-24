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Ronaldo Webster este, începând din această săptămână, noul jucător al Universității Craiova. Totuși, în spatele transferului realizat de campioana României se ascunde o poveste de viață care depășește cu mult granițele fotbalului. Webster nu a ajuns în Bănie doar cu titluri câștigate și experiență europeană, ci și cu cicatricile unei vieți marcate de pierderi greu de imaginat. Însă, tragediile nu l-au îndepărtat de visul său.

Drama care l-a făcut mai puternic. Povestea impresionantă din spatele transferului lui Ronaldo Webster

Înainte să devină noul fundaș stânga al Universității Craiova și înainte să fie remarcat pentru evoluțiile din preliminariile Ligii Campionilor sau din Conference League, Ronaldo Webster a trecut prin una dintre cele mai grele încercări pe care le poate trăi un om.

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În ultimii ani, fotbalistul jamaican și-a pierdut doi frați, una dintre tragedii venind după ce unul dintre ei a decedat în spital în urma unui grav accident de motocicletă. Au fost momente care l-au marcat profund, însă sprijinul familiei, al profesorilor, al antrenorilor și al oamenilor care i-au fost aproape l-au ajutat să nu renunțe la visul său.

Într-un interviu acordat , în august 2023, Webster a vorbit deschis despre adevărata motivație care îl împinge înainte în fiecare zi: „Dacă ceilalți jucători dau 100%, eu dau 300%, pentru că am o familie acasă de hrănit. În fiecare zi, înainte să merg la antrenament, o sun pe mama, iar ea îmi spune mereu același lucru: «Muncește din greu!»”, mărturisea actualul fundaș al Universității Craiova.

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Din Jamaica până în Bănie. Drumul lui Ronaldo Webster spre visul european

Fotbalistul povestea că se gândește la familia sa de fiecare dată când intră pe teren și că fiecare antrenament, fiecare meci și fiecare pas făcut în carieră au același scop, să le ofere celor dragi un viitor mai bun.

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„Mă gândesc 100% la familia mea de fiecare dată când ies pe teren. O fac pentru mine și pentru ei. Vreau să le ofer o viață mai bună. Această motivație îmi dă putere în fiecare zi”, spunea Webster.

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Drumul său a fost unul construit prin muncă și sacrificii. După ce a cucerit titlul în Jamaica alături de Cavalier SC, fundașul a făcut pasul în Europa, la Bregalnica, iar ulterior s-a transferat la Shkëndija, formație cu care a devenit campion al Macedoniei de Nord și a evoluat în cupele europene.

Ce i-a impresionat pe cei de la Universitatea Craiova la Ronaldo Webster

prin mai multe aspecte. În primul rând, a atras atenția asupra lui faptul că este un fotbalist foarte rapid, „de explozie”, care posedă toate calitățile necesare pentru a se descurca foarte bine într-un sistem cu trei fundași centrali, de tipul celui folosit de olteni, respectiv 3-4-3, implementat inițial în Bănie de Mirel Rădoi și dezvoltat ulterior cu brio de Filipe Coelho.

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De asemenea, bineînțeles că a contat foarte mult și faptul că este vorba despre un jucător cu experiență internațională. În plus, foarte importantă în această ecuație a fost și vârsta lui, 24 de ani, întrucât este de presupus că are în continuare o marjă destul de mare de dezvoltare. Toate aceste date au fost analizate atent în ultimul timp de către departamentul de scouting de la Universitatea Craiova, iar în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că transferul lui Ronaldo Webster ar fi unul de bun augur pentru olteni.

Ronaldo Webster a eliminat FCSB din Champions League alături de Shkendija

Internaționalul jamaican a început fotbalul în țara natală, acolo unde a jucat pentru Reno FC și Cavalier. Ulterior, a ajuns în Macedonia de Nord, inițial la Bregalnica Stip, iar apoi la Shkendija. Alături de aceasta din urmă .

În turul de la Skopjie, câștigat de nord-macedoneni cu scorul de 1-0, Webster a fost integralist, iar în returul de pe Arena Națională, în care tot Shkendija s-a impus, 2-1, a fost de asemenea titular, dar atunci a fost schimbat pe parcurs.