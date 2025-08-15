Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani

O femeie din Florida, Statele Unite ale Americii, și-a expus . A dezvăluit că a născut de 6 ori până la vârsta de 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani, după se fusese violată de un adolescent.

ADVERTISEMENT

Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani

Sherry Yvonne Johnson are o poveste de viață emoționantă și înduioșătoare. Americanca a trecut prin momente cumplite în copilărie, după ce a fost violată pe când avea numai 8 ani, de către un tânăr mai mare cu 9 ani decât ea.

Experiența oribilă a avut loc în bucătăria casei în care locuia cu familia. Imobilul se afla chiar sub treptele bisericii unde se ruga alături de cei dragi. Violatorul, Alfonsa Tolbert, era diacon la biserica apostolică pe care o frecventa adesea.

ADVERTISEMENT

Din păcate, abuzurile sexuale nu s-au oprit o perioadă destul de lungă. Vreme de aproximativ un an a fost violată de bărbatul care i-a răpit copilăria. Pe când avea numai 9 ani a realizat că este însărcinată cu acesta.

Acela a fost momentul în care mama sa a descoperit ce se întâmplă. Sherry Yvonne Johnson a fost forțată de figura maternă să păstreze tăcerea atunci când medicii au încercat să afle adevărul despre tatăl copilului său. A fost obligată să ascundă adevărul oribil pentru a nu păta numele familiei.

ADVERTISEMENT

Obligată să se căsătorească cu violatorul

Sherry Yvonne Johnson a dezvăluit că mama sa a venit cu o soluție, astfel încât să țină situația sub control. Copila a fost trimisă de acasă chiar cu episcopul de la parohie pentru a se pregăti de naștere, însă în drum spre Miami acesta a violat-o pe marginea unui drum. Era însărcinată în 7 luni.

ADVERTISEMENT

Își amintește că a fost forțată să nască la mii de kilometri de casă, într-un spital necunoscut. Nu i-a fost nimeni alături. Ulterior, autoritățile pentru protecția copilului au început să-i investigheze familia și biserica, însă mama copilei a venit și de această dată cu o rezolvare.

ADVERTISEMENT

A decis să o căsătorească pe fiica sa cu cel care o violase. Avea 11 ani când a făcut acest pas, precizând că nu știa cum să fie soție și mamă. A îngrozit-o gândul că urma să trăiască în aceeași locuință cu bărbatul care o violase ani la rând.

„Statul Florida m-a dezamăgit. Școala știa. Spitalul știa. Doctorii știau. Instanțele știau. Nimeni nu m-a protejat – nicio persoană. Nimeni”, a mărturisit femeia, conform publicației .

„Simt că întregul sistem m-a dezamăgit”

„În ochii mei, nu doar familia mea, ci și întregul stat Florida a aprobat căsătoria permițând unui copil de 11 ani să se căsătorească cu un bărbat adult. Nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă vreau să mă căsătoresc, dacă mi-e frică sau dacă «îl iubesc» pe bărbatul cu care am fost obligată să mă căsătoresc.

Tot ce aveau nevoie era să semnez o hârtie prin care să afirm că am un copil”, a spus Sherry Yvonne Johnson într-o postare de pe site-ul Fundației AHA. „Simt că întregul sistem m-a dezamăgit”, a completat într-un interviu pentru .

Fetița a fost nevoită să locuiască cu violatorul său imediat după căsătorie. Copila a trăit în casa mamei sale pe toată durata presupusei căsnicii, relația dintre cei doi fiind una complet nesănătoasă. Bărbatul era absent și nu o sprijinea deloc din punct de vedere emoțional.

Din păcate, pentru că a trebuit să aibă grijă de copil nu a mai putut să meargă la școală. Nu a terminat nici măcar școala primară. Era un copil care creștea copii pentru că până la vârsta de 17 ani a născut de 6 ori.

Cum i s-a schimbat viața după divorț

Fetița care a născut prima oară la 10 ani, în urma unui viol, a dezvăluit că nu primea niciun sprijin financiar din partea bărbatului. Înainte de vârsta majoratului s-a mutat din casa mamei sale și a început să caute avocați care să o ajute să divorțeze.

În cele din urmă a dat peste un apărător care i-a preluat cazul. Într-un final a divorțat de diacon, avocatul sfidând regulile baroului pentru a avea câștig de cauză. Din fericire, nu s-a lăsat doborâtă cu toate că nu avea niciun ban pentru a trăi și pentru a-i crește pe cei 6 copii.

A decis să nu se lase învinsă de soartă. și-a transformat traumele în speranță, iar în 2013 a scris o carte intitulată „Iertând pe cei de neiertat”. În paginile sale femeia detaliază experiența de a fi într-o căsătorie forțată.



„Publicarea acestei cărți a permis ca povestea mea să fie auzită în fiecare colț al Statelor Unite și a scos la iveală căsătoria copiilor din țara noastră”, a declarat autoarea la momentul respectiv.

Ulterior, Sherry a devenit un activist cunoscut. În prezent, pledează pentru o protecție legală sporită a copiilor. Are o misiune clară în viață pe care nu o abandonează, deși sunt multe persoane care pun la îndoială experiența traumatizantă prin care a trecut.