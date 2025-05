Povestea tulburătoare de viața a livratorului filmat în timp ce muncea cu copilul pe bicicletă: „Am fost nevoit să plec de acasă”

Aurel Simion a devenit cunoscut pe internet după ce a fost filmat în trafic, în timp ce muncea. Ce a atras atenția a fost faptul că pe bicicleta pe care o folosea pentru a livra mâncare se afla și fiul său.

Aurel Simion, un om pe care viața l-a pus la încercare încă de mic

Imaginile cu având copilul pe bicicletă, surprinse de un participant la trafic, au emoționat milioane de români. Viața bărbatului s-a schimbat în bine după ce a devenit cunoscut în mediul online, primind ajutor din partea celor care nu au putut rămâne indiferenți.

Aurel Simion, pe numele său, a fost invitat în emisiunea Viața fără filtru, unde a povestit mai multe despre greutățile de care s-a lovit până acum. Forțat de mamă să plece de la acasă încă de la o vârstă fragedă, , în timp ce alți copii se jucau.

De când și-a luat viața în piept, bărbatul a dormit sub cerul liber și a muncit pentru un viitor mai bun. Lucrurile au mers într-o direcție mai fericită după ce a cunoscut-o pe Atie, femeia cu care s-a căsătorit civil anul trecut.

Iar venirea pe lume a fiului lor, David le-a adus multă bucurie, în ciuda lipsurilor materiale. „În viață am pornit de jos. Am început de la 14 ani să muncesc, am fost nevoit să plec de acasă ca să îmi construiesc viitorul, pentru întreținere.

M-am ținut de muncă. Dacă nu m-a susținut nimeni, am făcut ce am putut. (…) Înțelegând de mic viața, am fost copt. Am început să nu judec pe nimeni, deși neavând ce face, am mers pe propriul drum să îmi câștig existența și pâinea”, a declarat livratorul care muncea cu copilul pe bicicletă.

Soția îl laudă pe Aurel

Atie are numai cuvinte de laudă pentru soțul său, despre care spune că se comportă frumos atât cu ea, cât și cu fiul lor. „El lucra la un market și eu lucram la o pizzerie, la Romana. În momentul acela, nu aveam nici eu unde să mă duc.

M-a dus o prietenă la el. (…) Au mai trecut două, trei zile, că nu avea telefon să putem să ținem legătura amândoi. Am venit tot eu la el, i-am lăsat un telefon să putem să ținem legătura. A treia zi am rămas împreună. (…) Îl iubesc, este respectuos, nu am ce să zic. Nu am reproșuri. (…)”, a povestit Atie, conform