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Povestea eroului Canadei de la CM 2026! A debutat pentru o altă națională într-un meci cu România. Video

Vezi pe site-ul FANATIK povestea eroului Canadei de la CM 2026, fotbalistul care a debutat pentru o altă țară într-un meci disputat chiar împotriva României!
Dragos Petrescu
29.06.2026 | 00:58
Povestea eroului Canadei de la CM 2026 A debutat pentru o alta nationala intrun meci cu Romania Video
SPECIAL FANATIK
Stephen Eustaqio, eroul Canadei în meciul cu Africa de Sud de la CM 2026, a debutat pentru naționala U21 a Portugaliei chiar împotriva României // FOTO: Instagram
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Canada s-a calificat pentru prima dată în istorie în optimile de finală la un CM, asta după ce s-a impus la limită în fața primei reprezentative din Africa de Sud, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind semnat de Stephen Eustaqio, în cel de-al doilea minut suplimentar al întâlnirii de pe SoFI Stadium, celebra arenă din Inglewood. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani are însă o poveste extrem de interesantă în spate, în cadrul căreia este implicată și naționala României.

Stephen Eustaqio a debutat pentru naționala U21 a Portugaliei chiar împotriva României!

Stephen Eustaqio evoluează pentru echipa de seniori a Canadei din 2019, iar de atunci și până în prezent, acesta a strâns nu mai puțin de 60 de selecții pentru naționala „Frunzei de arțar”, timp în care a izbutit să înscrie și cinci goluri, ultimul dintre ele fiind înregistrat împotriva Africii de Sud, la CM 2026, o reușită care i-a adus selecționatei pregătite de Jesse Marsch calificarea în optimile de finală ale competiției. Puțină lume știe însă faptul că Eustaqio a evoluat pentru naționala de tineret a Portugaliei, el având dublă cetățenie, iar debutul în tricoul lusitanilor a avut loc chiar împotriva reprezentativei U21 a României.

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Respectiva partidă a avut loc în anul 2017, contând în campania de calificare pentru Campionatul European de tineret din 2019, turneul final la care „Tricolorii mici”, conduși la acea vreme de Mirel Rădoi, au ajuns până în semifinalele competiției. Manșa-tur din preliminarii s-a terminat la egalitate, scor 1-1, iar în retur, România s-a impus cu 2-1, lăsând astfel acasă selecționata lusitană, care la vremea respectivă avea în componență niște jucători ce astăzi evoluează la cel mai înalt nivel (Diogo Costa, Rafael Leao, Ruben Dias, Diogo Dalot sau Pedro Goncalves). De asemenea, în lotul portughezilor se mai aflau la momentul acela și regretatul Diogo Jota, dar și Heri Tavares, noul jucător al Universității Craiova.

Stephen Eustaqio joacă în MLS, la Los Angeles FC

În prezent, fotbalistul canadian evoluează în Major League Soccer, fiind împrumutat de FC Porto la Los Angeles FC, acolo unde împarte vestiarul cu Heung-Min Son și Hugo Lloris, foștii jucători ai lui Tottenham. Acesta a semnat cu Porto în anul 2022, iar de atunci și până la începutul acestui an, când a plecat în SUA, acesta a strâns 156 de apariții în toate competițiile pentru gruparea de pe Estadio Do Dragao, timp în care a marcat 12 goluri și a oferit 11 pase decisive.

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În palmaresul său se regăsesc și opt trofee, toate dintre ele fiind cucerite alături de FC Porto (două campionate, trei cupe ale Portugaliei, două cupe ale ligii, respectiv două supercupe interne). În momentul de față, cota sa de piață este de 6 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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