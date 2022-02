Tatăl Deliei Matache, Ion Matache, se considera un ateu convins, dar în final a ales calea Bisericii. Totul s-a întâmplat în anul 2004, după ce a divorțat de mama cântăreței.

A devenit călugăr și s-a stabilit într-un schit de pe Muntele Athos.

Ion Matache a povestit ce l-a determinat să aleagă această viață, dar și de ce a revenit lângă familia sa.

Povestea uluitoare de viață a tatălui Deliei Matache. De ce a decis să devină călugăr la Muntele Athos

Ion Matache și-a petrecut ani buni alături de soția sa, Gina, crescându-și cele două fete, Delia și Oana. În anul 2004, cei doi s-au despărțit, iar tatăl vedetei a făcut o alegere surprinzătoare.

După o întâlnire cu un călugăr de la Piatra Neamț a decis să urmeze și el calea Bisericii. Astfel, a ales să-și petreacă viața într-un schit de pe Muntele Athos. Decizia sa i-a surprins pe apropiați, mai ales că acesta era un ateu convins. În urmă cu ceva vreme, Ion Matache povestea cum s-a întâmplat totul.

“La 40 de ani am învățat prima data Tatăl Nostru. Un prieten mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamț, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viață mea s-a schimbat. Am intrat la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea.

Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele și pe al Georgetei, deși mă văzuse prima oara, m-am blocat”, povestea tatăl Deliei pentru

În anul 2018, acesta a avut grave probleme de sănătate și a venit în România, iar Delia și sora sa au postat mai multe fotografii pe conturile de socializare.

“Mi-au dat lacrimile când le-am văzut pe fete și mi-au sărit în brațe”, a spus Ion Matache

Potrivit fostei sale soții, acestuia i-a fost extirpat un rinichi. După un timp, Ion Matache a fost diagnosticat și cu o boală autoimună.

“Suntem legați de mâini și de picioare, ce-o vrea Dumnezeu. E boală autoimună. Si e greu când te uiți la om și nu știi cum să îl ajuți. Boala asta nu este deloc ușoară. Are dureri”, spunea în urmă cu doi ani mama Deliei pentru Antena Stars.