Povestea uluitoare a transferului lui Ricardo Grigore la Eldense! Cum a ajuns în Spania, deși semnase deja în Qatar: „Mă simțeam angajat, nu fotbalist”

În cea mai recentă ediție de FANATIK DINAMO, la Eldense. Fostul căpitan al lui Dinamo a relatat toate detaliile drumului său din Qatar până în Spania.

De ce a plecat Ricardo Grigore din Qatar la Eldense

cum a ajuns la Eldense, deși semnase cu o echipă din Qatar. Fostul jucător crescut de Dinamo a preferat profesionalismul în detrimentul banilor, motiv care l-a făcut să aleagă liga secundă din Spania.

„Lucrurile au stat foarte ciudat. Am semnat în vară cu ei. Era un director sportiv care a văzut profilul meu și i s-a părut foarte interesant. M-a contactat un agent care îl cunoștea pe acel director sportiv. Am crezut că e un mesaj oarecare, pentru că primeam multe mesaje de genul în perioada respectivă.

M-a ajutat atunci fostul meu coleg, Răzvan Began, pentru că prin el a venit această oportunitate. El m-a sunat după ce semnasem în Qatar. Terminasem vizita medicală acolo. Mi-a lăsat contactul agentului care mă tot suna suna dacă pot să plec de acolo. Am păstrat legătura în cazul în unei eventuale plecări în iarnă.

Când am ajuns în Qatar, nu eram împlinit din punct de vedere sportiv. Nu erau condițiile așa cum mă așteptam. Mă simțeam angajat, nu fotbalist. Erau multe promisiuni și incertitudini. Era o lipsă de comunicare și nu era confortabil”, a explicat Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Cum a ajuns Ricci Grigore în Spania

„După un amical eram supărat și aveam o clauză în contract prin care puteam să plec oricând. Atunci i-am scris agentului dacă putem rezolva. Trebuia să dau și niște bani ca să pot pleca de la echipa din Qatar. Voiam să știu și dacă pot ei să dea banii respectivi și mă gândeam și dacă pot să reziliez pe cale amiabilă, dar nu mergea așa.

Am găsit, ulterior, o supapă ca să pot pleca. Erau oameni serioși în conducere și s-au ținut de cuvânt. După un alt amical pe care l-am pierdut m-au sunat cei din Spania. Eram singurul străin atunci și în rest erau doar localnici care și munceau pe lângă fotbal. Dar nu era un nivel foarte bun. Era dificil pentru mine.

Agentul mi-a zis de oferta oficială de la Eldense și toate lucrurile au mers pe un drum drept și s-au întâmplat repede. Apoi am plecat acolo și era totul schimbat. Era profesionalism, deși nu era un club foarte mare”, a spus Ricci Grigore la FANATIK DINAMO.

