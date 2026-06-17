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Povestea uluitoare de viață a lui Yoane Wissa, omul care a dat gol cu Portugalia la Mondial. La un pas să își piardă vederea după ce i s-a dat cu acid pe față

Cine este Yoane Wissa, omul care a dat gol cu Portugalia la Campionatul Mondial și povestea sa uluitoare de viață. Aproape de o tragedie după ce a fost atacat în propria casă
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.06.2026 | 21:39
Povestea uluitoare de viata a lui Yoane Wissa omul care a dat gol cu Portugalia la Mondial La un pas sa isi piarda vederea dupa ce i sa dat cu acid pe fata
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Povestea uluitoare de viață a lui Yoane Wissa, omul care a dat gol cu Portugalia la Mondial. Foto: Profimedia
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Yoane Wissa (29 de ani) a marcat pentru Congo în meciul cu Portugalia disputat miercuri seară în Statele Unite ale Americii, pe „NRG Stadium” din Houston, Texas, în prima etapă a grupei K de la Campionatul Mondial. El a punctat în minutul 45+5 și a stabilit astfel scorul pauzei, 1-1, după ce lusitanii deblocaseră tabela încă din minutul 6, grație reușitei semnate de Joao Neves.

Cine este Yoane Wissa, omul care a dat gol cu Portugalia la Campionatul Mondial

Atacantul africanilor evoluează în prezent în Premier League, la Newcastle United, fiind un jucător important pentru „coțofene” în sezonul recent încheiat. El a fost transferat în septembrie anul trecut de la Brentford în schimbul sumei de 57.7 milioane de euro, echivalentul din lire sterline bineînțeles. Anterior, a mai jucat în Franța, pentru Chateauroux, Angers, Laval, Ajaccio și Lorient.

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Mutarea lui de la Lorient la Brentford s-a realizat în august 2021 pentru 10 milioane de euro. Doar că la acel moment Wissa a fost foarte aproape să rateze acest transfer după un episod șocant petrecut în viața lui personală. Concret, în iulie 2021, deci cu puțin timp înainte ca acea afacere să se perfecteze, locuința lui de la acea vreme a fost spartă de hoți.

Atacantul congolez a fost aproape să își piardă vederea după ce a fost atacat cu acid pe față în propria locuință

Iar fotbalistul a avut și mai marele ghinion de a se afla acasă în acel timp. Congolezul născut în Hexagon, care deține și cetățenia franceză, a fost atacat cu acid pe față și a riscat foarte mult chiar să își piardă vederea, chestiune care bineînțeles că ar fi urmat să îi pună stop carierei lui în fotbal. Din fericire, în cele din urmă nu a fost cazul de așa ceva.

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Doar că, în mod evident, trauma a rămas pentru o anumită perioadă. La ceva timp, o femeie a fost condamnată pentru acea infracțiune. Ea a fost acuzată inclusiv că ar fi încercat să o răpească pe fiica lui Yoane Wissa. Pentru aceste infracțiuni, respectiva a primit o condamnare de 18 ani de închisoare, după cum au informat la vremea respectivă jurnaliștii de la BBC Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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