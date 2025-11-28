Povestea unei victorii obligatorii. Concluziile lui Bogdan Baratky după Rapid – Csikszereda 4-1

ADVERTISEMENT

În primul rând, echipa trebuia să (își) revină după eșecul de la Cluj și să demonstreze că înfrângerea din weekend-ul precedent a fost doar un accident. Apoi, deloc mai puțin important, pentru că o victorie era simptom de echipă mare, de echipă capabilă să își revină din pumni, să treacă peste momentul dificil și să confirme postura de lider. Nu în ultimul rând, pentru că și noi suporterii suntem oameni și meritam o mini-vacanță fericită și liniștită, în care să pășim zâmbind de vineri seara.

Seara schimbărilor

Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Bădescu – Hromada, Grameni – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic. Aceasta a fost formula pe care a mizat Gâlcă pentru cele 3 puncte care nu aveau voie sub nici o formă să părăsească Giuleștiul. O formulă cu 6 noutăți față de meciul cu CFR – Manea, Bolgado, Bădescu, Hromada, Grameni, Koljic – dar motivele din spatele schimbărilor nu sunt identice în toate cele 6 cazuri. Și nu cred că meciul de Cupă de la Pitești e neapărat motivul pentru care Gâlcă a schimbat consistent.

Koljic ar fi fost titular și la Cluj dacă s-ar fi pragătit normal în săptămâna premergătoare meciului. Kramer e singurul “supraviețuitor” din linia de fund, iar asta e o veste bună; înseamnă că Gâlcă a văzut același meci cu CFR ca și noi, suporterii. Consecința? Onea, Ciobotariu și Braun rămân pe bancă. Fără Keita (suspendat), Rapid avea nevoie de un punct de echilibru defensiv la mijloc, iar acesta a fost Hromada. Mult mai puțin util pe construcție, Hromada a fost “completat” cu mult mai laboriosul Grameni, astfel încât tricoul de under a trecut de la Vulturar la Bădescu.

Dacă nu ai văzut meciul, caseta tehnică te poate păcăli. 2-0 în minutul 27, 4-1 la final, 7-0 cornere…toate astea ar putea sugera un meci simplu pentru gazde. Fals; meciul devenise simplu în minutul 27, oarecum nedrept pentru ciucani, dar s-a liniștit abia în minutul 82, la golul de 3-1. Din vina Rapidului însă, nu prin meritul oaspeților.

Pasivitate, naivități, reușite personale și un arbitru slab

Băieții lui Ilieș nu au surprins cu nimic. Au jucat exact ce se aștepta de la ei, în limitele valorii lotului. Rapidul însă a surprins prin lipsa de vigoare și agresivitate din prima repriză, iar această lejeritate putea să coste. Ciucanii au arătat bine și au fost periculoși în câteva rânduri pentru că au fost lăsați să joace, cei mai periculoși oameni fiind, deloc surprinzător, Ceara și Jebari. Jebari, cunoștință veche a Rapidului, fiind un bun exemplu pentru pasivitatea cu care Rapid a abordat prima repriză. Cu Jebari Rapid s-a întâlnit și în liga 2 și întotdeauna mi-a lăsat impresia unui Alami. Adică un jucător tehnic, care joacă și e periculos dacă e lăsat să joace. Iar Rapid l-a lăsat cu generozitate să joace în prima repriză.

Rapid a marcat după assist-ul lui Aioani și continuarea de atacant a lui Grameni (preluare și finalizare de clasă), după o naivitate a fundașilor de la Csikszereda. S-a făcut apoi 2-0 după o altă realizare de autor, pe numele sau Petrila. Claudiu a tăiat toate liniile Ciucului cu mingea la picior și l-a servit ideal pe Dobre, ajutandu-l să devină lider în clasamentul golgeterilor.

În minutul 38 Eppel reduce din diferență dintr-un penalty (ușor) acordat de VAR, după o altă fază tratată ușor de Rapid. Între aceste goluri, repriza a presărat faze periculoase și ocazii la cele doua porți, ale ciucanilor, repet, pe fondul lejerității cu care fotbaliștii Rapidului au abordat jocul, invitandu-și practic adversarul să intre în meci.

N-aș încheia povestea reprizei fară a pune în discuție arbitrajul. Nu-l cunosc (ca arbitru) pe Mihuleac, dar în seara asta am văzut un central slab, care nu simte și nu înțelege jocul. La duelul Jebari – Hromada, privirea și comportamentul ciucanului post-contact “urlau” că e ceva în neregulă. Nu deschid polemica eliminării, dar când nu arați galbenul după o astfel de fază (pe care în mod evident o controlezi), înseamnă că nu înțelegi sportul pe care ești plătit să îl judeci. În schimb, faza din finalul reprizei când Christensen e călcat pe gleznă, întărește ideea despre central și aruncă o ploaie de semne de întrebare asupra arbitrilor VAR. Arbitrii care au văzut un contact insesizabil la penalty, dar au privit convenabil spre cer la un fault pentru care roșul sărea singur din buzunar.

Repriza a doua? Altceva!

Repriza a doua a fost însă cu totul altceva. În primul rând s-a schimbat atitudinea. În al doilea rând, când a schimbat, Gâlcă a făcut-o inspirat, iar inspirația lui s-a văzut în meci.

Cu un Bădescu inexistent pe faza ofensivă, Petrila a suferit în stânga, deși era clar că e într-o bună dispoziție de joc (assist și două ocazii bune în prima repriză). Acesta a fost mobilul dublei schimbări din minutul 58 – un Braun cu sarcini ofensive, care a susținut șarjele lui Petrila. Mai ales că în prima repriză Ceara tot în zona lui Bădescu s-a simțit cel mai bine.

Apoi, schimbarea care a rupt definit echilibrul meciului a fost Christensen-Gojkovic. Norvegianul e atât de important în momentul de față, încât evoluția sa dă ritmul de joc la Rapid. În scădere de formă în ultimele două meciuri, norvegianul nu a reușit să crească viteza de joc și a construit previzibil pentru adversar. O repriza deja controlată de Rapid s-a transformat într-un joc de-a șoarecele și pisica după intrarea sârbului, care a ridicat ritmul.

Demarcarea lui Petrila e evident antrenată, dar a scos din nou în evidență problemele de la nivelul fundașilor centrali de la Ciuc. În fine, , scor absolut corect după modul în care s-a jucat repriza a doua. Practic, în a doua jumătate a meciului, oaspeții nu au deranjat iarba din careul lui Aioani, fazele periculoase la poarta Rapidului lipsind cu desăvârșire.

Presiunea pe conducere!

Au trecut 18 etape și rămânem lideri. Nu doar că nu ai cum să nu te gândești la titlu în acest moment; ai obligația să o faci. Da, e o presiune suplimentară, dar când ești pe primul loc după 18 etape și te numești Rapid, e o greșeală să nu iți propui asta. Până atunci însă, obiectivul intermediar e altul – Rapid trebuie să își conserve poziția în următoarele 3 partide, pentru a muta presiunea pe conducere. Care are obligația în scurta pauză de iarnă să se ridice la nivelul demonstrat de echipă și staff în prima parte a campionatului.