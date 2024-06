Povestea unei zile de vis spusă de fostul mare fotbalist de la FCSB: „Am fost ca un om normal, am mers cu metroul. Dacă nu mergeam la România – Ucraina îmi părea așa de rău!”

România a făcut show la Munchen în primul meci al Grupei E de la Euro 2024. Florin Gardoș s-a numărat printre cei . Experiența fostului fundaș de la FCSB a fost una de neuitat.

Povestea zilei meciului România – Ucraina 3-0. Cum a trăit Florin Gardoș ca un suporter înfocat

Florin Gardoș (35 de ani) are 13 selecții la prima reprezentativă a României, dar nu a apucat să joace la un turneu final. Pentru a simți gustul unui Campionat European, fostul fundaș central a mers în Germania pentru a îi susține pe „tricolori”.

„A fost incredibil. Am trăit experiența exact ca un suporter normal. Am mers cu metroul. Am avut tricoul galben al naționalei pe mine. De la metrou am mers pe jos până la Allianz Arena. Din start vedeam că sunt foarte mulți români. Și nu înțelegeam. Or fi și mulți ucraineni în galben? Dar fondul sonor era dominat de români.

Am ajuns în stadion. Incredibil ce trăiri am avut. Eu m-am retras de doi ani și am mai fost pe stadioane, dar experiența asta a fost maximă ca spectator. Ceva incredibil! Ok, e Euro, nu ne-am mai calificat de câțiva ani, Allianz Arena, suntem în Germania, e totul foarte frumos, dar când și câștigi cu 3-0 se dublează fericirea. A fost totul perfect.

Dacă nu veneam, îmi părea atât de rău. Cred că muream de ciudă. Eu îl invitasem și pe tata, care stă la Satu Mare. Face 10 ore cu mașina până la Munchen. Și mi-a zis că ‘Nu, că e oboseală, că o să mă duc într-un concediu’. Și am vorbit cu el după meci și mi-a zis ‘Ce rău îmi pare că nu am venit’.

Ce m-a surprins plăcut e că am dominat și sonor și numeric stadionul. Senzația a fost că România a jucat aseară acasă. Și calitatea oamenilor din jurul meu. Și n-am avut bilete premium. Am avut bilete de categoria a 2-a. N-am avut ceva special. Am făcut câteva poze înainte de meci, la pauză. Oamenii au fost super decenți. Și-au încurajat echipa.

Mi-era teamă la imn să nu se întâmple ceva. La Ucraina e mai sensibilă treaba că sunt cu războiul. Mi-era să nu huiduie cineva. Dar nu. Oamenii s-au comportat extraordinar”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

Gardoș dezminte zvonurile legate de scandările pro Putin

După meciul România – Ucraina 3-0, publicații din Italia au scris că fanii români ar fi scandat pro Putin pe parcursul partidei de pe Allianz Arena. După ce Florin Gardoș a venit cu completări.

„Nu există așa ceva. În afară de România, scandări pro România eu nu am auzit nimic negativ. A fost ceva cu FRF, veșnica problemă cu FRF, dar vorbim strict de peluza din spatele porții. În rest, nimic”, a adăugat fostul internațional român.

“CEA MAI TARE EXPERIENTA!” Cum A TRAIT din TRIBUNE Florin Gardos VICTORIA Romania - Ucraina 3-0