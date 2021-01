Povestea unui fost fotbalist ajuns șofer de TIR și care a înființat două cluburi. Exclusiv

FANATIK îți prezintă povestea unui fost fotbalist ajuns șofer de TIR și care a înființat două cluburi din fonduri proprii. Mult sacrificiu, dorință și pasiune nemărginită sunt ingredientele prin care Iulian Petrișor Statie a reușit.

Un principal obiectiv al lui Statie este să dea jucători pentru Universitatea Craiova, dar nu exclude șansa ca juniorii săi să ajungă în curtea altor echipe. Totuși, Știința rămâne prima opțiune.

În ultimii ani, clubul lui Mihai Rotaru a pierdut mai mulți fotbaliști de perspectivă, precum Andrei Vlad sau Octavian Popescu. Chiar și președintele Sorin Cârțu a declarat că nu „îi cade deloc bine” să-l vadă pe tânărul mijlocaș în tricoul „roș-albastru”.

Iulian Petrișor Statie a jucat fotbal la Armata Craiova, FC Balș și Sibiu, dar soarta a făcut să se lase de fotbal și să se angajeze șofer de TIR. Fostul jucător stă cu săptămânile plecat de acasă, dar într-o zi, în 2017, lui Statie i-a venit ideea de a înființa un club de juniori și așa s-a născut Viitorul Băleasa, formație din județul Olt.

„Toată povestea a început în anul 2017. Eram plecat în Germania ca șofer de TIR. Lucram și discutam cu un prieten. Eu am jucat fotbal, pe mine nu m-a ajutat nimeni, nu mi-a oferit nimeni vreo șansă și am zis că vreau să fac ceva pentru copii,” a declarat Iulian pentru FANATIK.

În scurt timp au apărut și primele rezultate: „Am strânși copii veniți din comună, de pe lângă comună. În ziua de astăzi, copiii de la țară nu prea mai sunt căutați. Când am venit în 2017 acasă, am discutat la Direcția de Sport la Slatina și am avut două variante, asociație sportivă sau club sportiv, dar am fost sfătuit să fac un club sportiv.

Au fost rezultate foarte bune. În primul an, juniorii au câștigat campionatul. Am făcut echipă și la Liga 4. Au fost momente frumoase, am avut rezultate bune și în amicale cu echipe de prima ligă care au echipe extraordinare de juniori, ca Universitatea Craiova sau Gaz Metan Mediaș,” a adăugat fostul fotbalist.

A urmat al doilea club de juniori, Viitorul Iulius Confas: „Ne-am dori să dăm jucători Universității Craiova”

Dacă fotbalul din Liga 4 va fi reluat, Viitorul Băleasa își propune promovarea: „Vom juca cu echipa de seniori în Liga 4 Olt. Există și juniori în cadrul lotului, dar avem o formație foarte bună și vom promova în Liga 3. Am jucat la Balș pe un teren foarte bun. Legat de jucători, am dat doi la echipa de Liga 2, CSM Slatina. Ei ne-au cerut șase, dar au rămas doi în cadrul lotului, Beniamin Enache și Abel Stan.”

Din banii câștigați cu TIR-ul, Iulian Statie a fondat și un alt club de juniori, de data aceasta în Craiova, orașul său natal: „La Viitorul Iulius Confas Craiova am pornit al drum cu Adrian Popa, antrenorul. Am zis să facem amândoi ceva și am reușit. Chiar în 2020 am început, în martie. Am avut o perioadă lungă de pauză, nu avem voie nici acum să jucăm meciuri. Un mall poate sta deschis, dar pe copiii ăștia nu-i lasă să joace în aer liber.

Am dat jucători și la Universitatea Craiova. Trebuie să ai grijă de copii. În Bănie, setea de fotbal e mare, e loc pentru mulți copii. Ne reamintim de Extensiv, acolo unde s-au format mulți jucători. E foarte greu, dar noi vrem să facem ceva.

Am început singur, dar pe parcurs ni s-au alăturat oameni cu bune intenții, am reușit să aducem sponsori. Oameni cărora le place fotbalul și vor să ajute,” a mai declarat Statie pentru FANATIK.

Acesta a dezvăluit că au existat și oameni care au încercat să-l descurajeze, dar el a ales să meargă pe acest drum: „Au fost oameni care au încercat să mă descurajeze, să mă întrebe ce am eu de câștigat din toate acestea, dar eu nu am renunțat, nu renunț și nu voi renunța. Încă lucrez pe TIR, chiar trebuie să plec în Germania din nou. Noi, la Viitorul Iulius, dăm echipamente, mingi, treninguri gratis, avem doar o taxă modică. Totul este transparent și așteptăm copiii să vină la clubul nostru. Ne antrenăm pe un teren sintetic la o școală din Craiova și pe stadionul Tineretului, cel care pe care a jucat pentru prima dată Universitatea Craiova.

Oameni ca antrenorul nostru, Adi Popa, ar trebui să existe și la Universitatea Craiova. Să fie implicați și să iubească fotbalul. La Știința noi avem doi copii, pe Enache Beniamin, fratele celui de la Slatina și Popa Cristian Răduț, portar pe care l-am descoperit pe lângă dealurile de la Băleasa și credeți-mă că a fost dorit de mai multe cluburi. Noi ne-am dori să dăm jucători către Universitatea Craiova, să rămână în Bănie.

Numele de Iulius de la club vine de la numele meu și am mai adăugat numele unui sponsor pentru faptul că ne-a ajutat foarte mult,” a încheiat Iulian Petrișor Statie.