Povestea unui jurnalist sportiv ucrainean pe care începutul războiul l-a prins în Spania: ”M-am simțit rău că nu puteam ajuta”

Ucrainenii de rând și s-au alăturat soldaților profesioniști pentru a-și apăra pământurile în fața cotropitorilor.

Din Spania la război, povestea unui jurnalist sportiv

Dacă tot mai mulți sportivi ucraineni au lăsat deoparte ceea ce făceau și s-au înrolat în armată pentru a-și apăra țara în războiul cu Rusia, acum a venit rândul jurnalistului sportiv Vladyslav Dunaienko să-și spună povestea plină de emoție.

Vladyslav Dunaienko a fost unul dintre cei 21 de tineri reporteri care au participat la Programul Tinerilor Reporteri AIPS desfășurat la Lausanne în noiembrie anul trecut. El se afla la Cordoba, unde însoțea naționala de baschet a Ucrainei pentru întâlnirea cu Spania din calificările la Cupa Mondială, când știrea despre invazia Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie, făcea înconjurul lumii.

Furios din cauza veștilor primite de acasă, tânărul jurnalist de 23 de ani s-a simțit și mai tulburat că se află la mii de kilometri distanță de casă într-un moment atât de critic în țara sa. A primit nenumărate mesaje și apeluri în acea dimineață.

Lungul drum către casă

Deși abia aștepta să se întoarcă acasă pentru a-și ajuta țara, prima prioritate a lui Dunaienko a fost să se asigure că tatăl, mama și fratele lui sunt în siguranță. Apoi a început să scrie diferitelor instituții de presă europene, punând în legătură jurnaliștii internaționali cu colegii din Ucraina, acordând interviuri și postând pe paginile și grupurile sale de socializare, îndemnând colegii din întreaga lume să raporteze despre enorma nedreptate cu care se confruntă țara sa.

Antrenamentul echipei naționale din acea dimineață a fost anulat, iar Dunaienko sperase ca și meciul programat pentru acea seară să nu aibă loc. ”Când mergeam cu autocarul de la hotel la arena de baschet, toți cei din echipă își sunau familiile și întrebau despre situație. Mintea lor nu era la joc, mintea lor era cu Ucraina și cred că rezultatul acestui joc nu contează”, a declarat Dunaienko, conform .

Imediat după încheierea meciului, jurnalistul a călătorit alături de echipă cu trenul la Madrid, înainte de a porni într-o călătorie solitară spre casă. Din Madrid, a luat un zbor spre Budapesta, apoi sâmbătă dimineață un tren l-a adus la Zahony, oraș de lângă granița cu Ucraina, înainte de a merge pe jos până la graniță.

Dificultăți în a-și găsi echipament de luptă

Aproape de graniță, el a întâlnit niște reporteri Voice of America care au fost surprinși că intră în Ucraina când mulți încercau să fugă pe fondul crizei, mai ales că bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească țara. El a vorbit cu echipa VOA înainte de a trece granița pentru a lua un autobuz către Uzhorod, de unde speră să-și găsească drumul spre capitala Kiev, unul dintre cele mai afectate orașe alături de Harkov, Herson și Sumy.

Dunaienko și-a petrecut cea mai mare parte a zilei de duminică la Uzhorod în încercarea de a-și cumpăra uniforme de luptă, ghete, căști, mănuși și alte echipamente pentru a se alătura forței de apărare teritorială. Însă încercarea sa a fost sortită eșecului, deoarece obiectele de luptă au devenit extrem de rare.

”Am fost la diferite magazine, mall-uri pentru a cumpăra diferite lucruri pentru război. Dar acum sunt în lipsă pentru că toată lumea cumpără. Toată lumea vrea să ajute armata și mulți voluntari lucrează în fiecare oraș și încearcă să ajute”, a spus jurnalistul.

Tatăl nu a mai rezistat să meargă împreună la luptă

Tatăl lui Vladyslav Dunaienko, în vârstă de 55 de ani, care a fost în armată, îi spusese inițial fiului său cel mare că îl va aștepta să se întoarcă pentru a putea merge împreună pe câmpul de luptă, dar nu a mai suportat să urmărească situația la televizor.

”Când i-am sunat dimineața, tatăl, mama și fratele meu erau împreună, iar tatăl meu mi-a spus ‘Te aștept și vom merge împreună’, dar seara când am sunat-o pe mama, ea a spus că tatăl meu a plecat să se alăture forței de apărare teritorială”, a povestit jurnalistul ucrainean.

Dunaienko a declarat că mii de ucraineni s-au alăturat forțelor de apărare teritoriale din diferite orașe. El a explicat că, deși bărbații între 18 și 60 de ani au interzis să părăsească țara, nu sunt obligați să se înroleze în armată. Fratele lui Dunaienko, în vârstă de 18 ani, este acasă, într-un orășel de lângă Kiev, cu mama lor.

10 ore de somn în 4 zile

Pentru Vladyslav Dunaienko, aceasta este o luptă pe care trebuie să o câștige. El a spus că nu este speriat pentru că ucrainenii sunt ”pregătiți pentru asta” din 2014. Separatiștii susținuți de ruși și forțele armate ale Ucrainei au purtat un război atunci în regiunile de est Donețk și Lugansk în care au murit peste 14.000 de oameni.

”Când în 2014 a început în Donbas, am înțeles că poate în curând Rusia va dori să ocupe Ucraina în totalitate și toți oamenii în toți acești ani au fost pregătiți pentru asta. Întotdeauna am avut ideea că suntem o națiune puternică, acum întreaga lume știe despre caracterul nostru puternic. Nu pot descrie acest sentiment. Este în interiorul tău.

Dacă ești gata, vei merge la luptă. A fost mai dificil cât am fost în Spania. M-am simțit rău că nu puteam ajuta și am încercat să mă întorc acasă cât de repede am putut. Așa că nu pot descrie acest sentiment din mine, de ce m-am hotărât să lupt. Dar parcă ar fi sarcina mea pentru azi. Îmi iubesc țara și poporul”, a afirmat jurnalistul.

În ultimele patru zile, Dunaienko a spus că a reușit să doarmă doar aproximativ zece ore, dar acest lucru s-ar putea să se agraveze pentru că ofensiva rușilor continuă. Unele federații sportive internaționale au luat și , totuși Dunaienko a subliniat că Ucraina are nevoie de mai mult decât cuvinte în acest moment. ”Nu avem nevoie doar de cuvinte. Avem nevoie de ajutor real”, a încheiat el.