Vlade Bendic are doar 28 de ani, însă se poate lăuda cu mai multe experiențe internaționale ca preparator fizic, fiind unul dintre cei mai tineri care activează în acest domeniu. Originar din Croația și crescut lângă Palatul lui Dioclețian din Split, Vlade a renunțat la fotbal la numai 20 de ani.

Povestea unuia dintre cei mai tineri preparatori fizici din Europa! A lucrat cu Cordea și Dugandzic și a stat două ore după Cristiano Ronaldo: „Are propriul protocol de recuperare”

FANATIK a stat de vorbă cu tânărul preparator fizic pentru a afla povestea sa și, bineînțeles, pentru a afla și Dugandzic la Al-Tai, club unde Vlade Bendic a activat în anul 2023. Croatul a vorbit și despre Cristiano Ronaldo și despre cum a stat să-l aștepte două ore, dar și despre Trabzonspor, club la care tocmai s-a transferat Denis Drăguș.

– Salut, Vlade! Spune-mi câteva lucruri despre tine. Știu că ai renunțat la cariera de fotbalist destul de devreme. De ce?

– Salut, Alin. Da, așa este. Am 28 ​​de ani și sunt antrenor de forță și condiționare în fotbal cu experiență de lucru în Saudi Pro League. Am jucat fotbal de la 10 ani și am încetat să mai joc fotbal la 20 de ani. Am evoluat la nivelul ligii a treia din Croația. Eram la amatori. În acel moment mi-am dat seama că acesta era apogeul meu și că este timpul să renunț la fotbal și să privesc către viitor. Din moment ce aveam propriul antrenor fizic când jucam fotbal, aveam o mare pasiune pentru această meserie și de aceea am decis că vreau să mă perfecționez în acea direcție. M-am înscris la Facultatea de Kinesiologie din Split, cu specializarea Antrenor de Forță și Condiționare, unde mi-am terminat și masterul. Mi-am început cariera de antrenor la un club din liga a treia din Croația, de unde am plecat în Arabia Saudită, unde am lucrat la două cluburi din prima ligă ca antrenor de Forță, Condiționare și Reabilitare (Damac Club și Al Tai). În acest moment, mă ocup de starea fizică a lui Tonio Teklic, care este jucător al clubului Trabzonspor.

– Ce crezi că este mai dificil: să fii fotbalist sau să fii preparator fizic?

– E greu de spus care este mai dificil. Ca jucător, trebuie să dai tot ce ai mai bun la fiecare antrenament, să te antrenezi din greu și să încerci să arăți cea mai bună formă în fiecare meci. Ca preparator fizic, trebuie să ai grijă de fiecare jucător în mod individual. Asta include planificarea antrenamentului săptămânal în funcție de nevoile individuale ale jucătorilor, controlul sarcinii sale de lucru, ce trebuie să facă înainte de antrenament și ce să facă după antrenament pentru a reduce riscul de accidentare la minimum și pentru a sprijini constant jucătorii. Când antrenamentul se termină, trebuie să analizezi antrenamentul din acea zi și să începi să-l observi pe următorul. Desigur, se face un plan săptămânal, dar fiecare sesiune de antrenament este analizată separat în timpul săptămânii, iar ceea ce se întâmplă este monitorizat și unele detalii sunt modificate în funcție de nevoi, cu scopul de a reduce riscul de accidentare dar și de a atinge vârful de performanță fizică a echipei în funcție de obiectivele antrenorului principal.

Vlade Bendic, laude pentru Cordea și Dugandzic!

– Ai fost la . Ce părere ai despre cei doi fotbaliști?

– Așa este. Lucram la Al-Tai atunci când au venit Andrei și Marko. Am doar cuvinte pozitive pentru amândoi. Sunt băieți foarte buni și sunt profesioniști. Înainte de fiecare antrenament, ei sunt primii care merg la sala de sport de la club și fac exerciții preventive.

– Cordea și Dugandzic au ajuns la Al-Tai în același timp. Care dintre cei doi stăteau mai bine fizic?

– În ceea ce privește forma fizică a ambilor jucători, nu pot spune că unul a fost mai bine pregătit decât celălalt. Cred că amândoi au venit bine pregătiți fizic. Având în vedere că am folosit dispozitive GPS în fiecare sesiune de antrenament și s-a făcut o analiză detaliată a fiecărui jucător, cei doi nu au rămas în urmă față de restul echipei, dat fiind că s-au alăturat lui Al-Tai chiar la sfârșitul perioadei de pregătire. Acesta este doar un semn că în pauză au lucrat intens și că au venit la noul club în cea mai bună condiție fizică.

– Cum s-au integrat cei doi fotbalişti la Al-Tai?

– S-au adaptat foarte bine la modul de lucru de la club. Îmi amintesc că o dată Andrei Cordea a spus că nu este nicio diferență legat de intensitatea antrenamentelor de aici față de cluburile la care a jucat în Europa și că antrenamentele sunt solicitante. Condițiile meteo sunt, de asemenea, diferite de cele din Europa și ambii s-au obișnuit cu asta foarte repede. Andrei a făcut și meciuri foarte bune cât timp am fost și eu la Al-Tai.

„Este un pas mare pentru Drăguș transferul la Trabzonspor”

– De ce ai plecat de la Al-Tai?

– Am deschis sezonul cu o victorie împotriva fostului club la care am lucrat sezonul trecut. După aceea, au urmat câteva înfrângeri și situația era deja alarmantă. Dar ăsta e fotbalul, foarte rar antrenorii au timp, să spunem așa. Când câștigi, totul este grozav. Când se pierde, e rău. De asemenea, în momentul în care am fost concediați, eram la mijlocul clasamentului, ceea ce cred că era o clasare bună, dar conducerea clubului a decis să ne schimbe. La sfârșitul sezonului, Al-Tai a schimbat încă doi antrenori și a retrogradat.

– Spuneai că ai început să lucrezi individual cu Tonio Teklic de la Trabzonspor. Ai apucat să-l cunoști și pe Denis Drăguș, noul transfer de la Trabzon?

– Da, am început să lucrez cu el acum 6 luni când era împrumutat în Karagumruk. Noi muncim din greu. Sunt două antrenamente în fiecare zi la club, iar după antrenamentul de dimineață sau înainte de antrenamentul de după-amiază, facem lucruri suplimentare care cred că sunt necesare în acea zi în vederea antrenamentului de la club. Acesta este un exemplu de tânăr fotbalist care este conștient că, dacă vrea să joace fotbal la nivel înalt, talentul nu este suficient și că ar trebui să aibă grijă și de latura sa fizică. Nu mă refer doar la îmbunătățirea abilităților, ci și la exerciții preventive pentru a reduce riscul de accidentare la minimum. De asemenea, trebuie să subliniez că oamenii de la club m-au acceptat foarte bine și mi-au oferit toate condițiile necesare pentru muncă, deși nu sunt angajat al clubului. Sunt plăcut surprins. Încă nu am avut ocazia să-l cunosc pe Denis, dar sper că o voi face în perioada următoare.

– Crezi că Denis Drăguș va putea deveni un jucător de bază la Trabzonspor?

– Trabzonspor este un club mare. Cred că este un pas mare în cariera lui. A făcut meciuri bune la Campionatul European și cred că poate continua să arate asta și la Trabzonspor.

„Cristiano Ronaldo are propriul protocol de recuperare după un meci. O dată am stat două ore să-l aștept”

– Care este cel mai valoros fotbalist cu care ai lucrat de-a lungul carierei tale?

– Este dificil să evidențiezi un jucător. Am lucrat cu mulți jucători buni în Arabia Saudită. De la Damac i-aș evidenția pe Domagoj Antolić, Hilal Soudani și Farouk Chafai. La Al-Tai am lucrat cu Bernard Mensah, Andrei Cordea și Enzo Rocco. Toți aceștia sunt jucători care au evoluat sau joacă în prezent la echipa națională a țărilor lor. În ceea ce privește munca mea individuală, Tonio Teklić a jucat și pentru naționala de tineret a Croației. În afară de el, la Trabzonspor ar trebui să am grijă și de starea fizică a lui Mislav Oršić. Prin urmare, îmi este foarte greu să scot în evidență un jucător din această mulțime, deoarece toți sunt mari profesioniști și jucători buni.

– Am văzut o poză cu tine și Cristiano Ronaldo pe Instagram. Care este povestea imaginii?

– Pe vremea aceea lucram la Damac și am jucat un meci cu Al Nassr. Din păcate, am pierdut cu 0-3 și toate cele trei goluri au fost marcate de Cristiano Ronaldo. Totul mi s-a părut ireal având în vedere că sunt tânăr. Până ieri mă uitam la televizor și acum clubul meu la care lucrez joacă un meci împotriva echipei la care evoluează Cristiano Ronaldo. Atmosfera de dinaintea meciului a fost de nedescris. Toată lumea era plină de adrenalină și a fost o mare motivație pentru jucători la acel meci. După joc l-am așteptat două ore să-i cer o poză. Două ore, nu pentru că era coadă la poze, ci pentru că are propriul protocol de recuperare după fiecare joc. Acest lucru nu m-a surprins deloc, pentru că tocmai de-asta încă mai joacă fotbal la 39 de ani și continuă să aibă performanțe foarte bune. Pentru mine asta este cheia din punct de vedere al sănătății. Antrenament continuu, lucratul la punctele tale slabe înainte și după antrenament, calitatea somnului, alimentație adecvată și un protocol de recuperare continuă.

Vlade Bendic: „Cel mai mare vis al meu este să activez la naționala Croației sau într-un campionat din Top 5”

– Spune-mi, te rog, care este visul tău din punct de vedere fotbalistic. Vrei să devii preparator fizic pentru o anumită echipă?

– Trebuie să lupți pentru a-ți atinge visul. Trebuie să te sacrifici și să muncești din greu pentru asta. Așa cum fiecare jucător are un vis și și-ar dori să joace pentru un club mare, la fel fiecare antrenor are un vis și și-ar dori să lucreze într-o zi pentru un club mare. Mi-ar plăcea să lucrez într-un club mare din primele 5 ligi ale Europei sau la echipa națională a Croației. Dar acum sunt concentrat pe muncă și pe învățarea continuă în fiecare zi. La fiecare club la care voi lucra, scopul meu este să dau tot ce am mai bun. Scopul meu e de a-l ajuta pe antrenorul principal să obțină cele mai bune rezultate posibile, pentru că așa cresc ca preparator fizic și câștig și mai multă experiență. Fotbalul este imprevizibil, situațiile se schimbă de la o zi la alta și având în vedere faptul că am 28 de ani, nu mă gândesc prea mult la ce se va întâmpla. O iau pas cu pas. Fotbalul nu înseamnă doar câștig. Este vorba despre a juca frumos. Calitatea fără rezultate este inutilă. Rezultatele fără calitate sunt plictisitoare.

– Până acum la ce echipă te-ai simțit cel mai bine?

– Cu siguranță la Damac. Acolo am început treaba la categoria U-15 unde am lucrat cu Zvonimir Deranja. Am învățat multe de la el și pentru că era un fost jucător profesionist. La prima echipă, antrenor principal a fost Kresimir Rezic, cu care am lucrat și la clubul Al-Tai. Băieții din staff sunt oameni foarte buni în primul rând și apoi și antrenori buni. A fost cel mai frumos pentru mine la Damac pentru că am petrecut doi ani acolo. M-am simțit ca acasă. Am avut prieteni în oraș care m-au acceptat foarte bine și oamenii din club ne respectau. De asemenea, am învățat să vorbesc arabă pentru a putea stabili comunicarea cu jucătorii locali sau prietenii din acel oraș. Am fost la Damac când aveam doar 23 de ani. Mi-a fost puțin frică de cum mă voi descurca într-o țară atât de îndepărtată. Dar până la urmă, am cele mai frumoase amintiri și sentimente pentru acel club și pentru acel oraș. Fotbalul este singurul lucru care poate ține unită o țară întreagă, indiferent de diferențele politice sau religioase!

Ce este Kinesiologia? Kinesiologia este studiul științific al mișcării corpului uman. Se adresează principiilor și mecanismelor de mișcare fiziologice, anatomice, biomecanice, patologice, neuropsihologice.