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Are o avere impresionantă și afaceri de succes, dar Romina Gingașu a luat de curând o decizie ieșită din comun. Iată care este alegerea la care a recurs, de fapt, soția lui Piero Ferrari. Frumoasa brunetă i-a surprins pe toți cu modalitatea adoptată în planul personal.

Hotărârea uimitoare luată de Romina Gingașu

Romina Gingașu (34 de ani) a intrat într-un con de umbră în ultima perioadă, după ce a recurs la un . Femeia de afaceri a achiziționat un apartament pentru persoanele a căror locuință a fost lovită de o dronă rusească în noaptea de 28 spre 29 mai 2026. Apoi, nimeni nu a mai știut nimic de ea.

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Pe social media era o vedetă activă și care posta frecvent, însă a făcut un pas în spate. A luat o hotărâre care i-a uimit pe toți la scurtă vreme după ce și-a lansat un brand de produse cosmetice. Soția lui Piero Ferrari (81 de ani), unul dintre proprietarii Scuderiei Ferrari, a șters sau a arhivat toate imaginile pe care le avea în mediul online.

Au dispărut inclusiv fotografiile în care apărea cu partenerul de viață cu care are o relație amoroasă de 10 ani. Brunetă care este a lăsat doar două postări pe contul de Instagram. Cei aproape 95.000 de urmăritori au observat o fotografie alb-negru și alta care are un mesaj scurt și la obiect.

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„Povestea vieții mele o scriu eu însămi”, este comentariul lăsat de frumoasa româncă. Momentan, nu se știe care este motivul pentru care a luat această decizie. Romina Gingașu a fost mereu deschisă cu publicul și a împărtășit informații constant. Acum, ar putea fi vorba, însă, de o strategie de marketing prin care să atragă atenția asupra sa.

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Romina Gingașu, demers surprinzător

Romina Gingașu a făcut ”curățenie” pe contul de Instagram. Mai urmărește doar 3 conturi, iar unul dintre acestea face trimitere la propriul brand de cosmetice. Al doilea este Red Women Foundation, o organizație non-profit fondată de superba brunetă, alături de alte femei influente. Aceasta are rolul de a sprijini și promova drepturile femeilor.

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Mai mult decât atât, fundația în cauză înlesnește accesul la educație de calitate. În plus, este descrisă de soția lui Piero Ferrari drept o societate extrem de discretă în care doamnele și domnișoarele pot avea acces la oportunități egale, își pot urma visurile și pot conduce cu încredere, cunoștințe și mai ales, compasiune.

„Red Women a creat și grupul Red Secret, prin intermediul căruia menținem legătura cu femei minunate care ocupă poziții publice sau private, însă nu doresc să-și facă cunoscută implicarea în mod public. Nu va recurge niciodată la strângerea publică de fonduri. Red Women va alege cu mare atenție câțiva parteneri care înțeleg că aceste colaborări nu vor fi niciodată făcute publice.

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Cu toate acestea, munca și eforturile depuse pentru susținerea inițiativelor noastre vor fi de o amploare semnificativă. Consider că această abordare este o dovadă de onoare și respect atât față de cazurile speciale, cât și față de colaboratorii implicați”, a spus bruneta, pentru .

Al treilea cont urmărit de vedetă

De asemenea, al treilea cont urmărit de vedetă, Campaign Institute, reprezintă o organizație privată. Și aceasta este fondată de românca născută în comuna Mănăstirea, județul Călărași. Romina Gingașu a pus bazele acesteia în urmă cu ceva vreme și spune că este dedicată extinderii accesului la mințile care modelează lumea.

Prin intermediul organizației afacerista vrea să ofere resurse viitorilor lideri prin conectarea acestora cu cunoștințe, expertiză, rețele strategice și conversații cu sens, care inspiră acțiune, responsabilitate și impact pe termen lung. Soția lui Piero Ferrari a mai lăsat în bio și denumirea „R Gingi”, care ar putea anunța un nou proiect.