Povești fabuloase cu Marian Aliuță la Șahtar Donețk: „Eu nici n-aveam cont și ei au venit cu 200.000 de euro! Ni s-a făcut frică” 

Marian Aliuță a povestit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, câteva momente fabuloase din perioada petrecută la Șahtar Donețk. Aliuță a fost legitimat la ucraineni între anii 2000 și 2002.

ADVERTISEMENT

Marian Aliuță, amintiri de colecție din perioada petrecută la Șahtar Donețk

cum a solicitat înainte să semneze să vadă cei 200.000 de euro care i s-au promis de la început, având frică să nu fie păcălit. Cei de la Șahtar i-au adus banii, iar el s-a speriat fiind vorba de o sumă foarte mare. Neavând cont bancar deschis, a luat cu el doar 20.000 de euro și restul a încasat ulterior.

„Voiam să văd banii, credeam că mă păcălesc. Nu știam ce club mare este. Am zis că vreau să văd banii după ce am semnat. Erau 200.000 de euro în sezonul 1999-2000, mulți bani. Măcar 20.000 de euro să îmi dea, nici cont nu aveam.

ADVERTISEMENT

Am zis să îmi dea măcar 20.000 de euro. Dacă mă păcălesc să rămân măcar cu banii ăștia. S-a demonstrat că nu, era un club mare. Eu le-am spus că nu semnez dacă nu îmi dau din bani la mine.

Aliuță s-a speriat când a văzut banii de la Șahtar Donețk

Eu nici n-aveam cont și ei au venit cu 200.000 de euro! Ne-au adus adus banii și am zis ce facem, cum plecăm? Că ni s-a făcut frică (n.r.- lui și impresarului Arcadie Zaporojanu, aflat în direct la telefon).

ADVERTISEMENT

Am luat 20.000 de euro și mi-am deschis cont (Arcadie Zaporojanu: „Ai luat două pachete de 10.000 de euro totuși și au rămas 180.000). Am zis ca măcar să rămân cu ceva. A fost prima oară când am plecat cu avion privat.

ADVERTISEMENT

I-am spus lui Arcadie să semneze contractul în locul meu. După i-am spus să mergem acasă, dar ceruse președintele să joc mâine. Că în ziua aia am făcut antrenament și în ziua următoare am intrat la pauză. Am bătut cu 4-0 și am dat și pasă de gol.

Sunt amintiri frumoase de când am luat campionatul. Am lipsit de la primul meci de Champions League cu Lazio, de eram acasă și nu mai voiam să vin. Două săptămâni am zis că a murit bunica. După aceea au aflat toți. Am greșit când am terminat contractul, am câștigat campionatul și nu am semnat”, a .

ADVERTISEMENT