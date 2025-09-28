Povești fabuloase spuse de omul care i-a descoperit pe Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu sau Ionuț Luțu: ”Dacă nu-l lua Becali șofer, acum era boschetar!”

Ion Pârvulescu, antrenorul de care se leagă apariția în fotbalul românesc a unor jucători extrem de talentați, are o serie de povești de-a dreptul fabuloase cu aceștia. Ce spune tehnicianul despre Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu sau despre capriciosul Ionuț Luțu.

ADVERTISEMENT

Cine este Ion Pârvulescu, omul de care se leagă carierele unor jucători uriași de pe prima scenă

, stă de regulă o anumită persoană care are grijă să-l ”șlefuiască” și să-i scoată în evidență adevăratele calități. Un astfel de rol de ”descoperitor” de talente în fotbalul românesc l-a avut și profesorul Ion Pârvulescu (85 de ani).

Fără îndoială, acesta este unul dintre cei mai importanți descoperitori de talente din istoria fotbalului românesc. Și-a început prestigioasă carieră încă de la o vârstă fragedă, pe când avea 23 de ani, la Caracal.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla tocmai în anul 1963. Anul 1970 l-a găsit pe Pârvulescu tot la Caracal, promovat în Divizia C. Într-un interviu acordat recent în , experimentatul antrenor rememorează faptul că pe atunci a avut șansa de a se duela, într-un amical, cu legenda Nicolae Dobrin. Spune despre ”Gâscan” că ”a fost cel mai mare fotbalist al României din toate timpurile”.

”Mi-aduc aminte că, la scurt timp după aceea (n.r. după promovarea în C), am disputat și un amical cu FC Argeș. Conduceam cu 3-1 prin minutul 80, dar Dobrin ne-a dat trei goluri în final, 4-3 pentru Pitești. Mă rugau toți de pe bancă să-i bag, să joace contra Gâscanului! A fost cel mai mare fotbalist al României din toate timpurile. Dacă nu-i bloca Ceaușescu transferul la Real Madrid, că venise Bernabeu special să-l ia din România!, ajungea un jucător de talie mondială”, povestește Pârvulescu.

ADVERTISEMENT

Anul 1975 avea să însemne ”transferul” lui Ion Pârvulescu de la Caracal la Slatina. Aici, tehnicianul avea să scrie istorie prin descoperirile sale în materie de jucători. ”În ‘75, mulțumit de rezultatele mele, comandantul Securității județene, colonelul Gheorghe Rațiu, devenit mai târziu mâna dreaptă a lui Ceaușescu, mi-a cerut să vin la Slatina. Și am făcut naveta vreo cinci ani, înainte să mă mut definitiv, în 1980!”, mai spune el în gsp.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Dănciulescu de pe postul de portar sau libero în poziția de atacant

În Oltenia, Ion Pârvulescu este o legendă. Prin descoperirile sale, el s-a remarcat ca un tehnician important pentru întreg fotbalul românesc. El se poate lăuda că, de-a lungul timpului, a descoperit și a lansat fotbaliști precum Ionel Dănciulescu, Gică Craioveanu, Claudiu Niculescu, Ionuț Luțu, Ovidiu Burcă, Augustin Chiriță sau Romeo Stancu.

Despre fiecare dintre aceștia, profesorul are câte o poveste aparte. Un caz interesant este cel al lui Ionel Dănciulescu. Născut la Slatina în 1976, ”Danciu” este o legendă a clubului Dinamo. Cariera de jucător și-a început-o la juniorii de la CSS Slatina, iar apoi a trecut la Electroputere Craiova, echipă pentru care a și debutat în Liga 1, pe 6 octombrie 1993, într-un meci cu Universitatea Craiova, scor 2-2.

ADVERTISEMENT

, cu poziția de vârf. Ei bine, inițial, legenda din ”Ștefan cel Mare” a fost portar. A jucat și libero. I s-a schimbat poziția grație colegului din N & D, Claudiu Niculescu.

”L-am băgat prima dată în poartă, unde n-avea însă chemare. După trei zile, l-am scos și l-am făcut libero, post pe care a și evoluat primele lui meciuri la juniori. Asta n-a durat însă mult și, când a apărut în lot și Claudiu Niculescu, i-am încercat împreună, fiindcă mi s-a părut că se completau în mod fericit. Și așa s-a născut ceea ce avea să devină peste ani cuplul N&D la Dinamo!”, povestește Ion Pârvulescu.

Ion Pârvulescu, despre Ionuț Luțu: ”Talent mai mare decât Hagi!”

Același Ion Pârvulescu spune că unul dintre foștii elevi de care s-a atașat în mod special a fost Ionuț Luțu. În opinia sa, fostul mijlocaș ofensiv ar fi fost chiar mai talentat decât Gică Hagi. Luțu a fost dus la fotbal de mama lui.

”M-am trezit cu mama lui la mine: ‘Domnule profesor, am și eu un băiat bun la Valea Mare! Îi zic toți Geolgău’. Era în clasa a șasea. Și am organizat acolo un amical, în care Luțu a jucat pentru Valea Mare. Mi-am dat seama imediat că era un copil extrem de talentat. L-am mutat cu școala la Slatina, o operațiune dificilă în acele vremuri. Am intervenit la inspectoarea generală, care era sora lui Ceaușescu.

Greu a acceptat! Am luat-o cu chestii sentimentale: ‘Tovarășa Bărbulescu, băiatul ăsta va deveni o mare perlă națională! Tovarășul președinte Ceaușescu va fi bucuros că va crește la Slatina un produs românesc valoros’. Și-a dat OK-ul până la urmă! Era un copil cuminte, serios, dar foarte fricos. Și cu un talent formidabil. Îmi era realmente milă de adversari la antrenamente sau meciuri, fiindcă îi făcea, pur și simplu, de râs. Îi ducea în punctul în care-și doreau să iasă de pe teren. Îndrăznesc să spun că, la nivel de talent, a fost mai mare decât Hagi. Numai că la pregătire intelectuală – restanțier!”, rememorează Pârvulescu.

Care a fost punctul slab al lui Luțu: ”Zero de la gât în sus. Creierul lui a stat în picioare / Dacă nu-l lua Becali șofer, acum era boschetar!”

În același interviu din Gsp, Ion Pârvulescu a mai dezvăluit lacunele educaționale uriașe ale lui Luțu. ”Când l-am luat de la Valea Mare, în clasa a șasea, nu știa să citească. Avea acolo și o profesoară care făcea naveta, întârzia și nu mai apuca să susțină prima oră de dimineață. L-am pus să cumpere o carte și, înainte de antrenamente, îl rugam pe Luțu să ne citească. Harap Alb, Albă ca Zăpada.

Lîî…pîî..cîî…știți, domn’ profesor, noi, la Valea Mare, nu prea…. I-am și spus la un moment dat: Luțule, tu ești zero de la gât în sus. Creierul tău stă în picioare, care sunt de mare valoare”.

Experimentatul tehnician își readuce apoi aminte de un dialog avut cu o altă legendă din Bănie, Sorin Cârțu. I-a spus atunci acestuia că, în opinia sa, ”Dacă nu-l lua Becali șofer, acum (n.r. Ionuț Luțu) era boschetar!”.

Pe de altă parte, ca fotbalist, Luțu era unic. Pârvulescu își amintește de un meci cu Extensiv, la Craiova. Deși accidentat, mijlocașul a intrat pe teren și a marcat 4 goluri în 20 de minute. ”Nu l-am băgat de la început, pentru că avea niște răni la picior. La pauză, 0-0! Îmi era ciudă, fiindcă aveam o trupă formidabilă, cu Dănciulescu, Augustin Chiriță, Romeo Stancu, Burcă. L-am pus să se încalțe și l-am băgat repriza secundă.

Jur că a marcat patru goluri în 20 de minute, după care l-am scos, că nu mai putea din cauza leziunilor. La final însă, au sărit polițaii să ne blocheze. Să nu plece Luțu, că a jucat pe fals!. A făcut contestație Extensivul, suspiciuni de vârstă modificată, dar evident că a fost un demers inutil. Ce păcat însă că i-a plăcut viața prea mult! Și muzica”, își mai amintește Pârvulescu.