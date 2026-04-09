Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu sânii goi pe scenă…”

Marius Șumudică (55 de ani) a fost elevul lui Mircea Lucescu la sfârșitul anilor ’90, în perioada în care cel mai titrat antrenor român s-a aflat pe banca Rapidului. În acea vreme, giuleștenii aveau o echipă stelară, cu jucători precum Dănuț Lupu sau Ioan Ovidiu Sabău. „Șumi” a dezvăluit o povestire fabuloasă, când „Il Luce” și-a dus jucătorii la teatru.

Marius Șumudică, poveste fabuloasă cu Mircea Lucescu și Ioan Ovidiu Sabău de la Teatrul Bulandra

Unul dintre secretele lui Mircea Lucescu a fost acela de a-și arăta latura umană elevilor săi. Foarte mulți fotbaliști și foști fotbaliști au recunoscut că interacțiunea cu el se simțea mai degrabă ca una tată-fiu, decât ca una antrenor-jucător. În perioada în care a antrenat Rapidul, Marius Șumudică a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că fostul mare antrenor i-a dus adesea la teatru sau muzeu, deși la acea vreme aceste obiective nu prezentau interes pentru sportivi.

„Șumi” a povestit o întâmplare fabuloasă dintr-o zi în care „Il Luce” a decis să-și ducă elevii la Teatrul Bulandra, din București: „Era iarnă, mai erau vreo 2-3 etape. Am mers la Teatrul Bulandra. Ne-a zis că mergem să vedem o piesă la teatru. Ia uite, mă, în loc să jucăm Rummy (n.r. – Remi)… eu aveam careul meu cu Dănuț, cu țigările în gură… ne duce pe noi la teatru. O piesă, ce să înțelegem noi… stăteam, ne plictiseam. Alții, mai atenți, se uitau.

La un moment dat, era destul de frig afară, iar pe scenă iese o actriță în bustul gol, așa era piesa de teatru. Se termină piesa, dăm să mergem la autocar. Când, în autocar, Sabău tremura de frig. El, datorită religiei, când a văzut-o pe domnișoară dezbrăcată a plecat și a stat o oră și ceva în autocar, de a înghețat lat. ‘Nea Mircea, cum îl mai băgăm pe ăsta mâine? Nu vezi că a răcit?’”, a povestit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică și Ioan Ovidiu Sabău au fost colegi de cameră! Cum s-au înțeles cei doi

După ce a povestit întâmplarea cu Ioan Ovidiu Sabău, Marius Șumudică a dezvăluit că au fost și colegi de cameră în ultimul an la Rapid. Fostul antrenor al giuleștenilor a spus, mai în glumă, mai în serios, că „l-a nenorocit”, cei doi fiind două caractere extrem de diferite. Marius Șumudică este o fire mult mai vulcanică, în timp ce fostul antrenor al lui U Cluj este mult mai calm, poate și datorită religiei penticostale:

„În ultimul an a stat cu mine în casă și m-a ‘nenorocit’. (n.r. – nu te-a convertit?) A încercat să-mi mai arunce câte o revistă pe sub pernă, dar nu a reușit. În schimb, ce am reușit cu el, am învățat toate speciile de animale pentru că ne uitam doar la Discovery. Știam unde stă veverița, pe unde o ia, când vine foca, ce se întâmplă… m-a distrus. E belea Neluțu!”, a mai spus Marius Șumudică, despre perioada în care a împărțit aceeași cameră cu Ioan Ovidiu Sabău.

Mircea Lucescu, calmul absolut! Elevii săi nu l-au văzut niciodată furios

Mircea Lucescu a avut o atitudine de părinte față de elevii săi și rareori a fost văzut furios. Foștii săi elevi de la Rapid, Marius Șumudică și Dănuț Lupu, au recunoscut în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA că ba chiar a fost neobișnuit de calm după o înfrângere cu 1-4 contra lui Dinamo, în urma căreia a ajuns la 12 puncte distanță de primul loc, însă până la final a reușit să câștige titlul:

„L-am văzut în ipostaze mai neplăcute, dar niciodată furios. Era un tip foarte calm. Eu mă mai certam cu el, dar a știut întotdeauna să te facă să crezi că are dreptate, chiar dacă nu avea. Nu se enerva prea tare, poate doar câteodată”, a explicat Dănuț Lupu. „Nici eu nu l-am văzut furios. Am pierdut 1-4 cu Dinamo, când ne-a arătat prosopul Cornel Dinu. Am intrat în vestiar și am crezut că ne ceartă. A intrat în vestiar și a zis: noi câștigăm campionatul. Aveau 12 puncte avans, iar în acel an am luat campionatul”, l-a completat Marius Șumudică.

Episodul în care Mircea Lucescu s-a enervat pe Marius Șumudică, pentru că Dănuț Lupu a părăsit cantonamentul echipei

Acum, după ce „s-a prescris”, Marius Șumudică a venit cu o amintire din cantonament, în care a fost certat de Mircea Lucescu „Mi-aduc aminte un episod de n-am văzut în viața mea! Eram în cantonament, iar Dănuț Lupu, n-am cum să nu-l dau în primire, a plecat. Se întoarce după mai mult timp, iar după-amiază am auzit că vrea să facă o ședință nea Mircea, dar Lupu nu era. M-a certat de m-a rupt că nu e Lupu. ‘Ce să-i fac, nea Mircea, să-l leg cu cătușele de mine?’. Avea încredere oarbă în mine, să-l țin eu pe Lupu. După 40 de minute de ședință, apare și Lupu…

Al doilea episod, când l-a adus pe Radu Niculescu la Rapid, feblețea lui. Mi-a zis ‘Vezi că e un băiat dificil și n-am cu cine să-l pun în cameră’, eu stăteam cu Bogdan Andone, ‘Te muți și ai grijă de el, îl iei să stea cu tine în cameră. Te rog frumos, să stea cu tine.’ Mai juca și cu mine pe post. Avea atât de multă încredere în mine, încât încerca să mă responsabilizeze să am grijă de ei.

La un moment dat, mă întorc eu de la Rummy. Mergeam pe vârfuri, că depășisem ora. Când mă duc, al meu (n.r. – Niculescu) era leșinat pe spate, își făcea niște injecții. M-am speriat: ‘băi, doctore, vino că îi e rău ăstuia’. El făcea niște proteine pentru masă musculară, să fie în vână. Zic: ‘Nea Mircea, ce ciugulește ăsta aici?’. Mi-a zis: ‘Nu știi, mă, că el ia creatină?’ Noi de unde să știm, că nu luam nimic atunci. El își comanda de prin Germania. ‘Ce mi-ai dat, nea Mircea, că e cabinet medical ce are ăsta în cameră’”, a mai spus „Șumi”, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, un profesionist în ceea ce privește analiza adversarului! Dezvăluiri uluitoare despre pregătirea meciurilor

Mircea Lucescu a fost serios în fața oricărui adversar pe care l-a întâlnit, fie și ultima clasată. Cei doi foști fotbaliști ai Rapidului au povestit detalii impresionante din procesul de pregătire a meciului, în funcție de adversarul pe care îl întâlneau: „Mircea Lucescu se scula la ora 8 dimineața, în ziua meciului, și era primul pe stadion să vadă dacă e gazonul tuns, dacă nu, le zicea cum să tundă terenul, în funcție de adversar. Așa om, să pregătești meciul… jucam un meci cu Jiul, i-am bătut 5-1 la ei acasă. Ne-a ținut trei ore la o ședință, a venit cu un dosar gros, parcă am fi jucat cu Steaua sau Dinamo. Dacă nu ne-a explicat… îmi venea să-i zic: ‘Nea Mircea, m-ai omorât… noi jucăm cu ultima clasată și tu-mi dai dosare…’”, a mai povestit Marius Șumudică.

„Terminam sâmbătă meciul de campionat, iar miercuri jucam în cupele europene. Până miercuri știam câți copii are adversarul, cum mănâncă, ce mănâncă, cum driblează și cum deposedează. Era un tip foarte meticulos din acest punct de vedere. Ne ținea câte 3-4 ore la video de ne durea capul. Pe vremea aia nu înțelegeam, dar în ziua meciului ne ajutau foarte mult acele ședințe. Nea Mircea nu a avut niciodată rivali. Toți au fost rivalii lui, dar rivalitatea a pornit din partea altora, nu din a lui”, a completat Dănuț Lupu.