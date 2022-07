Povești neștiute din viața lui Vladimir Drăghia. Cum a ratat șansa de a studia în America: „Nici n-am avut curaj să-i spun maică-mii”

Vladimir Drăghia a vorbit despre perioada din viața sa în care a făcut înot de performanță. A fost campion național, însă a considerat că nu poate ajunge mai departe, astfel că a renunțat. Mai mult, a ratat șansa de a studia în America, deoarece nu și-a permis costurile.

Vladimir Drăghia, detalii necunoscute din viața sa. A primit o bursă de studiu în America, dar nu și-a permis să plece

În prezent, este unul dintre cele mai cunoscute persoane din România. În plan personal, este tatăl mândru a unei fetițe, iar peste o lună, . Totuși, Vladimir Drăghia nu a avut mereu o viață ușoară.

Pe vremea când avea 18 ani, a aflat despre posibilitatea de a studia în America. S-a înscris la mai multe universități și chiar a trecut un test dificil. Cu toate că a fost acceptat, nu și-a permis costurile necesare. Mai mult, nu a avut curaj să-i ceară ajutorul mamei sale.

a mărturisit că ar fi avut nevoie de 15.000 de dolari, bani pe care părinții lui nu i-ar fi obținut nici dacă ar fi vândut apartamentul în care locuiau.

„Am ajuns să dau Bacalaureatul, mi se tot promitea că o să dau Bacalaureatul special și cu vreo trei luni înainte m-au anunțat că nu mă mai ajută. Pentru că aveam mintea odihnită, am luat 9. Fiind în liceu sportiv, a fost a doua sau a treia notă din liceu.

Înainte, am luat EST-ul. Este un test care îți spune cât de bine poți să trăiești în America. Că să mă pregătesc pentru el, trebuia să merg la un Internet Cafe, că nu aveam calculator acasă. Aveam doar trei întrebări cu care mă puteam pregăti. Nu aveam bani să plătesc cartea, erau simulările gratis.

Am luat un punctaj suficient de bun cât să iau o bursă în State, dar era sportivă și acoperea doar jumătate din costuri. Costurile erau astronomice pentru mine. Nici nu am avut curaj să-i spun maică-mii. Să o întreb dacă m-ar putea ajuta. Am renunțat, pentru că nu aveam bani”, a povestit Vladimir Drăghia în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Vladimir Drăghia, campion național la natație. A locuit șapte ani în internat

Vladimir Drăghia a venit pe lume atunci când mama lui avea 20 ani, astfel că, primii ani de viață i-a petrecut la bunici. S-a întors acasă atunci când avea 6 ani și a fost înscris la școală.

Pentru că în prima zi a avut parte de o experiență neplăcută, familia a decis să-l mute la o altă instituție de învățământ, care avea și bazin de înot. Așa și-a descoperit pasiunea, iar la 12 ani s-a mutat în Brăila, la internat, unde a locuit timp de 7 ani.

„Povestea e foarte nostimă. Maică-mea m-a făcut când avea 20 ani, foarte tânără. Eu am stat foarte mult la bunici. Și când m-au dat la școală, m-au dat la ultima școală de lângă bloc, unde erau numai golani. În prima zi, m-au bătut, mi-au luat tot, am venit acasă fără ghiozdan.

La 12 ani am plecat din Galați. M-am dus la Brăila. Am stat 7 ani la internatul din Brăila și mi-am dat seama că trebuie iar să schimb drumul. Am fost cel mai mic din istoria internatului și cel mai longeviv. A fost horror, groaznic”, a dezvăluit Vladimir Drăghia.

„De multe ori, eram la resturi”

Vladimir Drăghia a avut parte de o mulțime de experiențe, mai mult sau mai puțin plăcute, în perioada în care a locuit la internat. Deoarece avea două antrenamente de înot pe zi, avea nevoie să mănânce mai mult decât ceilalți. Din acest motiv, de multe ori, aștepta resturile celorlalți.

„Când am ajuns acolo, în prima zi, și am văzut ce e ăla internat. Am zis că mă duc undeva să fiu singur și credeam că îmi place. Am ajuns acolo cu 7 băieți în cameră. Am învățat să mă înțeleg cu toată lumea, să nu iau bătaie și să mă las înjosit pe acolo. Era un fel de armată.

Mâncarea era standard, porția era standard. De multe ori, pe mine mă găseai acolo unde lăsau ăștia tava să iau ce nu era atins. De multe ori, acolo eram, la resturi. Dar nu era o rușine.

Șapte ani am dormit pe pat de fier, pe pernă de câlți. Sub pat, ca să nu facă burtă, puneam ce găseam. ”, a mărturisit Vladimir Drăghia.

De ce s-a lăsat Vladimir Drăghia de înot?

Chiar dacă a fost campion național și a obținut multiple medalii, Vladimir Drăghia a considerat că nu este atât de talentat, astfel că a renunțat.

„Când faci în fiecare zi, de două ori pe zi, același antrenament cu o dublă campioană olimpică, te trezești la aceeași oră, mănânci același lucru, cu același antrenor, în același bazin, iar tu abia reușești să iei medalii la naționale, ar trebui să-ți dai seama, după 12 ani, cam care îți e limita”, a explicat Vladimir Drăghia.

După asta, a plecat să muncească în Italia. A lucrat fără acte și a încărcat tiruri cu marfă timp de câteva luni, până a realizat că nu își dorește o astfel de viață.

„Am plecat în Italia, unde am muncit la negru, cu marocani și cu români, câteva luni. Era muncă necalificată, pentru că nu știam să fac altceva.

Am încărcat pui în tiruri, am încărcat paleți. Pe spatele meu scria Centrul Olimpic Român și eu încărcam tiruri în Italia. Eu aveam 18 ani, voiam doar să experimentez. După câteva luni, m-am întors acasă cu o mare dragoste pentru România”, și-a amintit Vladimir Drăghia.

Vladimir Drăghia, cu lacrimi în ochi. Ce mesaj i-a transmis bunica lui. Pentru ea a acceptat rolul din Clanul

Vladimir Drăghia a avut parte și de o surpriză în timpul emisiunii moderate de Cătălin Măruță. Bunica lui, în vârstă de 90 de ani, i-a transmis un mesaj video.

Aceasta i-a spus că îl iubește foarte mult și că este tare mândră de el. În plus, a mărturisit că întotdeauna se uită la televizor cu speranța că o să-și vadă nepotul.

„Nu l-am cunoscut pe tatăl meu natural, dar am crescut cu un tată care a avut grijă de mine. Nu am simțit lipsa. Bunicii m-au crescut.

Cred că indiferent ce aș fi făcut, ar fi fost mândră. Eu acum sunt în Clanul, nu am un rol foarte mare, dar e un rol acolo.

Dar când am zis că accept rolul, prima dată m-am gândit la mamaia și a fost prima persoană pe care am sunat-o. M-am bucurat că pot să-i fac ei plăcerea asta de a mă vedea la televizor”, a reacționat Vladimir Drăghia.