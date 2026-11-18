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România a fost zguduită, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, de cel mai puternic cutremur înregistrat în 2026. Seismul s-a produs la ora 02:48, în zona Vrancea, și . Marius Mitran, Horia Ivanovici, Cristi Balaj și Edi Iordănescu au povestit cum au trăit seismul, în timp ce Andrei Vochin a rememorat o experiență cutremurătoare ela tragedia din 4 martie 1977.

Marius Mitran, marcat de cutremurul din România: „Nu mi-am revenit nici până acum!”

Invitații emisiunii FANATIK SUPERLIGA au povestit cum au resimțit seismul care a trezit din somn numeroși români. Printre cei mai afectați s-a numărat Marius Mitran, care a mărturisit că nu a mai reușit să adoarmă până dimineață. „Am simțit de nu mi-am revenit nici până acum. M-am trezit și nu am mai adormit până la 7 dimineața. A fost foarte puternic!”, a dezvăluit Marius Mitran, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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În schimb, Horia Ivanovici a recunoscut că nu mișcarea seismică l-a trezit, ci alerta primită pe telefonul mobil. Directorul FANATIK a povestit că sunetul notificării a fost atât de puternic, încât a făcut o glumă cu soția sa. „Pe mine m-a trezit alarma. Google are o alarmă pentru Android. Făceam o glumă cu soția. ‘Dacă nu te termină cutremurul, te termină alarma’. Bă, știi cum e? E înfiorătoare! Zici că s-a întâmplat ceva”, a spus Horia Ivanovici.

Marius Mitran a ridicat și problema mesajului transmis de sistemul de avertizare, în condițiile în care locuiește la etajul 15 al unui bloc. „Alarma a venit cu un text. Eu stau la etajul 15. ‘Adăpostiți-vă’. Unde? Jos? Pe stradă?”, a mai spus Mitran.

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Horia Ivanovici a explicat că alerta primită pe telefon indica inițial o magnitudine de 6,5, mult peste valoarea confirmată ulterior de specialiști. „6,5 a venit pe alarmă. Eu nu am simțit nimic. Eram obosit. M-a obosit meciul. Soția mi-a zis că a simțit. Ca atunci când trec avioanele de se scutură casa. Dar nu a fost de 6,5”, a mai spus directorul FANATIK. La rândul său, Cristi Balaj a povestit că s-a trezit în timpul nopții, fără să realizeze imediat ce se întâmplă. Acesta a observat ulterior, din relatările soției, că lustra din locuință se mișcase în timpul cutremurului.

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„Eu m-am trezit. Nu știam de ce. O fi zis soția ceva. Lucra pe calculator și se mișca candelabru”, a povestit și Cristi Balaj. „Am rămas șocat când am văzut 6,5 pe scara Riechter. Bă, dar nu am simțit nimic?”, a mai spus Ivanovici. „Eu stau la parter, dar se mișca lustra. M-am speriat după ce mi-a povestit nevasta”, a adăugat Balaj.

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Andrei Vochin, mărturie tulburătoare despre cutremurul din ’77: „Au găsit-o strivită”

Cel mai emoționant moment al discuției a venit însă în momentul în care Andrei Vochin a rememorat Consilierul președintelui FRF a dezvăluit că a fost la un pas de moarte de două ori în aceeași noapte. „Eu nu am o problemă cu cutremurele că am scăpat de două ori în 1977. Trebuia să fiu la Scala, cu o prietena de a noastră, unde noi trebuia să fim acolo invitați. Și a doua oară am scăpat de la mine din bloc. Blocul nostru s-a ținut dintr-o greșeală de fabricație în picioare. A fost un paradox. După cutremur ne-a evacuat. Ne-a mutat în alte blocuri. Blocul nostru a fost refăcut și când am ajuns înapoi în camere, din pereți erau luați cam 10 cm. Am scăpat de două ori în aceeași noapte pe 4 martie 1977.

Tata lucra la Lido și noi eram invitați la Scala la prietenii noștri. Prietena noastră a murit vorbind cu mama la telefon, mama spunând că nu mai putem ajunge în seara aia că tata a stat mai mult la serviciu. ‘Mâine e sâmbătă, e zi scurtă și stăm mai mult’. I-a zis ‘Rozica, fugi că e cutremur’. Eu aveam 7-8 ani. Au găsit-o strivită cu telefonul în mână. Mama i-a spus ‘Rozico, fugi că e cutremur’ și s-a întrerupt convorbirea. Și acasă am scăpat pentru că tata ne-a apărat pe amândoi. Cădeau borcanele de murături din debara. Noroc că erau mai goale. Pe mama a lovit-o puțin la cap. I-am scos cioburi vreo două luni. Am stat în tocul ușii. Tata ne-a ținut pe amândoi, până s-a terminat cutremurul. A durat vreo 50 de secunde. Cutremurul de azi-noapte a fost foarte scurt”, a povestit Andrei Vochin

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Prezent la discuție, prin telefon, Edi Iordănescu a dezvăluit că și el a resimțit cutremurul. „Am simțit. Ne-am culcat cu rezultatul naționalei și ne-a trezit și cutremurul peste noapte. Doar când îl aud pe Andrei… Dar din păcate se mai întâmple d-astea. (n.r. – Te-ai speriat?) Le-am simțit pe toate. Mereu când au fost noaptea m-am trezit. Nu prea le păcălesc. Înainte de mișcare am auzit un vuiet. Așa a fost senzația mea”, a conchis Edi Iordănescu.