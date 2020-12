Poveștile cutremurătoare ale unui revoluționar! Iliescu: „Lasă, mă, să moară, că așa e la Revoluție”

Revoluționarul Sorin Tănăsescu a trăit clipe de groază în decembrie 89 și își amintește și acum cuvintele pe care le-a rostit Ion Iliescu când a venit în antecamera Comitetului Central al PCR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La 31 de ani la Revoluție, Sorin nu poate uita imaginile terifiante pe care le-a văzut. Sub ochii lui a luat naștere Revoluția Română și primul guvern democratic.

„Pe români i-a scos în stradă foamea, frigul și întunericul. Am vrut să iasă ceva pentru poporul român atunci când am sărit cu mâna goală în fața tunului”, declară revoluționarul, conform Gândul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amintirile sfâșietoare de la Revoluție ale omului care i-a închis ușa în nas lui Ion Iliescu. „Atunci l-au împușcat în cap”

Sorin Tănăsescu avea doar 18 ani și era elev într-a 13-a, la Liceul Agroindustrial Băneasa, în momentul în care România s-a umplut de sânge și întuneric. Își amintește că era la baza sportivă Ciresarii când a auzit primele focuri pe 21 decembrie 1989.

„M-am dus să traversez pe mijlocul străzii, iar atunci au început să vină cu TAB-urile. La Inter era un cordon întreg de soldați, cu armele la 45 de grade, începuseră să tragă. Au început să tragă în mulțumea de manifestanți. De ei nu vorbește nimeni. Unde sunt? În următoarele zile a plouat cu gloanțe, am cărat morți și răniți. Nu știai cine de unde trage”, povestește revoluționarul.

ADVERTISEMENT

Sorin relatează o scenă grotească petrecută în apropiere de Direcţia a V-a a Securităţii (Unitatea de Securitate şi Gardă) care se afla lângă Biblioteca Universitară de acum.

„Am văzut ceva mișcând din direcția a V-a. Din spatele meu venea un băiat care mă agățase de umăr și m-a atras înapoi. Atunci l-au împușcat în cap. Era o intrare principală pe care urcai pe niște scări. Cineva a tras din direcția aia și l-a omorât pe loc. El mi-a salvat mie viața”, a relatat Sorin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În seara zilei de 21 decembrie, acesta a mers către Piața Unirii. În stânga magazinului a găsit o gură de canal unde a rămas până în dimineața zilei de 22 decembrie, când a ajuns la Comitetul Central.

”Pe cei ce trăgeau îi depistai după mirosul mâinilor. Era mirosul prafului de pușcă. Erau gros îmbrăcați și nu aveau unde să se spele. Ca urmare, îi depistai după miros. Erau copii de zece ani pe stradă în noaptea de 21. Revoluția pe 21 s-a făcut cu vagabonzii străzii, puștimea și muncitorii. Ăsta e adevărul. Am ajuns în fața Gării de Nord pe data de 22 decembrie și veneau pâlcuri de oameni din zona Giulești. Ne-am înșirat pe Grivița Veche până în Victoriei, am făcut dreapta și am ajuns în Piața Palatului (fostul sediu al Comitetului Central al PCR)”, a spus Sorin Tănăsescu, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am văzut cum picau pe stradă”

Au urmat clipe de groază la Comitetul Central. Se trăgea de peste tot. Victimele erau cărate pe tărgi improvizate.

„Am văzut cum picau pe stradă, în fața tancurilor. Îi adunam cu niște tărgi militare și îi duceam sus în comitetul central unde erau medicii. Oamenii erau împușcați și urlau de durere. Am scos și cărat zeci de oameni. Au trecut 31 de ani, dar când trec prin locurile acelea mi se ridică părul în cap. Lucrurile acestea nu se vindecă niciodată pentru un om care le-a trăit”, își amintește cu precizie Sorin.

ADVERTISEMENT

I-a închis ușa în nas la Revoluție lui Ion Iliescu. „Era un nimeni pentru noi”

Sorin era în antecamera Comitetului Central când la ușă și-au făcut apariția Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman, Ion Caramitru și Sergiu Nicolaescu.

ADVERTISEMENT

”Era nimeni pentru noi Iliescu. Habar nu aveam cine este. La intrare pe 22 când a venit în cabinetul 1, în antecameră. Eram în stânga când să se deschidă ușa. Când l-am văzut pe Iliescu nu am știut cine e, așa că i-am închis ușa în nas. Nicolaescu a spus: ‘Lasă-l, că e cu noi!’. Iliescu era un personaj fantomatic atunci, am aflat târziu cine erau ei de fapt. Se puseseră atât de bine pe scaune. Noi am mers acolo să terminăm cu un sistem, să resetăm România și ei au venit și au făcut ce au vrut. Ce îmi amintesc și acum e că Iliescu a început să ne spună ”dragi tovarăși”. Printre noi, era un puști care a început să-l huiduie și i-a spus: „Dumneata vii să ne iei pe noi cu dragi tovarăși și vid de putere, dar oamenii mor”, iar Iliescu i-a spus: : „Lasă, mă, să moară, că așa e la Revoluție”, spune Sorin Tănăsescu.

Clipele din decembrie 89 nu pot fi șterse niciodată. Sorin povetește frica care exista și gândul că Ceaușescu s-ar putea întoarce. Dictatorul n-a mai apucat să revină, dar cel care l-a cunoscut pe Iliescu la Revoluție are totuși un gust amar despre ultimii 31 de ani.